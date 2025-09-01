Empieza septiembre. Se terminan las semanas de calor sofocante, de descanso a medias, de ese dolce far niente tan necesario como culpable. Y lo confieso: este verano me lo he pasado m\u00e1s pensando que trabajando. Pensando en lo que hacemos, en lo que dejamos de hacer, en lo que tiene sentido seguir haciendo. A veces, demasiado. Gan\u00f3 el no hacer nada, s\u00ed, pero tambi\u00e9n gan\u00f3 el pensar. Y de esas vueltas veraniegas lo que me queda son preguntas. Porque empezar un nuevo curso no es tener respuestas claras, sino abrir el cuaderno en blanco y atreverse a escribir las cuestiones que de verdad importan. El contexto en el que trabajamos hoy es radicalmente distinto al de hace unos a\u00f1os. Cuando comenzamos con Gr\u00e0ffica, encontrar informaci\u00f3n en nuestro idioma sobre dise\u00f1o era casi imposible. Recuerdo devorar cada libro o revista que llegaba a mis manos, como si fueran piezas \u00fanicas de conocimiento. Hoy, en cambio, estamos rodeados de voces. Hay tutoriales para todo, gur\u00fas que aparecen de la nada, cursos expr\u00e9s, podcasts, newsletters, perfiles en redes que parecen tener la receta de c\u00f3mo ser un dise\u00f1ador de \u00e9xito en diez pasos. Y ah\u00ed surge la primera gran duda: \u00bfqu\u00e9 sentido tiene nuestro trabajo en un mundo en el que parece que todo el mundo hace lo mismo, lo cuenta todo, lo comparte todo? Vivimos en una \u00e9poca de abundancia extrema. Herramientas, referencias, discursos, plataformas\u2026 todo al alcance de cualquiera. Lo dif\u00edcil ya no es acceder, sino filtrar. Y es inevitable preguntarse: \u00bfNos est\u00e1 ayudando esa abundancia a ser mejores o, al contrario, nos paraliza por exceso? \u00bfHasta qu\u00e9 punto la tecnolog\u00eda nos libera o, en realidad, nos arrebata poco a poco el valor de lo que hacemos? Me pasa algo curioso. Cada vez que abro una red social, me encuentro con una avalancha de proyectos brillantes, estrategias bien presentadas, identidades impecables. Y al mismo tiempo, con la sensaci\u00f3n de que todos se parecen demasiado. Como si la sobreexposici\u00f3n a referentes hubiera borrado los matices. \u00bfEstamos creando de verdad o solo clonando lo que vemos para no quedar fuera del trending? Este verano he tenido varias charlas con amigos dise\u00f1adores, muchos de ellos ya con canas o con la edad de jubilaci\u00f3n superada. Gente con trayectorias impecables, con d\u00e9cadas de experiencia, de repente sin saber hacia d\u00f3nde dirigir su oficio. Y tambi\u00e9n he o\u00eddo, visto e intuido que muchos dise\u00f1adores no tan mayores, y no solo en Valencia, que tienen sus estudios tambale\u00e1ndose. A m\u00ed tambi\u00e9n me asaltan las mismas dudas: \u00bfd\u00f3nde est\u00e1 ahora el sentido de lo que hacemos? \u00bfQu\u00e9 tenemos que proponer en este nuevo contexto donde lo que antes era valioso hoy se resuelve en segundos? Durante mucho tiempo, la tecnolog\u00eda nos favoreci\u00f3. Nos dio herramientas para trabajar m\u00e1s r\u00e1pido, para llegar m\u00e1s lejos, para multiplicar lo que hac\u00edamos con nuestras manos. Pero hoy la pregunta es otra: \u00bfqu\u00e9 ocurre cuando esas mismas herramientas hacen en segundos lo que antes factur\u00e1bamos en horas? Ya no se trata de que los clientes tengan el mismo Mac que nosotros. Ahora tambi\u00e9n tienen el mismo software. Incluso comparten nuestro tablero de trabajo en Figma. Es como ser director de cine y tener al espectador dentro del set corrigiendo escenas\u2026 y que, para colmo, lo que produce no est\u00e9 nada mal. Una locura. La otra cara de la moneda es nuestra propia manera de trabajar. Somos especialistas en dispersarnos. Nos apuntamos a todas las plataformas, probamos todas las herramientas, exploramos