

La fidelidad cromática es sólo el principio. Un profesional creativo encuentra la verdadera ventaja en cómo el software convierte la pantalla en una extensión de sus ojos.

La precisión en el color es algo que se da por hecho en el trabajo creativo. Pero lo que distingue a los profesionales que confían en BenQ no es solo el hardware: es la inteligencia que hay detrás.

Tres herramientas de BenQ —Palette Master Ultimate, Display Pilot 2 y Display ColorTalk— están redefiniendo lo que significa trabajar con control absoluto sobre cada píxel.

El color como punto de partida

En el mundo del diseño, el color no es estética: es verdad. Un tono erróneo puede alterar la intención de una fotografía, un exceso de brillo puede eliminar la textura de una ilustración. Y en una industria donde las decisiones visuales son emocionales y técnicas al mismo tiempo, ver bien es crear bien.

Durante años, la precisión dependía de un triángulo inestable: monitor, calibrador y suerte. Pero hoy, el proceso ha madurado. Los flujos de trabajo son híbridos, los equipos colaboran desde distintas pantallas, y la consistencia visual se ha convertido en una necesidad.

BenQ ha sido una de las primeras marcas en responder a esa nueva realidad.

Un ecosistema que piensa como un diseñador

Los monitores profesionales de BenQ —como los de la serie PD y SW— ya son un estándar en estudios de fotografía, agencias de branding y productoras. Pero lo verdaderamente diferencial es el ecosistema de software que los acompaña.

En este artículo os presentamos las tres piezas que convierten a sus monitores en un socio digital del creativo: Palette Master Ultimate, Display Pilot 2 y Display ColorTalk.

1. La calibración como acto creativo: Palette Master Ultimate

Calibrar no es un trámite técnico: es definir cómo quieres ver el mundo. Con Palette Master Ultimate, desarrollado junto a X-Rite, BenQ ofrece una calibración por hardware real, es decir, los ajustes de color se aplican directamente sobre el monitor, sin depender del sistema operativo.

Esto garantiza que el color que ves sea el color verdadero, libre de interpretaciones del software. El proceso es preciso, pero también elegante:

Ajuste detallado de gamma, luminancia, temperatura y punto de blanco.

Creación de perfiles de color personalizados según el proyecto (fotografía, impresión, vídeo, web).

Compatibilidad con calibradores profesionales X-Rite y Datacolor.

El resultado es una visualización consistente y fiable, sesión tras sesión. Para el fotógrafo y retocador que vive del matiz, la confianza en el color es sinónimo de libertad creativa.

2. Display Pilot 2: cuando el monitor se convierte en asistente creativo

Si Palette Master Ultimate es precisión, Display Pilot 2 es fluidez. Estamos ante un software que automatiza y simplifica las tareas visuales del día a día, adaptándose a la forma en que cada profesional trabaja. Algunos ejemplos básicos de su utilidad:

Cambiar automáticamente los modos de color según la aplicación activa.

Ejemplo: Adobe RGB en Photoshop, sRGB en navegador, sin tocar un botón.

según la aplicación activa. Ejemplo: Adobe RGB en Photoshop, sRGB en navegador, sin tocar un botón. Dividir la pantalla con layouts personalizados para gestionar múltiples ventanas.

para gestionar múltiples ventanas. Controlar ajustes del monitor con teclado o ratón, sin acceder a menús físicos.

Sincronizar varios monitores y ajustar brillo o rotación según el entorno.

Este tipo de automatizaciones crean un entorno de trabajo más orgánico. El monitor ya no es una herramienta pasiva, con el software de BenQ pasa a ser una extensión del flujo creativo.

3. Display ColorTalk: el color, cuando también se comparte

En la era del trabajo remoto, el mayor desafío no siempre está en crear, sino en ver lo mismo que los demás. Un rojo puede ser cálido en una pantalla y frío en otra. Una sombra puede desaparecer en un portátil y ser evidente en un monitor calibrado. La comunicación visual se fragmenta.

Aquí entra Display ColorTalk, una herramienta diseñada para que creativos, directores de arte y clientes compartan referencias cromáticas precisas entre diferentes pantallas BenQ.

Permite comparar, ajustar y confirmar colores de manera sincronizada, garantizando que todos los implicados ven exactamente el mismo tono y la misma intención. Ideal para estudios distribuidos, agencias que revisan proyectos online o freelances que colaboran a distancia.

En un ecosistema creativo fragmentado, en el que cada uno trabaja desde un lugar distinto, ColorTalk devuelve la coherencia y la confianza.

Un lenguaje visual compartido

La combinación de estas tres herramientas no solo mejora la técnica, sino que define una filosofía: un monitor profesional no se mide solo en hits o en la representación de gamas de color, sino en su capacidad para integrarse en la mente del creador:

Con Palette Master Ultimate calibras la verdad del color.

Con Display Pilot 2 aceleras tu flujo creativo.

Con Display ColorTalk garantizas que esa verdad se comparta.

El resultado es una experiencia visual más consciente, más precisa y, sobre todo, más humana.

La diferencia entre ver y comprender el color

Diseñar no es solo mirar: es interpretar. Cada creador tiene una sensibilidad única, y las herramientas deben respetarla. Los monitores profesionales de la serie de BenQ para creativos están construidos con esa premisa: combinar ingeniería visual de alta precisión con un software que amplía sus capacidades.

Así, el monitor deja de ser una barrera entre la idea y la imagen y se convierte en un instrumento expresivo más.

Actualizado 12/11/2025