Imaginemos la escena. Pedro S\u00e1nchez comparece en p\u00fablico y declara que el nuevo logotipo de Repsol no le convence. Que, en su opini\u00f3n, la compa\u00f1\u00eda deber\u00eda recuperar la identidad que dise\u00f1\u00f3 Cruz Novillo hace d\u00e9cadas. Lo dice con la solemnidad de quien cree estar defendiendo algo m\u00e1s que una est\u00e9tica: la memoria, la tradici\u00f3n, lo que muchos recuerdan como \u201clo de siempre\u201d. Al d\u00eda siguiente, miles de simpatizantes socialistas aplauden el gesto y se suman a la campa\u00f1a: critican en redes la modernizaci\u00f3n de la marca, dejan de repostar en las estaciones de servicio, convierten el logotipo en trending topic. El runr\u00fan crece. Los medios amplifican el debate, los tertulianos opinan sobre tipograf\u00edas y colores, y la presi\u00f3n alcanza niveles insostenibles. La oposici\u00f3n, mientras tanto, entra en c\u00f3lera por la injerencia. La \u201cfachosfera\u201d y la llamada \u201cm\u00e1quina del fango\u201d estallan en erupci\u00f3n: tachan a S\u00e1nchez de dictador, de entrometerse en la libertad de empresa, de atentar contra la iniciativa privada. Y lo m\u00e1s curioso: muchos de esos mismos cr\u00edticos se apresuran a salir en defensa\u2026 del dise\u00f1o. Unos en nombre de la libertad de mercado, otros en nombre de la memoria de Cruz Novillo, otros simplemente por llevar la contraria. El resultado es grotesco: tertulias televisivas discutiendo sobre si la tipograf\u00eda nueva o la vieja era mejor, si el trazo ten\u00eda m\u00e1s fuerza, si el recuerdo emocional justificaba mantener lo antiguo. Se suceden debates en prime time con expertos de un bando y del otro, arquitectos gr\u00e1ficos reconvertidos en gladiadores medi\u00e1ticos, periodistas opinando sobre kerning y legibilidad como si fueran elecciones generales. En cuesti\u00f3n de semanas, la empresa empieza a notar el golpe: caen las ventas, los analistas rebajan previsiones, los accionistas se inquietan. Para frenar la sangr\u00eda, la direcci\u00f3n no ve otra salida que dar marcha atr\u00e1s y volver al logotipo antiguo. Y todo por una frase del presidente. Suena exagerado, casi una s\u00e1tira. Pero lo cierto es que algo muy parecido ha ocurrido en Estados Unidos. All\u00ed no fue Repsol, sino Cracker Barrel; y no fue Pedro S\u00e1nchez, sino Donald Trump. Y lo que parec\u00eda un simple ejercicio de rebranding termin\u00f3 convertido en un conflicto pol\u00edtico, econ\u00f3mico y cultural. La empresa elimin\u00f3 de su identidad a \u201cUncle Herschel\u201d, el personaje barbudo apoyado en un barril que llevaba desde 1977 en su emblema. Un cambio habitual en la era digital: simplificar trazos, limpiar detalles, buscar escalabilidad. En la pr\u00e1ctica, era un redise\u00f1o m\u00e1s de los muchos que hemos visto en grandes compa\u00f1\u00edas internacionales. Pero en cuesti\u00f3n de d\u00edas, la decisi\u00f3n se convirti\u00f3 en un incendio. Para millones de clientes, Uncle Herschel no era un adorno: era la esencia de la marca, un puente con la memoria. El rechazo se propag\u00f3 en redes sociales, en tertulias y en los propios restaurantes, donde el tr\u00e1fico empez\u00f3 a caer. Y entonces lleg\u00f3 el giro pol\u00edtico: Donald Trump, desde su red social, declar\u00f3 que el nuevo logo era un error, que Cracker Barrel deb\u00eda volver al antiguo y que admitirlo ser\u00eda \u201cla mejor encuesta posible\u201d. Poco despu\u00e9s, felicit\u00f3 a la compa\u00f1\u00eda cuando dio marcha atr\u00e1s. La reacci\u00f3n de la empresa fue fulminante. En apenas semanas, Cracker Barrel retir\u00f3 el nuevo logo, recuper\u00f3 al personaje y fren\u00f3 sus planes de remodelar los locales. El discurso oficial fue claro: \u201cWe hear you\u201d. Un reconocimiento p\u00fablico de que hab\u00edan subestimado la fuerza emocional de su identidad. Pero la rectificaci\u00f3n no evit\u00f3 las consecuencias: la compa\u00f1\u00eda reconoci\u00f3 un desplome de hasta el 8% en tr\u00e1fico, la ca\u00edda de sus acciones en bolsa y la revisi\u00f3n a la baja de sus previsiones de ingresos. Un simple logotipo convertido en detonante de p\u00e9rdidas millonarias. El episodio de Cracker Barrel es m\u00e1s que un tropiezo de branding. Es la prueba de que el dise\u00f1o se ha convertido en un campo de batalla cultural donde se cruzan emociones, pol\u00edtica y econom\u00eda. La empresa pensaba que estaba haciendo un simple ajuste gr\u00e1fico y descubri\u00f3 que, en realidad, estaba tocando una fibra identitaria. Un logotipo no es solo un dibujo: es un contrato emocional. Y cuando lo rompes, el p\u00fablico reacciona. Lo llamativo, sin embargo, no es solo el apego de los clientes, sino el contraste con la indiferencia general que suele rodear al dise\u00f1o. La mayor\u00eda de las veces, la creatividad, el color o la tipograf\u00eda importan poco o nada. Nadie discute con pasi\u00f3n un cartel de elecciones, una nueva campa\u00f1a institucional o el redise\u00f1o de una gran empresa\u2026 salvo que haya una derivada pol\u00edtica que los convierta en munici\u00f3n de combate. Solo entonces el dise\u00f1o entra en la conversaci\u00f3n p\u00fablica. Alberto Coraz\u00f3n dec\u00eda que el dise\u00f1o solo ser\u00e1 verdaderamente importante cuando un dise\u00f1ador llegue a ser ministro. Pero en eso creo que se equivocaba: ya hay muchos dise\u00f1adores que se comportan como si lo fueran, y la situaci\u00f3n no ha mejorado demasiado. Quiz\u00e1 ser\u00eda m\u00e1s \u00fatil lo contrario: que un presidente del Gobierno se metiera de lleno en un logo, en una campa\u00f1a o en una tipograf\u00eda. Que encendiera el debate y obligara a todos a mirar de frente cu\u00e1nto valor hay en el dise\u00f1o de las cosas que nos rodean. Porque ser\u00eda maravilloso que la sociedad discutiera con la misma pasi\u00f3n que discute un presupuesto, una ley o un fichaje de f\u00fatbol sobre el nuevo s\u00edmbolo de una empresa, sobre la tipograf\u00eda de una campa\u00f1a electoral o sobre la direcci\u00f3n de arte de un cartel. No porque el dise\u00f1o necesite pol\u00e9mica para existir, sino porque solo cuando se debate de verdad, se le reconoce la importancia que siempre ha tenido.