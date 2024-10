A lo largo de las últimas semanas, hemos intentado en repetidas ocasiones obtener respuestas de READ (Red Española de Asociaciones de Diseño), del Ministerio de Ciencia e Innovación, y de la Agencia Espacial Española sobre las decisiones que llevaron a la sustitución del logotipo ganador del concurso y las implicaciones que esto tiene. Sin embargo, no hemos recibido ninguna respuesta oficial por parte de estas instituciones. Dado el silencio, nos hacemos una serie de preguntas importantes que abordan las dudas que muchos profesionales del diseño también se están planteando.

¿Qué papel jugó READ en el concurso para la identidad visual de la Agencia Espacial Española?

READ (Red Española de Asociaciones de Diseño) actuó como intermediario en el proceso de selección del logotipo de la Agencia Espacial Española. Su responsabilidad no se limitó a la gestión del concurso, sino que también se encargó de recibir los pagos del Ministerio de Ciencia y de distribuir las remuneraciones a los finalistas (1.500 €) y a los ganadores (6.000 €). A pesar de haber completado su labor de intermediación, el concurso ha generado múltiples preguntas sobre la naturaleza de su implicación y las responsabilidades que debería haber asumido en defensa de los diseñadores.

¿Quién decidió las tarifas de 1.500 € para finalistas y 6.000 € para los ganadores?

El pago a los finalistas y a los ganadores fue fijado en estas cifras sorprendentemente bajas, considerando la magnitud del proyecto. El presupuesto de la Agencia Espacial Española es de 2.500 millones de euros, lo que deja en evidencia el desajuste entre los recursos disponibles y la compensación ofrecida a los diseñadores. ¿Por qué se decidió un pago tan bajo para un proyecto tan importante? READ, como intermediario y defensor de los intereses de los diseñadores, debería haber abogado por una remuneración mayor y más acorde con la magnitud del proyecto. Además, un plan estratégico de branding más robusto, con cláusulas contractuales claras, podría haber evitado muchos de los problemas surgidos.

¿Por qué READ no litiga para defender los derechos de los diseñadores?

A pesar de su rol como intermediario, READ no ha tomado medidas legales para defender el trabajo de los diseñadores. Argumenta que fue solo un intermediario y que el conflicto es entre la Agencia Espacial y los diseñadores. Sin embargo, este enfoque ha sido criticado por muchos en la comunidad de diseño. ¿Hay un incumplimiento de contrato si el logotipo no se utilizó? Hasta el momento, READ ha optado por no tomar partido, lo que deja a los diseñadores sin respaldo en una situación en la que el logotipo ganador no fue utilizado, aunque el concurso fue completado.

Es particularmente llamativo que en su informe anual, READ mencione que el proyecto no se realizó por “problemas internos del Ministerio”, cuando en realidad se completó el concurso y el diseño fue desechado más tarde. Además, READ señala que tardaron más de seis meses en cobrar la factura, algo que no menciona en otros proyectos. Esto plantea preguntas sobre por qué READ no está litigando para proteger el trabajo de los diseñadores en un caso que claramente no se ejecutó según lo pactado.

¿READ cobró por sus servicios de intermediación?

No está claro si READ cobró por su trabajo de intermediación. Aparte de la gestión de pagos a los diseñadores, no se ha especificado si READ recibió algún tipo de comisión por su papel en el concurso. Dado que asumió la responsabilidad de gestionar el proceso, cabe preguntarse si fue compensada adicionalmente y por qué esta información no se ha hecho pública. El informe anual de READ menciona que hubo dificultades para cobrar la factura, pero no explica si se incluyeron cargos adicionales por su trabajo de intermediación.

¿Es lícita la intermediación de una asociación profesional en estos procesos?

Este caso ha puesto en el foco si es adecuado que una asociación profesional asuma el rol de intermediario en un proceso de contratación pública. READ, cuya misión es defender los intereses de los diseñadores, actuó como un intermediario financiero, lo que podría generar conflictos de interés y dudas sobre su verdadera función. La comunidad de diseño se pregunta si este tipo de intermediación es necesaria o si debería ser el propio cliente, en este caso el Ministerio, quien se encargue directamente de gestionar la contratación y el pago a los diseñadores.

¿Cómo se produjo la contratación de Myway Spain para el desarrollo del logotipo?

Una de las mayores incógnitas es cómo y cuándo se contrató a Myway Spain, la plataforma que finalmente desarrolló el logotipo utilizado por la Agencia Espacial Española. ¿Fue antes o después de que se desechara la propuesta ganadora del concurso? Esta información es crucial para entender el uso del dinero público, ya que si Myway Spain fue contratada después del concurso, estaríamos ante un posible mal uso de fondos al pagar dos veces por el mismo trabajo: primero por el concurso y luego por la contratación externa.

¿Por qué se descartó la marca de CruzmasCruz y Rubio&delAmo?

Hasta ahora, la Agencia Espacial no ha ofrecido una explicación clara de por qué el diseño ganador del concurso fue desechado. El nuevo director de la Agencia alegó que el diseño “no gustaba”, pero no se han dado razones técnicas o conceptuales que justifiquen esta decisión. Este tipo de arbitrariedad plantea serias dudas sobre la transparencia y profesionalidad en la gestión del concurso.

¿Dónde están las actas del proceso de selección?

Uno de los puntos más alarmantes de este caso es la desaparición de las actas que documentaban el proceso de selección del jurado. Estas actas, que en algún momento estuvieron disponibles en la web, han desaparecido, impidiendo conocer las motivaciones y criterios del jurado para seleccionar el diseño ganador. La comunidad del diseño se pregunta por qué no se ha hecho pública nuevamente esta documentación, que debería estar accesible para garantizar la transparencia en el proceso.

¿Hay un plan estratégico detrás del nuevo logotipo?

Otra cuestión importante es si el nuevo logotipo forma parte de un plan estratégico de branding a largo plazo para la Agencia Espacial Española, o si se trata simplemente de una decisión aislada. Hasta el momento no se ha presentado públicamente ningún plan detallado que justifique el cambio de logotipo o que ofrezca una visión a largo plazo sobre cómo se utilizará la nueva identidad visual.

Este caso evidencia múltiples problemas en el proceso de selección y contratación del logotipo de la Agencia Espacial Española. La intermediación de READ, las tarifas sorprendentemente bajas para un proyecto de esta envergadura, la desaparición de las actas del proceso de selección y la sustitución del diseño ganador sin una explicación adecuada plantean serias dudas sobre el respeto hacia los diseñadores y el uso de dinero público.

Las preguntas sin respuesta, desde la contratación de Myway Spain hasta la inacción de READ en defensa de los derechos de los profesionales, subrayan la fragilidad del sector del diseño en España. Este episodio no solo cuestiona la idoneidad de los procesos de contratación pública, sino también el papel de los intermediarios en la relación entre diseñadores e instituciones. ¿Qué se está haciendo para proteger los intereses de los diseñadores y garantizar que su trabajo sea valorado y respetado?

El desenlace de esta situación será crucial para entender si las instituciones están dispuestas a corregir estos errores y a actuar con mayor transparencia y profesionalidad en el futuro. Mientras tanto, la comunidad del diseño sigue observando, esperando respuestas y, lo más importante, defendiendo el valor de su trabajo frente a decisiones arbitrarias y poco claras.

Actualizado 11/10/2024