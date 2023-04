LG presenta su nueva identidad visual en todas sus plataformas físicas y digitales para reforzar el valor de su lema «Life’s Good» con un look más dinámico y joven.

En las nuevas guías de marca que la compañía ha compartido con todos sus empleados, LG muestra una dirección pensada en a todo tipo de consumidores, incluida la generación Z, para actualizar así su status de marca icónica. Estas guías reiteran los valores centrales de LG que, según ellos, se basan en tres conceptos: «Uncompromising Customer Experience», «Human-centered Innovation» y «Warmth to Power a Smile».

El lema de la marca es «Life’s Good» y recoge el mensaje de cómo la compañía busca que sus clientes disfruten de una mejor calidad de vida a través de los productos y servicios de LG. La compañía ha rediseñado también el look de este slogan para utilizarlo más a menudo como un activo más en el packaging de los productos. Por otro lado, como misión de la compañía, desde LG aseguran que otro de sus objetivos es centrarse en «la Innovation for a Better Life, para contribuir a la creación de una mejor vida y un mejor futuro para el planeta».

La nueva dirección de marca de LG incluye la modernización de su identidad visual, reinterpretando la actual calidez y sentido de cercanía de la marca. La compañía busca fomentar la interacción con más usuarios a través de nuevos elementos interactivos y mayor vitalidad.

un logo que cobra vida

En el espacio digital, el logo de la compañía cobra vida en otro nivel de expresividad. El símbolo de la marca, compuesto por las letras L y G puede ahora realizar ocho gestos distintos, como asentir, girar o guiñar. Esta nueva capa permite al logo recibir a clientes con una sonrisa o moverse al ritmo de la música en plataformas digitales.

Además del clásico tono LG Red, la compañía utilizará a partir de ahora el LG Active Red, más vibrante para ofrecer una variedad especial acorde a las características únicas de cada producto. La nueva estrategia de marca de LG no solo refuerza la identidad de la compañía, sino que muestra su intención y capacidad de evolucionar junto a diferentes generaciones y de crear experiencias innovadoras en todo el planeta.

William Cho, CEO de LG Electronics, ha explicado sobre este nuevo diseño que «tener una estrategia de marca fuerte y consistente nos permite comunicar mejor nuestra proposición de valor y nuestra identidad única, que fusiona innovación con cercanía». Al mismo tiempo, ha asegurado que «con la implementación de esta nueva estrategia, LG seguirá aspirando a convertirse en una marca icónica que llegue a todos los consumidores sin importar su edad o procedencia».

