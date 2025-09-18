Durante dos a\u00f1os, ChatGPT ha sido para millones de personas la puerta de entrada a la inteligencia artificial. Una herramienta que empez\u00f3 como un chat curioso capaz de redactar textos o responder dudas, y que se convirti\u00f3 en asistente de estudio, oficina o incluso aliado creativo. Hoy OpenAI ya no se ve como una simple aplicaci\u00f3n de conversaci\u00f3n. Su ambici\u00f3n es mayor: ocupar la interfaz de nuestra vida digital. Lo que ahora hacemos saltando entre plataformas \u2014buscar informaci\u00f3n, trabajar, formarnos, entretenernos o relacionarnos\u2014 la compa\u00f1\u00eda quiere concentrarlo en su propio ecosistema. Y para ello prepara tres apuestas principales: un portal de empleo y formaci\u00f3n en IA, un navegador con agentes que act\u00faan por el usuario y una red social basada en creaciones generadas con ChatGPT. A esto se suma un gui\u00f1o al ocio y la cultura: una pel\u00edcula de animaci\u00f3n experimental (Critterz) y una alianza con Mattel para llevar la IA a los juguetes. Empleo y formaci\u00f3n: la puerta de entrada laboral Aqu\u00ed conviene matizar: no se trata de una bolsa de empleo universal ni de un portal donde OpenAI reclute directamente personal. La iniciativa est\u00e1 enfocada a un terreno muy concreto: el trabajo relacionado con la inteligencia artificial. La llamada OpenAI Jobs Platform busca conectar empresas que necesitan talento en IA con profesionales que ya poseen, o quieren adquirir, esas competencias. Para lograrlo, se apoya en dos pilares: Matching especializado: algoritmos que alinean vacantes con perfiles, no solo por t\u00edtulos o experiencia, sino por habilidades t\u00e9cnicas. Certificaciones y formaci\u00f3n: un programa educativo propio que ya funciona desde abril de 2025 (OpenAI Academy) y que permitir\u00e1 obtener acreditaciones oficiales de distintos niveles de "fluidez en IA", con pruebas adaptadas y rutas de aprendizaje. Las certificaciones piloto est\u00e1n previstas para finales de 2025, antes del lanzamiento de la plataforma laboral. El plan no es solo colocar a personas en empleos, sino formarlas y certificarlas en el proceso, reduciendo la fricci\u00f3n entre lo que pide una oferta y lo que realmente puede aportar alguien. La jugada es ambiciosa: entrar en el terreno de LinkedIn \u2014propiedad de Microsoft, a la vez socio e inversor de OpenAI\u2014 y, de paso, influir en c\u00f3mo se acreditan las competencias digitales de la pr\u00f3xima d\u00e9cada. Navegar con manos propias: promesas y riesgos Si ChatGPT cambi\u00f3 c\u00f3mo preguntamos, su siguiente paso puede cambiar c\u00f3mo actuamos en internet. OpenAI trabaja en un navegador basado en la misma tecnolog\u00eda de Google Chrome, pero con una diferencia crucial: una interfaz conversacional y agentes que pueden ejecutar acciones por el usuario. En vez de abrir pesta\u00f1as, rellenar campos y confirmar pagos, el usuario podr\u00eda simplemente decir: \u201creserva un tren a Valencia para ma\u00f1ana\u201d. El asistente se encargar\u00eda de todo el proceso, mostrando el flujo pero ahorrando pasos. El atractivo es evidente: simplificaci\u00f3n, comodidad, automatizaci\u00f3n de tareas tediosas. Pero el reto es may\u00fasculo: Seguridad: investigaciones recientes muestran que los agentes web son vulnerables a \u201cinyecciones de instrucciones\u201d, donde una p\u00e1gina maliciosa podr\u00eda enga\u00f1ar al asistente para ejecutar acciones indebidas. Privacidad: para actuar en tu nombre, un navegador-agente accede a datos sensibles de navegaci\u00f3n, formularios, historiales de compra o inicio de sesi\u00f3n. El debate ya est\u00e1 en marcha: \u00bfqu\u00e9 guarda, durante cu\u00e1nto tiempo y con qu\u00e9 fines? \u00bfSe usar\u00e1n esos datos para entrenar futuros