La iniciativa MCRBCN reunirá a 40 jóvenes creativos de ambas ciudades en torno a una instalación colaborativa en forma de cubo.

Este septiembre, Barcelona acogerá un intercambio creativo sin precedentes: MCRBCN, un proyecto que aterrizará en la ciudad durante las fiestas de La Mercè 2025. La propuesta reúne a 40 talentos emergentes —20 de Manchester y 20 de Barcelona— junto a 14 creativos consolidados, con el objetivo de tejer un diálogo cultural en torno al diseño.

La iniciativa está comisariada por el diseñador británico Dave Sedgwick, fundador del estudio StudioDBD y responsable de la histórica serie de encuentros BCNMCR, celebrada por primera vez en Manchester en 2013. Ahora, más de una década después, el intercambio se invierte: es Manchester quien exporta su energía e ideas a la capital catalana.

Un cubo como carta de amor a la ciudad

El corazón del proyecto será una instalación de gran formato en forma de cubo, ubicada en OPENBCN Studios en el barrio de Gràcia. Cada una de sus caras estará co-diseñada por una pareja formada por un creativo de Barcelona y otro de Manchester, bajo el lema común: “A Love Letter to Your City”.

“El cubo, con sus caras interconectadas, simboliza cómo esta generación de diseñadores se conecta globalmente”, explica Sedgwick. “Es un objeto, pero también un símbolo de valores compartidos, inspiración mutua y un vínculo creativo entre Manchester y Barcelona”.

Además del cubo central, el espacio se completará con una selección de obras de creativos más consolidados, exhibidas como grandes pancartas colgantes, reforzando el contraste entre trayectorias emergentes y voces ya reconocidas en el sector.

Apertura y programa de charlas

La exposición se abrirá al público el jueves 25 de septiembre de 2025 de 13h a 16h. Posteriormente, se celebrará un evento privado de inauguración (17:30h – 19h) con charlas de Dave Sedgwick y Àlex Gobern Gorris, actual presidente de ADG-FAD, asociación referente del diseño gráfico y la comunicación visual en España.

“Barcelona y Manchester comparten una energía creativa que es a la vez auténtica e internacional”, señala Gobern. “Somos ciudades con identidades fuertes, pero abiertas a nuevas ideas y colaboraciones. Espero que este proyecto sea un nuevo capítulo en la relación entre nuestras comunidades de diseño”.

Un intercambio con raíces

MCRBCN nace como evolución directa de BCNMCR, la serie de exposiciones que Sedgwick organizó en Manchester en 2013, 2014 y 2023. En aquella primera edición participaron referentes como Hey, Lo Siento o Mucho, que llevaron el diseño barcelonés al Reino Unido.

Ahora, en 2025, el proyecto refleja un intercambio recíproco, respaldado por Marketing Manchester, con el objetivo de proyectar la creatividad de la ciudad británica en un escenario internacional.

Con 40 jóvenes creativos como protagonistas y un proceso de colaboración que trasciende el propio festival, MCRBCN se plantea como algo más que una exposición: un gesto cultural y un símbolo de cómo el diseño conecta ciudades, generaciones y miradas distintas.