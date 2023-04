Actualizado 19/04/2023

¿Cómo, cuando y porqué? Estas son las coordenadas en las que se mueve el nuevo diseño de la revista Gràffica, que vio la luz por primera vez en el número 29 especial Publicidad.

La realidad de 2016 no tiene nada que ver con la actual. La explosión de contenidos alrededor del diseño ha sido enorme y hoy cada día se genera más información y pasan muchas más cosas que hace 10 o 15 años. Actualmente la sociedad, y los profesionales, están más en contacto con la realidad del diseño que nunca.

La cultura visual ha penetrado en el día a día hasta el punto de ser motivo de conversación y discusión. Cambios como el del logo de Nueva York de Milton Glaser —en Estados Unidos es tema de estado ahora mismo—, el lanzamiento de libro de un diseñador como Morillas, o la tipografía vasca creada por Juan Luis Blanco, están en los informativos como un tema más de lo que ahora se viene a llamar soft news. Esto cuando empezamos no ocurría y nos alegra haber sido parte fundamental de que esto ocurriera.

La realidad ha mutado mucho y nosotros tenemos que hacerlo con ella. Ahora mismo el dinamismo y la cantidad de información entorno a la cultura visual es enorme y debemos ser más exquisitos, rigurosos y profesionales que nunca.

Y esa realidad es la que nos ha llevado a cambiar el diseño de nuestra revista. Ya han transcurrido 7 años desde su lanzamiento, y aunque habitualmente hacemos cambios, y mejoras constantes, seguimos manteniendo muchas cosas del diseño original.

Aparentemente hemos cambiado algunas cosas de diseño, set tipográfico, columnado, colores… pero el cambio más profundo ha sido en la conceptualización de la publicación, algo que va más allá de una mejora estilística.

cabecera

Hemos prescindido del logo en la cabecera. El cambio más radical, y del que todavía me cuesta de ver, pero no somos una revista de quiosco, aunque se vende en ellos. Las cabeceras componen un lenguaje más sensacionalista y gritón en el punto de venta, y nosotros no jugamos en esa liga. Queremos ser más tranquilos, más elegantes e incluso más técnicos. Prescindir del logo en la cabecera nos deja abierto un espacio para mostrar de una manera más limpia y eficaz lo que queremos mostrar.

Portada de la revista 29

La portada ahora es un espacio dedicado a la fotografía, donde mostrar los valores de los profesionales, donde en una sola mirada sabes que allí te están contando algo real que de otro modo sería imposible. Los que conocen a Toni Segarra seguro que habrán escudriñado su escritorio, y todo lo que está a su alrededor.

monotemática

Nuestra revista siempre ha sido un monolito monotemático, es decir, todo el discurso de la misma iba entorno a una idea central sobre la que hablar. Solemos decir que es una revista documental, un magazine book atemporal. Esto ha sido uno de los motivos de su éxito y uno de los pilares centrales de la publicación. No había que tocarlo, pero sí que mejorarlo.

Ahora mismo seguimos teniendo un tema central, pero abrimos las páginas a otros contenidos que hagan de la revista un objeto más dinámico, más unido al presente y a todo lo que está pasando a nuestro alrededor que es mucho. También con una visión más general, no podemos seguir haciendo una revista de diseño solo para diseñadores.

Hay más publico más allá de los diseñadores interesados en nuestro campo profesional. El diseño interesa, así lo muestran los medios generalistas, y nosotros siempre hemos estado en esa batalla por dar a conocer la cultura visual al publico en general. Nuestra asociación con ElDiario.es es una prueba.

contenido extendido

Hemos denominado «contenido extendido» a aquel contenido que además del texto e imágenes impresas en la revista en papel tiene otras vidas, otro contenido extra, en otros canales.

Las entrevistas que se pueden leer en papel, son siempre un resumen de las grandes declaraciones del entrevistado pero nunca publicamos el 100% de la entrevista, por espacio, y pensamos que ese material no se puede dejar desaprovechado. Por ello en la versión digital se podrá leer la entrevista integra. Además muchas entrevistas también tendrán una cara audiovisual. A veces en formato audio y a veces en formato video.

El soporte audiovisual es una apuesta que vamos a hacer crecer porque en ella encontramos más matices, más posibilidades de contar y relatar mejor nuestro contenido, y en la nueva revista había que integrarlo. De la mano de lo mejores profesionales en el audiovisual crearemos entrevistas documentales con una riqueza mayor en detalles y contenido que posteriormente todos nuestros suscriptores podrán disfrutar en sus pantallas como otro extra además de la lectura en papel.

nuevas secciones

Hemos incluido nuevas secciones para darle más dinamismo a la información en papel, para hacerla más útil e incluso más divertida. A la redacción nos llega ingente cantidad de información que en muchos casos resulta de utilidad para nuestros lectores, pero que por diferentes motivos, no publicamos en digital, ni en redes pero son excelentes contenidos para el papel.

Así tenemos una nueva sección de breves con multitud de datos y novedades del sector creativo. También una nueva galería que se centrará en productos y espacios que abordan la creatividad visual y que nos parece que debemos mostrar de este modo. También dos secciones nuevas, «Cómo lo hacen», que desgranará la manera de hacer de los profesionales desde un punto de vista más divulgativo y comprensible para cualquier lector y «Cómo funciona» que mostrará el funcionamiento interno de negocios, máquinas, software o simplemente el funcionamiento del mundo que nos rodea.

apuesta de futuro

Hemos puesto en marcha estos cambios, y otros que vendrán poco a poco este año, para seguir siendo el compañero esencial de las personas a las que les gusta la cultura, la cultura visual, que buscan comprender el mundo que les rodea. Queremos seguir construyendo nuestro liderazgo como el mejor sitio informativo en español, seguir siendo valiosos para los profesionales y que nos convirtamos en una pieza indispensable en la vida de miles de personas.

Cada vez queremos cuidar más y mejor a nuestros suscriptores para que ellos sean nuestra base y nuestro fundamento. Los contenidos exclusivos en la web se extenderán y las ventajas y beneficios de ser suscriptor cada vez serán mayores.

Espero que este nuevo rumbo os guste.