cada tendencia. Y mientras tanto, dejamos que lo esencial se diluya. En m\u00e1s de una ocasi\u00f3n me he sorprendido a m\u00ed mismo pasando m\u00e1s tiempo navegando en Pinterest que dibujando una idea, o probando prompts en una IA en lugar de pensar si la soluci\u00f3n real al problema del cliente era siquiera un dise\u00f1o o comprarle una bicicleta. Y ah\u00ed aparece otra serie de preguntas: \u00bfHasta d\u00f3nde queremos seguir dispers\u00e1ndonos en herramientas, plataformas y modas? \u00bfQu\u00e9 diferencia real aportamos frente a la avalancha de opciones que cualquiera puede activar desde su ordenador? \u00bfEstamos construyendo criterio o solo seguimos repitiendo lo que est\u00e1 de moda? Tambi\u00e9n me he planteado nuestra funci\u00f3n de ser cr\u00edticos con lo que nos rodea. Con tantas injusticias y tanto caradura que puebla la profesi\u00f3n, siento a veces un sentimiento ambivalente. Por un lado creo que es necesario se\u00f1alar, pero por otro resulta agotador. Porque no siempre hay retorno ni apoyo, y enfrentarse continuamente pasa factura. Y ah\u00ed surge otra pregunta: \u00bfc\u00f3mo podemos seguir ejerciendo la cr\u00edtica sin que se convierta en un desgaste imposible de sostener? Por eso creo que septiembre es un buen momento para detenerse. Para dejar de correr detr\u00e1s de cada novedad y simplemente pensar. No tengo respuestas cerradas. Y quiz\u00e1 lo m\u00e1s honesto sea reconocerlo: este curso empieza con preguntas, no con certezas: \u00bfQu\u00e9 podemos aportar que no pueda resolver un algoritmo? \u00bfC\u00f3mo recuperamos el valor de nuestra profesi\u00f3n cuando todo parece estar al alcance de cualquiera? \u00bfQu\u00e9 significa hoy ser dise\u00f1ador m\u00e1s all\u00e1 de saber manejar software o pedirle a una IA que haga un moodboard? La profesi\u00f3n nunca fue est\u00e1tica. Siempre hemos tenido que reaprender. Lo hicieron los que pasaron del aer\u00f3grafo al ordenador, lo hicimos nosotros cuando aparecieron las primeras suites digitales, lo volveremos a hacer ahora. Quiz\u00e1 la diferencia est\u00e9 en que antes las herramientas sumaban y ahora, en muchos casos, restan valor. Pero tambi\u00e9n es cierto que ah\u00ed se abre la oportunidad: pensar m\u00e1s all\u00e1 de la herramienta. Lo que me gustar\u00eda de este septiembre es que no lo vivamos como un reinicio solitario, sino como un proceso compartido. Porque s\u00e9 que no soy el \u00fanico que se hace estas preguntas. Todos, de un modo u otro, estamos en la misma situaci\u00f3n: intentando entender hacia d\u00f3nde va el oficio, qu\u00e9 papel nos queda, c\u00f3mo construimos relevancia. Y quiz\u00e1 la clave est\u00e9 ah\u00ed: en que la diferencia no vendr\u00e1 de manejar Figma mejor que nadie, ni de clavar el \u00faltimo trend visual en Instagram. Vendr\u00e1 de ser capaces de poner sobre la mesa pensamiento, cultura, contexto, ideas. Eso que ninguna herramienta puede dar por defecto. Lo veo cada vez m\u00e1s claro: el futuro no pasa por hacer m\u00e1s r\u00e1pido lo mismo de siempre, sino por ser capaces de ofrecer soluciones complejas a problemas complejos. Y no siempre la soluci\u00f3n ser\u00e1 un logo, una web o un cartel. A veces ser\u00e1 algo tan sencillo como recomendar una bicicleta, como dec\u00eda antes. Septiembre siempre ha tenido esa mezcla de v\u00e9rtigo y promesa. El olor de los cuadernos nuevos, la primera p\u00e1gina en blanco, la mochila que pesa demasiado. Empieza el curso. Y con \u00e9l, la oportunidad de replantearnos hacia d\u00f3nde vamos. Yo ya estoy escribiendo las m\u00edas con dudas, con reflexiones, con la intenci\u00f3n de encontrar caminos. La pregunta que me hago, y que s\u00e9 que muchos tambi\u00e9n se hacen, es sencilla y dif\u00edcil al mismo tiempo: \u00bfqu\u00e9 vamos a escribir este curso en nuestras p\u00e1ginas en blanco?