Como Gràffica anunció, la marca de coches coreana ha renovado su logo y su eslogan con el objetivo de ofrecer una imagen de simetría, ritmo y crecimiento en un momento en el que la empresa se encuentra en pleno auge.

Imagen de los drones formando el logo de Kia (Fotograma de YouTube)

Con el 2021 recién comenzado, Kia ha decidido hacer oficial lo que se consideraba un secreto a voces: la creación de un nuevo logo. Esta renovación a gran escala de toda la marca forma parte una estrategia anunciada en 2020 bautizada como “Plan S” y que pretende que la empresa produzca un total de 11 modelos eléctricos para el 2025.

El nuevo logo fue anunciado en directo con un espectacular montaje de fuegos artificiales compuesto por 303 pyrodrones que anticiparon la llegada de una imagen visual que está llamada a marcar una época en el diseño de las marcas de coches. Tanto es así que ha recibido un Record Guinnes por ser el acto con más vehículos aéreos no tripulados con fuegos artificiales de la historia.

Desde 2016 el fabricante surcoreano de automóviles KIA Motors no actualizaba su logo. Entonces solo modificó algunas características como el color, pero ahora han sacado la artillería pesada cambiando incluso de tipografía en este nuevo logotipo.

Desde Kia explican que su logo está inspirado en la ciudad de Seúl y en la energía tecnológica que desprenden los coches de la marca. Con este enfoque tecnológico, pretenden que el logo transmita el potencial de futuro que tiene esta empresa surcoreana. Por otro lado, con la simetría del logo quieren transmitir confianza hacia los potenciales clientes, y el trazo ascendente del logotipo quiere comunicar el momento de crecimiento en el que se encuentra Kia.

Aunque los colores permanecen intactos, se ha prescindido de la figura ovalada que encerraba la palabra para dejarla libre bajo una tipografía de aspecto mucho más agresivo que su predecesora y que bien podría plasmarse en un solo trazo. A pesar del notable esfuerzo de la compañía por aportar tintes más contemporáneos y modernizar su marca, hay a quienes les preocupa que esta decisión pueda afectar a la legibilidad del logo.

El 15 de enero se completará la presentación de esta nueva línea que pretende seguir la empresa y que todo apunta a que se basará en tres pilares que están marcando tendencia en la última tecnología automovilística: la electrificación de los coches, la conducción autónoma y los nuevos servicios de movilidad para todos los clientes.

un eslogan que guía el cambio

La renovación del logo también ha venido acompañado por un nuevo eslogan para la marca que será «Movimiento que inspira» (Movement that inspires). Esta nueva frase ha sustituido al tradicional «El poder para sorprender» (The power to surprise) que llevaba varios años siendo el lema de la marca y pretende ser el complemento perfecto para el logo evidenciando que el movimiento continuo es necesario para nunca dejar de perder la inspiración y tener siempre disponible lo mejor para los clientes.

