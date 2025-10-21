El HUB Audiovisual de Murcia acoge el 24 de octubre la primera edición de Impacta Festival un encuentro que apuesta por la publicidad con conciencia y la creatividad al servicio del cambio social.

El próximo 24 de octubre de 2025, el HUB Audiovisual de Murcia será el escenario de la primera edición de Impacta Festival, una nueva cita que invita a repensar la comunicación desde la ética, el propósito y la responsabilidad. Bajo el lema «Publicidad con propósito», el evento reunirá a algunas de las voces más reconocidas del sector para debatir sobre cómo la creatividad puede convertirse en una herramienta transformadora.

Entre los participantes figuran nombres como Jorge Martínez, referente de la comunicación con impacto social; la agencia El Ruso de Rocky, conocida por su enfoque estratégico y emocional; GettingBetter, especialista en branding con propósito; o DIP Murcia, estudio con una amplia trayectoria en el ámbito de la comunicación institucional. Todos ellos compartirán experiencias, metodologías y proyectos que demuestran que es posible hacer publicidad sin renunciar a los valores.

El festival está impulsado por DKZ Studio y 7pix Studio, con el apoyo del Ayuntamiento de Murcia, y nace con un marcado carácter solidario: la recaudación íntegra de las entradas se destinará a ASSIDO, asociación dedicada a mejorar la calidad de vida de personas con síndrome de Down y sus familias.

Impacta Festival quiere consolidarse como un punto de encuentro entre profesionales, estudiantes y empresas que creen en una creatividad más humana, sostenible e inclusiva. En un momento en que la comunicación vive una profunda transformación, la iniciativa reivindica el papel del diseño, la publicidad y el audiovisual como motores de cambio real en la sociedad.

Impacta Festival

24 de octubre de 2025 · 16:30 h

HUB Audiovisual de Murcia

Más información en impactafestival.com

Actualizado 21/10/2025