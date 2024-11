La cuenta de Instagram @seteniaquedecir.2024 ha vuelto a encender las alarmas con una nueva serie de publicaciones que apuntan a un entorno tóxico y abusivo en la escuela Brother, tanto en Madrid como en Barcelona. Los testimonios recabados muestran un patrón que trasciende lo individual, evidenciando dinámicas de abuso de poder, machismo, favoritismos y comportamientos inapropiados que se habrían normalizado en la institución.

Screenshot

Los testimonios publicados en Instagram retratan a Brother como un espacio donde las líneas entre lo profesional y lo personal se diluyen peligrosamente, afectando directamente el entorno académico. Uno de los testimonios apunta: “Brother es asqueroso y está lleno de machismo. Al terminar una de las tantas fiestas que hacíamos, un profesor me invitó a su casa tras intentar regalarme los oídos. Cuando le dije que no, me dejó sola en la calle. Su actitud cambió completamente”.

Otra exalumna detalla el ambiente que se vivía en la escuela: “Los profesores se meten coca delante de los alumnos. Las relaciones traspasan todo tipo de límites académicos hasta el nivel de hacer planes con alumnos en la escuela mientras los profesores titulares se drogan”. La falta de límites y la naturalización de comportamientos inapropiados parecen ser una constante: “En mi primer claustro en Brother, uno de los temas a hablar era: ‘Y recordad, no os acostéis con alumnas. Hay que aguantar’. Refleja lo fuera de lugar que están”.

Los favoritismos también están presentes, como narra una de las publicaciones: “Yo misma escuché a dos de ellos decir que en mi generación no había ninguna follable, que vaya mierda de generación de feas. Que ojalá la siguiente lleguen tías más guapas para que fuera más divertido”. Estas actitudes, sumadas al consumo de alcohol y drogas en contextos académicos y sociales, refuerzan la percepción de un espacio donde los valores profesionales y éticos están completamente ausentes.

De la escuela más premiada al escándalo

Brother fue reconocida como la mejor escuela creativa en 2022 y 2023, según Cannes, y se posicionó como la más premiada del sector, un prestigio que hoy contrasta drásticamente con las denuncias. Las publicaciones de @seteniaquedecir.2024 han puesto en duda la integridad de la institución, describiéndola como un lugar tóxico para estudiar y formarse.

La escuela, que en su momento se presentó como un espacio innovador para las nuevas generaciones creativas, ahora enfrenta una crisis de credibilidad. Las acusaciones sugieren que los profesores y la dirección estaban al tanto de muchas de estas conductas, sin tomar medidas efectivas para atajarlas. Este silencio institucional, que ha sido una constante desde el inicio de la polémica, deja entrever más preocupación por proteger su reputación que por ofrecer disculpas o apoyar a las víctimas de estos comportamientos.

Impacto y demandas de cambio

Los nuevos testimonios revelan no solo comportamientos machistas y abusos de poder, sino también una cultura institucional centrada más en la apariencia que en la formación ética y profesional. Las fiestas, el consumo de alcohol y drogas, y la permisividad ante actitudes misóginas no son simples incidentes aislados, sino síntomas de un modelo educativo que parece estar en crisis.

Las voces críticas exigen no solo un cambio estructural, sino también un posicionamiento claro de la escuela. Reclaman medidas que incluyan protocolos efectivos contra el acoso, una mayor representación femenina en el equipo docente y un replanteamiento profundo de las dinámicas de poder dentro de Brother.

La institución enfrenta un dilema crucial: actuar para recuperar la confianza de sus estudiantes y la comunidad creativa o continuar siendo percibida como un espacio inseguro y tóxico. Por ahora, cualquier intento de obtener respuestas de la escuela sigue siendo redirigido a su equipo legal, una estrategia que parece priorizar la defensa institucional sobre el compromiso con los valores éticos que se esperan de un lugar de formación.

Actualizado 23/11/2024