El diseñador colombiano se ha inspirado en las marcas estadounidenses de los años sesenta y setenta para esta aventura con sus amigos de Bastarda Type.

Hibridación, mestizaje o fusión son conceptos inherentes a la creatividad. Diseñadores y diseñadoras somos una amalgama de referencias e influencias que conforman eso tan etéreo y difícil de definir que solemos llamar estilo propio. O personalidad propia, algo que en tipografía no deja de ser un asunto delicado. No en vano, el gran Robert Bringhurst habla de ese «reto difícil y muy satisfactorio de lograr con las letras una creativa no interferencia». Y esto vale tanto para diseñadores de tipos como para tipográfos y diseñadores gráficos en general. No hay duda de que el asunto es de los que dan para tertulia.

atrevimiento y frescura

Pero cuánto nos aburriríamos si prescindiésemos de la tensión que se genera en los límites. Y precisamente de los límites surge Gregor Font, una tipografía de espíritu híbrido diseñada por el colombiano Óscar Guerrero (Sumotype) y publicada por la fundición tipográfica Bastarda Type. Gregor rezuma saludable atrevimiento y tal vez esa frescura y naturalidad tengan que ver con el origen de la colaboración, una conversación amistosa entre amigos, cervezas y vinos, entre Bastarda y Óscar.

En anteriores ocasiones, habían trabajado conjuntamente en proyectos de tipografías customizadas y desde entonces había quedado clara la sintonía entre ellos. En ese conversación informal, Óscar comentó que tenía una letras esbozadas todavía sin nombre y los chicos de Bastarda respondieron que querían tener una fuente de Óscar para su estudio. A partir de ahí el proyecto fue hacia delante.

alfabeto cirílico

Más o menos al mismo tiempo, algunos miembros de Bastarda asistían a un taller de cirílico con Krista Radoeva y María Doreoli, de Contrast Foundry, y de ahí surgió la idea de abrir Gregor a las lenguas eslavas, lo que ha abierto el mercado de esta fuente, además de a Europa occidental y América, al este europeo y Rusia.

un solo y rotundo peso

En cuanto a su concepción, su aspecto geométrico y estructura condensada conviven de manera natural con formas sinuosas a través de marcados cortes en las letras que le otorgan una equilibrada personalidad y la convierten en una opción ideal para proyectos de branding o de diseño editorial donde se requieran titulares llamativos aunque alejados de la estridencia fácil.

Gregor es una tipografía de un solo y rotundo peso black que le confiere una gran potencia visual. Completan el conjunto funcionales opciones estilísticas, además de flechas y ornamentos, y las correspondientes características OpenType de alternativas de puntuación para mayúsculas, ligaduras, números elzevirianos o de caja baja, ordinales, fracciones, superíndices y subíndices.

Se puede adquirir Gregor actualmente de manera exclusiva en la web de Bastarda Type.