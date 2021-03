Ken Niimura explora, en su última novela ilustrada bautizada como No lo abras jamás, los límites de la voluntad y las fronteras de lo prohibido a partir de tres leyendas tradicionales japonesas reinterpretadas.

La cultura japonesa contempla una amplia lista de leyendas tradicionales, agrupadas bajo el nombre de Mukashi Banashi. En este repertorio, protagonizado en muchas ocasiones por seres fantásticos como los Yokais, hay narraciones de más de mil años de antigüedad. Estas historias van de lo épico a lo cómico, y han sido apreciadas por muchas generaciones.

La última novela de Ken Niimura toma como premisa tres de estas leyendas niponas (Urashima Taro, Ikkyu-san y La gratitud de la grulla). No lo abras jamás (Astiberri 2021) reinterpreta estas historias, dándoles una conclusión diferente a la original.

Una caja que jamás debe abrirse; una misteriosa mujer que no puede ser vista mientras teje; un tarro que contiene un veneno o quizá la más dulce de las mieles… Los protagonistas lucharán con todas sus fuerzas para no caer en la tentación. En sus tres capítulos (No lo abras jamás, Nada y La promesa) el último cómic del ilustrador español trata la atracción de los prohibido, el egoísmo y las contradicciones de la naturaleza humana.

Aunque sus cuatrocientas páginas puedan asustar en un primer momento, el lector puede devorar las páginas de esta historia en poco tiempo. En las ilustraciones de Niimuna se aprecia, como no podía ser de otro modo tratándose de él, la influencia del manga y se caracterizan por un bitono en negro y blanco; con el uso del color rojo para destacar elementos dramáticos o relevantes para el desenlace de la historia.

Sobre el autor

José María Ken Niimura es un historietista e ilustrador madrileño, de ascendencia hispano-japonesa. Nacido en 1981, entró en la industria del cómic por todo lo alto. En 2009 publicó su aclamada novela Soy una matagigantes que le valió una nominación a los prestigiosos premios Eisner y la medalla de oro en el concurso internacional de manga en el año 2012. Esta brillante novela ha sido adaptada a la gran pantalla de la mano de Anders Walter. Recibió, también, el premio Eisner al mejor cómic digital en 2019 por su serie titulada Umami.

Niimura es autor de otros títulos conocidos, como la recopilación de historias cortas Henshin; la historia de un niño que busca su camino, En el camino de la madeja; y Otras jaulas, que cuenta las diferentes historias de un grupo de personas que viven en el conocido barrio madrileño de Malasaña.