Llevo varios d\u00edas con la cabeza del rev\u00e9s por las declaraciones de Mar\u00eda Pombo. Para quien no lo sepa, Pombo \u2014tataranieta de Concha Espina, nominada en varias ocasiones al Nobel de Literatura\u2014 es una de las influencers m\u00e1s populares del momento. Millones de seguidores, solo en Instagram supera los tres millones, que la escuchan como si lo que dijera fuese palabra revelada. Pues bien: en su canal, solt\u00f3 esta perla. \u201cHay que superar que a lo mejor hay gente a la que no le gusta leer. Y encima no sois mejores porque os guste leer\u201d. Despu\u00e9s de semejante frase, ense\u00f1\u00f3 los libros que tiene en casa. Dan ganas de llorar. \u201cEl principito, que lo compr\u00e9 en Zara Home\u201d. Por cierto, Zara Home vende muchos libros para decorar \u2014lo he preguntado personalmente en tienda\u2014 y parece ser que los clientes los compran por el color. As\u00ed estamos: los libros como complemento de interiorismo, no como alimento intelectual. Como muchos que se indignaron en redes, no he podido dejar de darle vueltas a este ataque frontal contra algo que para muchos es esencial. Claro que leer no te convierte autom\u00e1ticamente en mejor persona. Hay grandes lectores que no destacan precisamente por sus valores vitales. Pero desprestigiar la lectura de este modo es abrir la puerta a miles de j\u00f3venes que ya nos miran por encima del hombro desde la ignorancia y la necedad. Hace tiempo que vengo observando que la generaci\u00f3n que sube se acerca a la cultura desde un lugar muy distinto. Y declaraciones como la de Pombo no ayudan, sino que agravan la tendencia. En la redacci\u00f3n lo vemos a diario desde la pandemia: cada vez recibimos m\u00e1s j\u00f3venes que, directamente, presumen de no ser cultos. Que celebran la telebasura, que comentan con pasi\u00f3n La isla de las tentaciones o el meme viral del d\u00eda. Y ojo, no lo hacen como un pasatiempo ligero, sino como un modo de vida. Lo preocupante es que un simple texto de m\u00e1s de 300 palabras ya les parece un esfuerzo sobrehumano. Les da pereza cualquier cosa que huela a cultura porque, intuyo, exige un m\u00ednimo de esfuerzo intelectual. Y cuando no entrenas la mente, pasa como con el cuerpo: si nunca haces ejercicio, correr cien metros se convierte en un calvario. Pero si entrenas a diario, moverte es un acto reflejo. Lo mismo sucede con la lectura: cuanto m\u00e1s lees, m\u00e1s natural resulta. Y lo contrario tambi\u00e9n es cierto: cuanto menos lees, m\u00e1s insoportable se vuelve el simple gesto de abrir un libro. Lo dec\u00eda Jes\u00fas Quintero en uno de sus programas: \u201cNunca como ahora la gente hab\u00eda presumido de no haberse le\u00eddo un puto libro en su jodida vida, de no importarle nada que huela levemente a cultura o que exija una inteligencia m\u00ednimamente superior a la del primate\u201d. Si levantara la cabeza el bueno de Jes\u00fas, se encontrar\u00eda con que esa actitud se ha convertido casi en norma. En Gr\u00e0ffica llevamos a\u00f1os defendiendo un lema: \u201cLee m\u00e1s, dise\u00f1a mejor\u201d. Pero esa primera parte podr\u00eda aplicarse a casi cualquier cosa. \u201cLee m\u00e1s, vive mejor\u201d. \u201cLee m\u00e1s, piensa mejor\u201d. \u201cLee m\u00e1s, s\u00e9 mejor\u201d. Porque aunque algunos se empe\u00f1en en responderle a Mar\u00eda que leer no te hace mejor persona, yo digo que s\u00ed. Que leer te puede hacer mejor. Y en millones de aspectos. Leer abre la cabeza, permite tomar mejores decisiones, entender el mundo con m\u00e1s matices, tener mejores sue\u00f1os y m\u00e1s aspiraciones. Puedes leer y seguir siendo un imb\u00e9cil, claro. Pero imagina c\u00f3mo ser\u00edas sin haber le\u00eddo nunca nada. No se trata de un gesto para presumir, sino de cultivar la mente como cultivamos el cuerpo, de ejercitar un m\u00fasculo que nos permite pensar y vivir con m\u00e1s plenitud. Por eso me irrita tanto que se frivolice con la lectura. Mar\u00eda Pombo es el ejemplo perfecto de esa degradaci\u00f3n social: descendiente de una escritora que roz\u00f3 el Nobel, y cuatro generaciones despu\u00e9s la lectura queda reducida a un adorno comprado en Zara Home. Hoy la intelectualidad ya no se mide en libros, sino en v\u00eddeos, reels, TikToks o influencers vac\u00edos hablando de cremas y ropa. Hace unos d\u00edas circulaba en redes el v\u00eddeo de una chica a la que preguntaban: \u201c\u00bfCu\u00e1les son para ti las tres cosas m\u00e1s importantes de la vida?\u201d. Su respuesta: \u201cTener muchos seguidores, dinero y ropa \u2014porque los que se visten mejor van a tener m\u00e1s seguidores\u201d. Demoledor. Desolador. Pase lo que pase, yo seguir\u00e9 defendiendo los libros. Public\u00e1ndolos, haci\u00e9ndolos, poni\u00e9ndolos en circulaci\u00f3n para que la gente los lea. Si la mayor\u00eda prefiere no hacerlo, all\u00e1 ellos. Pero no me interesa vivir en una sociedad que considera la lectura irrelevante. Por eso hoy digo, alto y claro: Lee m\u00e1s, Mar\u00eda. Y s\u00e9 mejor.