modelos? En este terreno, lo que se juega OpenAI no es solo la experiencia de usuario, sino la confianza p\u00fablica. Un fallo en privacidad o seguridad podr\u00eda reducir la propuesta a \u201cotro navegador con extras\u201d. Un acierto, en cambio, abrir\u00eda un nuevo paradigma de interacci\u00f3n con la web. Una red social nativa en IA La tercera pata de la estrategia, aunque a\u00fan se basan en rumores, apunta al terreno social. OpenAI estar\u00eda prototipando una aplicaci\u00f3n con un muro de publicaciones al estilo de X\/Twitter, donde los usuarios compartan im\u00e1genes y creaciones generadas con ChatGPT. El movimiento tiene l\u00f3gica: m\u00e1s all\u00e1 de ofrecer un espacio de ocio, le permitir\u00eda a la empresa capturar se\u00f1al social en tiempo real \u2014interacciones, afinidades, ritmos de publicaci\u00f3n\u2014, un material de enorme valor para entrenar modelos y probar nuevos formatos de creaci\u00f3n. El desaf\u00edo es conocido: moderaci\u00f3n a escala global, detecci\u00f3n de falsificaciones, autenticidad en un entorno donde todo puede ser sint\u00e9tico. Y, adem\u00e1s, competir con gigantes como Meta o la propia X, que ya dominan la atenci\u00f3n de miles de millones de personas. Cine y juguetes: IA m\u00e1s all\u00e1 del teclado En paralelo, OpenAI se asoma al entretenimiento. El ejemplo m\u00e1s visible es Critterz, un largometraje animado que se prepara para Cannes 2026 con un presupuesto inferior a 30 millones de d\u00f3lares y un tiempo de producci\u00f3n r\u00e9cord de nueve meses. Aqu\u00ed el matiz es crucial: OpenAI no \u201chace\u201d la pel\u00edcula. Lo que aporta son herramientas y modelos de generaci\u00f3n, aplicados en animaci\u00f3n, bocetos o doblaje sint\u00e9tico. Pero el proceso sigue teniendo artistas, guionistas y actores de voz humanos. El resultado ser\u00e1 un h\u00edbrido entre creatividad humana e inteligencia artificial. M\u00e1s que un golpe de efecto, es un experimento: \u00bfpuede una producci\u00f3n con fuerte soporte de IA competir en calidad, tiempo y coste con la animaci\u00f3n tradicional? A su vez, la alianza con Mattel apunta al mundo de los juguetes. A finales de 2025 se espera el lanzamiento de los primeros productos con IA de Mattel, como Barbie o Hot Wheels. El anuncio tambi\u00e9n incluye el uso de ChatGPT Enterprise dentro de la propia compa\u00f1\u00eda. La pregunta est\u00e1 servida: \u00bfc\u00f3mo garantizar privacidad infantil, control parental y seguridad en juguetes conectados? Una misma l\u00f3gica: controlar la interfaz Cuando se miran en conjunto, las piezas revelan la ambici\u00f3n real: no quedarse en ser el \u201ccerebro\u201d \u2014el modelo que genera texto o im\u00e1genes\u2014, sino apropiarse tambi\u00e9n de los sentidos y las manos de la vida digital. D\u00f3nde navegas: con un navegador-agente que act\u00faa por ti. C\u00f3mo trabajas: con una plataforma que te forma, te certifica y te conecta con empleos en IA. Qu\u00e9 compartes: con una red social donde tus creaciones alimentan el ecosistema. \u00bfEl beneficio para OpenAI? Datos m\u00e1s ricos, ciclos de aprendizaje m\u00e1s r\u00e1pidos, ingresos diversificados y, sobre todo, la propiedad de la interfaz. \u00bfEl riesgo? Privacidad, conflictos regulatorios, sesgos algor\u00edtmicos y tensiones con socios y competidores. Nada de esto est\u00e1 cerrado: la plataforma de empleo a\u00fan es especializada y no se lanza hasta 2026, el navegador sigue en fase de pruebas, la red social es un rumor, Critterz est\u00e1 en producci\u00f3n y los juguetes con Mattel se esperan para finales de 2025. Pero la direcci\u00f3n es clara: OpenAI no quiere que abras ChatGPT de vez en cuando para preguntarle algo, sino que convivas con \u00e9l en cada h\u00e1bito digital. Si lo logra, no solo cambiar\u00e1 c\u00f3mo usamos la inteligencia artificial, sino c\u00f3mo entendemos internet.