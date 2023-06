Actualizado 26/06/2023

Hace dos meses, exactamente el pasado 26 de abril, solicité la baja de todas las responsabilidades y funciones de la Fundació del Disseny de la Comunitat Valenciana. Les pedí ese mismo día que, al igual que se comunicó mi pertenencia, se comunicara tanto al resto de patronos como al público en general mi baja. Han pasado dos meses y esa comunicación no se ha producido y, por ello, he decidido hacerlo público.

A día de hoy sigo sin saber quién fue la persona que me eligió para el cargo, y me gustaría darle las gracias por haberme dado el privilegio de ver la creación de esta institución desde dentro. También me hubiera gustado explicarle mis motivos, pero nadie me ha preguntado ni se ha interesado por saberlos.

Participar como patrono es algo importante: no en vano tienes que ir al notario. Ser patrono de una fundación obliga a una serie de funciones y entre ellas la de velar por el cumplimiento de los objetivos de la misma. Y tiene responsabilidades, incluidas las financieras. Si decido formar parte de algo, aunque mi agenda está ya muy apretada, quiero estar al 100% para comprobar que todo está en su sitio. Y, sinceramente, veo cosas que no me gustan.

Desde el principio no me gustó la manera en que se financió. Traspasar dinero de la caja de la València Capital Mundial del Diseño 2022 y pasarlo a la caja de la Fundació me parece una manera irregular de utilizar el dinero público. Ese dinero no se dio para fundar este organismo.

No puedo pertenecer a una fundación que hace competencia desleal a mis compañeros de profesión y, por extensión, a mí mismo. Una fundación no deja de ser una empresa privada, y en este caso, una empresa privada financiada con dinero público con la excusa de promocionar el diseño valenciano.

¿Qué es promocionar el diseño? Esto es un intangible tan abstracto como preguntarse a qué huelen las nubes. Y una cosa tan etérea muta en otras cosas. ¿Es una agencia de comunicación? ¿Es un gestor de contratación? ¿Es un estudio de diseño? ¿Es una agencia de publicidad? ¿Es una agencia de prensa? ¿Es una agencia de representación? ¿Es un medio de comunicación? Y todo esto se está produciendo con dinero de todos.

No creo que deba ser una empresa, repito financiada con dinero público, la que desarrolle trabajos de diseño y comunicación que antes realizaban empresas privadas. Gestionar la comunicación de eventos, vender planes de promoción a empresas, crear una publicación, relaciones con los medios, branded content, entrevistas, gestión de redes sociales… o, como ya ha sucedido, diseñar guías para el ayuntamiento por valor de varias decenas de miles de euros. Todo eso es sustraer trabajo al sector. No creo que esa deba ser su función.

No me gusta estar en una organización cuyo único objetivo es minar dinero público de las instituciones con el fin de conseguir recursos, espacios, beneficios, influencias… Si se quiere promocionar el diseño, hay una asociación que lleva casi 40 años haciendo esto y que, además, tiene la legitimidad de ser el representante de los profesionales. En ADCV se elige a un presidente -mis mejores deseos para la nueva presidenta-, a una junta por votación democrática entre los socios. ¿Quién ha elegido a los que ahora quieren ser los representantes de un sector desde la Fundació?

Además, si la actividad principal es el “fomento y promoción del diseño de la Comunitat Valenciana”, no entiendo por qué, cuando se hacen acciones para dar visibilidad y promoción, se olvidan sistemáticamente de aquellos que trabajamos y desarrollamos proyectos aquí. ¿Por qué se promociona a otros fuera de su ámbito de acción? ¿Por qué se le da visibilidad a a proyectos, empresas, productos y eventos que son directamente competencia? ¿A quién beneficia? Hay acciones claramente interesadas.

¿Necesitábamos una Fundación? Probablemente sí, pero no se puede crear un ente sin legitimación por parte del sector y mucho menos, o así lo veo yo, por encima de la asociación que lleva años siendo el representante de los diseñadores. Incluso queriendo ser representante de otros sectores profesionales, porque el diseño lo engloba todo: ilustración, fotografía, arquitectura, producto, urbanismo…

Cuantas más organizaciones, empresas, negocios, eventos, escuelas, profesionales seamos, mucho mejor para todos, pero hay reglas, normas, que no deben pervertirse. Deseo que en el futuro la Fundació del Disseny desarrolle una actividad de promoción importante, que sirva para desarrollar un sector más fuerte y que sea la vía para ampliar nuestra visibilidad pública. Les deseo lo mejor. Le deseo a su presidente, Vicent Martínez, al que tengo total admiración, toda la suerte del mundo para reconducir el futuro de la Fundació del Disseny.

En su día se utilizó mi nombre para legitimar un ente con el que, a día de hoy, no puedo estar más en desacuerdo. Si estoy en una fundación que no actúa bajo las premisas éticas que creo deben guiar su funcionamiento, si su acción profesional afecta a los intereses de mis compañeros y a los míos propios, no puedo estar ahí, no pueden contar con mi presencia.

Les pedí que comunicaran mi baja de forma pública y me dieran de baja, al igual que se hizo con mi adhesión. Espero que con este texto se produzca mi baja de forma pública y notoria.