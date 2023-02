El nuevo logo y la nueva identidad visual de 7Up es un intento de la marca por llegar a un público más internacional.

Nueva identidad de 7Up

Hace unos meses contábamos en Gràffica que Sprite, la marca de lima limón con gas de The Coca Cola Company, anunciaba una nueva identidad visual que tenía el principal objetivo de unificar a la marca en todo el mundo bajo un mismo paraguas visual. 7Up de PepsiCo, su principal competidor, acaba de replicar con un nuevo logo y una nueva identidad visual que persiguen unos objetivos muy parecidos a los de Sprite.

Se trata de la primera renovación de la marca en siete años y, a simple vista, no parece que se hayan realizado grandes cambios. Sin embargo, son pequeñas transformaciones pero muy sutiles, que aportan a 7Up un nuevo impacto y nuevo movimiento que no pasará desapercibido a sus habituales consumidores.

El principal objetivo de esta nueva identidad es llevar a la marca a un plano más internacional, pero no es el único. Cada vez es más habitual que las grandes marcas se renueven para adaptarse a nuevos entornos y nuevos contextos. Esta apuesta de 7Up mejora su flexibilidad, tiene una mejor adaptación al mundo digital y cuenta con numerosos nuevos recursos.

Antigua identidad Nueva identidad Las dos identidades

nueva paleta de colores

En esta nueva identidad, uno de los principales cambios es el de la paleta de colores. Aunque el color verde característico permanece y el famoso círculo rojo sigue siendo el centro de la identidad, ahora se ha aportado un tono de verde más claro que refleja mejor el tono de la lima en las formas circulares que se parecen a burbujas y en los gajos de los cítricos.

El color verde característico permanece y el famoso círculo rojo sigue siendo el centro de la identidad

Mauro Porcini, vicepresidente senior y director de diseño, ha explicado que el equipo de diseño de PepsiCo & Innovation Team ha creado «un sistema de diseño de identidad visual brillante y seguro que resonará en todas las culturales regiones e idiomas. El nuevo 7Up presenta el verde llamativo característico de la marca, pero con tonos cítricos adicionales y líneas distintivas de alto contraste que representan una sensación de energía ascendente».

El nuevo logo de 7Up.

nuevo logo de 7up

Otro añadido importante es una gran sombra para el «7», que aporta consistencia a la identidad. Y, lo que podría ser un logo demasiado aparatoso, tiene una versión más sencilla para otros usos sin perder la profundidad. El objetivo, según PepsiCo, era crear un «sistema de identidad visual brillante y seguro que resonara en todas las culturas, regiones e idiomas».

Upliftment de 7Up.

nuevo concepto: upliftment

Dentro de la identidad, han querido generar un nuevo concepto que ha sido bautizado como «UPliftment». En palabras del director de diseño de la compañía, esta nueva identidad está inspirada en «la creación de momentos UPliftment a lo largo de la historia». ¿Qué significa exactamente UPliftment? Lo más seguro es que sea un concepto abstracto relacionado con la creación de momentos para sentirse bien y que será utilizado en las próximas campañas de 7Up. Además, el cambio de marca se ha lanzado junto al eslogan «New Get Up, Same 7UP».

→ PepsiCo Design