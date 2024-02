Actualizado 03/02/2024

Desde el 2 de febrero hasta el 28 de abril, La Casa Encendida se convierte en el escenario de “Loving the Alien”, una impactante exposición que invita a cuestionar los constructos sociales sobre la identidad a través de las obras de Sandra Mujinga, Anne Duk Hee Jordan, Mari Katayama y Ovartaci.

Inspirada en la polisemia de la palabra “alien”, la muestra busca explorar las diversas facetas de la otredad y la alteridad en la sociedad contemporánea. La artista japonesa Mari Katayama, una de las protagonistas de “Loving the Alien”, compartió sus reflexiones sobre su obra y su visión única en una entrevista exclusiva con El País. En sus declaraciones, Katayama abordó la relación entre su experiencia personal y su arte, desafiando las etiquetas impuestas por la sociedad.

En referencia a su discapacidad, Katayama expresó: “Yo nunca me sentí discapacitada. Pensaba que era igual que los demás. De niña vivía en una ciudad donde el 20% de la población era inmigrante. Había diferentes idiomas y apariencias, y mi diferencia me convertía en una más”. Estas palabras subrayan la idea central de “Loving the Alien”, que busca desafiar las percepciones convencionales sobre la otredad.

La artista también abordó la evolución de su obra a lo largo del tiempo, señalando que, en ciertos momentos, algunos consideraban su arte como “de outsider, de discapacitados”. Esta observación resalta la intención de la exposición de romper estereotipos y explorar la diversidad en todas sus formas.

La exhibición “Loving the Alien” busca, a través de las distintas perspectivas de artistas como Katayama, abrir un diálogo sobre temas como la identidad, la ecología y la otredad. La frase de Katayama, “Mi cuerpo es un maniquí para presentar mi obra”, refuerza la idea de la exposición de utilizar el arte como medio para desafiar las percepciones preestablecidas y celebrar la diversidad en todas sus manifestaciones.

La exposición “Loving the Alien” estará abierta al público en La Casa Encendida hasta el 28 de abril. Un llamado a reconsiderar y reflexionar sobre las fronteras de la identidad en un mundo diverso y cambiante.