El Black Friday es la oportunidad perfecta para invertir en una impresora que se adapte a tus necesidades, ya sea para teletrabajo, estudios, o trabajo profesional.

Si aún no tienes una impresora o necesitas reemplazar tu equipo, las ofertas de PCComponentes en impresoras para Black Friday son la ocasión ideal para conseguir un equipo potente y económico. En este artículo, exploramos cómo elegir una impresora que respete tu identidad visual, y destacamos algunas de las mejores ofertas que puedes encontrar este Black Friday.

¿Por qué comprar una impresora en Black Friday?

Si estás buscando una impresora al mejor precio, el Black Friday de PCComponentes ofrece descuentos de hasta el 60% en una amplia variedad de impresoras, desde modelos básicos hasta opciones de alto rendimiento. Aprovecha las ofertas exclusivas de impresoras láser, multifuncionales, de inyección de tinta y fotográficas, todas con envío gratuito a partir de 50€ y entrega rápida en 24-48 horas en península. Además, PCComponentes te ofrece la posibilidad de devolver las compras hasta el 15 de enero de 2026, lo que hace que puedas adelantar tus compras navideñas con total seguridad.

¿Qué impresoras elegir para Black Friday?

En el Black Friday, PCComponentes presenta una selección espectacular de impresoras para todos los gustos y necesidades. A continuación, te presentamos algunos de los modelos más destacados y con mayores descuentos:

1. Brother EcoPro HL-L2400DWE – Impresora láser monocromo WiFi

Una de las opciones más populares para quienes necesitan una impresora rápida y económica. Esta Brother HL-L2400DWE es ideal para pequeñas oficinas o para uso personal, ofreciendo conectividad WiFi y función dúplex (impresión a doble cara). Es perfecta para quienes necesitan imprimir documentos de forma rápida y con calidad constante.

2. Pantum BP2300W – Impresora láser monocromo WiFi

Una opción asequible para quienes buscan una impresora láser monocromo de buena calidad y conectividad Wi-Fi. Este modelo es ideal para oficinas pequeñas o usuarios domésticos que requieren una impresora eficiente a un precio más bajo, manteniendo un alto rendimiento de impresión.

3. HP LaserJet Enterprise M611dn – Impresora láser monocromo WiFi

Una impresora de alta gama diseñada para entornos de oficina donde se requieren altos volúmenes de impresión. La HP LaserJet Enterprise M611dn ofrece una calidad profesional, con conectividad Wi-Fi y funciones de seguridad avanzadas para proteger la información sensible. Su alta velocidad de impresión y su capacidad para manejar grandes cargas de trabajo la hacen perfecta para empresas de mayor tamaño.

4. Brother HL-L5210DW – Impresora láser monocromo WiFi

La Brother HL-L5210DW es ideal para quienes necesitan una impresora láser confiable para su hogar o pequeña oficina. Con conectividad Wi-Fi, impresión a doble cara y un rendimiento rápido, es una excelente opción para quienes buscan eficiencia a un precio accesible. Su diseño compacto se adapta a cualquier espacio de trabajo.

5. Canon i-SENSYS LBP361dw – Impresora láser monocromo WiFi

La Canon i-SENSYS LBP361dw ofrece impresión láser monocromo de alta calidad con conectividad Wi-Fi y es perfecta para empresas que necesitan una impresora rápida y económica para imprimir documentos en grandes volúmenes. Gracias a su bajo costo por página y facilidad de uso, es una de las opciones más recomendadas para uso profesional.

6. Brother HL-L2865DW – Impresora láser monocromo WiFi

Una opción económica y compacta para quienes necesitan una impresora láser monocromo con Wi-Fi para su hogar o pequeña oficina. Esta impresora ofrece impresión dúplex y un excelente rendimiento en cuanto a velocidad y calidad, ideal para tareas cotidianas y proyectos ligeros.

7. Epson SureColor P5300 – Impresora de inyección de tinta WiFi con soporte A2

Para los profesionales que trabajan en diseño gráfico, fotografía o impresión de alta calidad, la Epson SureColor P5300 es la opción ideal. Con soporte para tamaño A2 y conectividad Wi-Fi, esta impresora de inyección de tinta ofrece colores vibrantes y una precisión impresionante, perfecta para quienes buscan resultados de calidad fotográfica profesional.

¿Cómo elegir la impresora perfecta para tu identidad visual?

Cuando se trata de elegir una impresora, es importante considerar la estética de impresión que deseas lograr, especialmente si trabajas en diseño gráfico, fotografía o impresión profesional. Aquí te dejamos algunos aspectos clave a tener en cuenta al elegir tu impresora:

Calidad de impresión : Si necesitas impresiones de alta calidad, especialmente en fotografía o diseño gráfico, opta por impresoras de inyección de tinta como las de la gama Epson SureColor .



: Si necesitas impresiones de alta calidad, especialmente en fotografía o diseño gráfico, opta por impresoras de como las de la gama . Velocidad de impresión : Para tareas de oficina o grandes volúmenes de impresión, las impresoras láser como las de Brother y Canon ofrecen impresión rápida y eficiente .



: Para tareas de oficina o grandes volúmenes de impresión, las como las de y ofrecen . Conectividad : Si necesitas imprimir desde varios dispositivos, asegúrate de que la impresora tenga Wi-Fi y funciones como impresión dúplex (a doble cara) para mayor eficiencia.



: Si necesitas imprimir desde varios dispositivos, asegúrate de que la impresora tenga y funciones como (a doble cara) para mayor eficiencia. Costo por página: Si estás imprimiendo en grandes volúmenes, asegúrate de verificar el costo por página de impresión para asegurarte de que se ajuste a tu presupuesto.



¿Por qué elegir PCComponentes para comprar tu impresora?

En PCComponentes encontrarás una amplia variedad de impresoras con descuentos de hasta el 60% durante este Black Friday. Además, la tienda ofrece:

Envío gratuito a partir de 50€ .



. Entrega en 24-48 horas en península .



. Garantía de solución 24h .



. Devoluciones gratuitas hasta el 15 de enero de 2026 perfectas para adelantar tus compras navideñas aprovechando las ofertas de Black Friday.



Este Black Friday, PCComponentes ofrece descuentos excepcionales en impresoras de alta calidad para todos los gustos y necesidades. Ya sea para tu hogar, tu oficina o para proyectos profesionales, encontrarás la impresora ideal para ti, con envío gratuito a partir de 50€, entrega rápida y garantía de solución. ¡Aprovecha las ofertas y consigue la mejor impresora al mejor precio!

Actualizado 21/11/2025