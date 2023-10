La nueva familia de productos Wacom One, ideal para creativos principiantes, estudiantes, profesores o quienes trabajan en una oficina o en casa.

Wacom One product family

Wacom anuncia el lanzamiento de su nueva línea de productos Wacom One, compuesta por dos monitores interactivos creativos y dos pen tablets con amplias ofertas de software y tutoriales exhaustivos. Entre sus características más destacadas figuran el lápiz personalizable con 7 combinaciones de colores y el primer monitor interactivo de esta categoría que incorpora la función multitáctil.

Cimentados en los 40 años de experiencia de Wacom en los sectores de consumo creativo, profesional y empresarial, los nuevos dispositivos de entrada de lápiz Wacom One se adaptan específicamente a las necesidades y expectativas de los creativos principiantes y los entusiastas de la productividad, así como de cualquiera que desee experimentar la diversión y las ventajas de utilizar un lápiz en el ámbito digital.

Wacom One: la herramienta perfecta para todos

La línea de productos Wacom One es sinónimo de elección y personalización. Se compone de las pen tablets Wacom One S y Wacom One M, así como de los monitores interactivos Wacom One 12 y Wacom One 13 touch.

Ambos monitores interactivos con pantallas de cristal de 11,6″ y 13,3″, respectivamente, presentan una resolución Full HD de 1920 x 1080 con un 99 % de sRGB y un bajo paralaje gracias al agente adhesivo óptico de los monitores para un mayor control y precisión. El Wacom One 13 touch es el primer monitor interactivo de la categoría básica compacta que incorpora gestos multitáctiles con 10 dedos, ofreciendo a los usuarios una nueva dimensión de uso e interacción intuitivos.

Wacom One S y M son las primeras pen tablets de gama básica con sensibilidad a la presión 4K que reconocen la inclinación para lograr efectos caligráficos. El lápiz personalizable cuenta con 2 botones laterales para aumentar la productividad y viene en varias opciones de color para elegir. La tecnología de lápiz UD compartida de Wacom permite utilizar sin problemas el mismo lápiz en toda la serie, al tiempo que garantiza la compatibilidad con lápices habilitados para Wacom de reputadas marcas de papelería como Staedtler (solo monitores Wacom One), LAMY o Dr. Grip, con el fin de dar cabida a las preferencias personales: toda una novedad en el sector de las pen tablet.

Las pen tablets y monitores interactivos Wacom One son sumamente versátiles. Se pueden utilizar con Windows, macOS, Android y ChromeOS, y conectarlos es en muchos casos un juego de niños gracias al plug and play y una sola conexión de cable USB-C. Hay cables HDMI opcionales disponibles cuando sea necesario. La conexión Bluetooth integrada para las tabletas Wacom One S y M, además del diseño fino (pantallas de solo 11,5 mm de grosor y tabletas de 7,9 mm), el peso ligero y el tamaño compacto de los cuatro dispositivos convierten a toda la serie Wacom One en una solución extremadamente móvil y portátil.

El Programa Wacom Adventure – See where it takes you

Wacom One es mucho más que una mera línea de dispositivos con lápiz Personaliza tu experiencia en la eStore de Wacom, donde cada artista puede hallar accesorios que van desde lápices de diferentes colores a cables, soportes y otros accesorios que aumentan las opciones de personalización. Además, los usuarios obtienen acceso a 16 programas para diversos campos creativos y no creativos. Esto forma parte del Programa Wacom Adventure, una guía exhaustiva con más de cien vídeos y tutoriales, además de una emocionante serie de contenidos inspiradores y actividades divertidas para creativos principiantes y entusiastas de la productividad: toda una ayuda para su odisea creativa digital.

