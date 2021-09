Las más de 1100 tipografías originales de la fundición Hoefler & Co. estarán ahora disponibles a través de Monotype.

Monotype acaba de anunciar la compra de Hoefler & Co., la importante fundición neoyorquina de Jonathan Hoefler fundada hace más de treinta años. Con esta adquisición, Monotype amplía su biblioteca para incluir algunas de las tipografías más utilizadas del mundo: Gotham, Knockout, Mercury, Sentinel o la más reciente Decimal.

Los diseños de Hoefler & Co. seguirán estando disponibles a traves de Typography, y a partir de ahora también a través de Monotype Fonts.

«En el mundo del diseño de tipografías, hay pocos nombres tan prestigiosos como Hoefler & Co —ha declarado Ninan Chacko, CEO de Monotype—. Al añadir el catálogo premium de Hoefler and Co. y su experiencia en diseño, podemos dar un mejor servicio a la comunidad creativa a través de Monotype Fonts, mientras expandimos nuestra misión de elevar el valor de la tipografía para impulsar el comercio y la cultura».

Hoefler & Co. fue fundada en 1989 por Jonathan Hoefler y rápidamente se convirtió en una de las fundiciones tipográficas más prestigiosas del mundo. En 1999 Tobias Frere-Jones se unió a Hoefler en lo que se convirtió en Hoefler & Frere-Jones. Como contamos en Gràffica, en 2013 los dos, supuestamente, socios igualitarios de la fundición se enzarzaron en una batalla legal por la propiedad de las tipografías y de la fundición, que pasó a llamarse Hoefler & Co.

En los últimos años Hoefler ha protagonizado un episodio de la serie de Netflix Abstract: El arte del diseño. Su tipografía Gotham fue utilizada por Barack Obama en la campaña que le llevó a la Casa Blanca y sus tipografías Decimal y Mercury también fueron utilizadas por Joe Biden y Kamala Harris en su campaña electoral.

«Monotype es sin lugar a dudas el socio que nos ayudará a continuar creciendo.» Jonathan Hoefler

Jonathan Hoefler y Carleen Borsella, CEO de la fundición, aprovecharán esta oportunidad para alejarse de la fundición y «explorar nuevos proyectos creativos». «Monotype es sin lugar a dudas el socio que nos ayudará a continuar creciendo, y a alcanzar las crecientes necesidades de los profesionales creativos en los próximos años», ha declarado Hoefler. «Para nosotros era crucial asociarnos con una organización que cree en el valor fundamental de la tipografía. Monotype es la fundición con más experiencia del mundo, que hoy en día se encarga de muchas de las tipografías más importantes del mundo, lo que la convierte en el hogar natural para las creaciones de Hoefler & Co.».

«En nuestras conversaciones con Monotype siempre ha quedado claro que entienden la importancia tanto de los diseñadores tipográficos como de las marcas», añade Borsella. «Monotype está en una posición única para cubrir las oportunidades del momento, y la experiencia e historia del equipo de H&Co. añadirá mucho valor a Monotype. Esperamos ver cómo ambas organizaciones se unen para crear nuevas soluciones para la comunidad creativa».