El retrato panor\u00e1mico que traza Elina P\u00e9rez Urbaneja se nutre fundamentalmente de las voces de sus protagonistas dise\u00f1adores y dise\u00f1adoras tipogr\u00e1ficas como art\u00edfices de la eclosi\u00f3n de la industria de la tipograf\u00eda en Latinoam\u00e9rica. Tras una primera entrega a modo de introducci\u00f3n, en esta segunda toman la palabra ellas, las dise\u00f1adoras tipogr\u00e1ficas latinoamericanas, verdadera vanguardia de la explosi\u00f3n de letras que desde hace unos a\u00f1os vive Am\u00e9rica Latina y cuya onda expansiva llega a todos los rincones del planeta. \u00abCreo que muchas mujeres sienten inter\u00e9s por las letras, pero falta representatividad en la industria local y es cierto que es una industria y disciplina dominada por hombres\u00bb, declara Fer Cozzi desde Argentina, una de las dise\u00f1adoras de tipograf\u00eda m\u00e1s activas y admiradas del panorama actual, quien asegura que hay un movimiento fuerte de mujeres en el campo de la tipograf\u00eda. Cuenta que es com\u00fan que los dise\u00f1adores asuman que es un hombre, quiz\u00e1s por su nombre. \u00abSe sorprenden cuando se enteran de que soy una mujer. No creo que haya mala intenci\u00f3n, sino una predisposici\u00f3n a creer que hay m\u00e1s hombres haciendo tipograf\u00edas. Creo que se esperan letras \u2018suaves\u2019, \u2018coquetas\u2019 y \u2018femeninas\u2019 de una mujer y mi trabajo est\u00e1 construido de una manera muy diferente\u00bb. Cozzi considera que estamos en el momento para apoyar a las dise\u00f1adoras para construir una comunidad m\u00e1s diversa. \u00abEs nuestro deber hacer del medio tipogr\u00e1fico un lugar realmente inclusivo, no solo para mujeres sino abierto a todos los g\u00e9neros e identidades. Un mundo realmente no binario, lleno de aceptaci\u00f3n y compa\u00f1erismo\u00bb, dice convencida la creativa argentina. https:\/\/www.instagram.com\/p\/DQ9tl2eDTxc\/?img_index1 La chilena Coto Mendoza es bastante optimista, subrayando que \u00abMonserrat\u00bb, de la dise\u00f1adora argentina Julieta Ulanovsky, es una de las tipograf\u00edas gratuitas m\u00e1s descargadas a nivel global. Tambi\u00e9n destaca el trabajo prol\u00edfico de la brasile\u00f1a Sof\u00eda Mohr, que est\u00e1 presente en muchas marcas del mundo, y la fuente \u00abJuana\u00bb, de Elizabeth Hern\u00e1ndez, que ha sido inclu\u00edda recientemente en la nueva edici\u00f3n revisada y ampliada de Pensar con Tipos, de Ellen Lupton. \u00abMe parece maravilloso que nuevas mujeres puedan sumarse a la escena global de la tipograf\u00eda. Tengo mucha esperanza en las nuevas generaciones y veo como poco a poco van ganando espacios en formaci\u00f3n de posgrado, docencia y academia, y en el mundo laboral con diversos roles profesionales. Espero que en las \u00e1reas de direcci\u00f3n y altos mandos la brecha de g\u00e9nero en tipograf\u00eda tambi\u00e9n vaya disminuyendo y futuras dise\u00f1adoras lideren funciones\u00bb, espera Mendoza. El viaje de Jess \u00c1lamo comenz\u00f3 de forma autodidacta, unos cinco a\u00f1os despu\u00e9s de obtener su licenciatura en dise\u00f1o gr\u00e1fico en la Ciudad de M\u00e9xico. Los libros sobre fundamentos de tipograf\u00eda despertaron en ella una gran fascinaci\u00f3n y, a mediados de 2014, decidi\u00f3 especializarse. Curs\u00f3 una maestr\u00eda en dise\u00f1o tipogr\u00e1fico en el Puerto de Veracruz y en 2022 particip\u00f3 en un programa intensivo de Tipograf\u00eda Digital de SHIFTA, la escuela en l\u00ednea de creadores digitales de ELISAVA. Adem\u00e1s de la formaci\u00f3n acad\u00e9mica, Jess \u00c1lamo consider\u00f3 que la pr\u00e1ctica profesional es esencial para profundizar en la especializaci\u00f3n y la creaci\u00f3n de tipograf\u00edas de alta calidad. \u00abCada proyecto es entra\u00f1able, especialmente cuando se realiza con pasi\u00f3n\u201d, asevera. Un proyecto personal del que se siente muy orgullosa es ABACA, una familia tipogr\u00e1fica de estilo romana moderna inspirada en el arte de Kikis \u00c1lamo, creadora residente en Hondarribia, Pa\u00eds Vasco. Aprendi\u00f3 de ella una t\u00e9cnica art\u00edstica con fibras de diversas plantas molidas y coloreadas. La inspiraci\u00f3n fue abundante y, a partir del trabajo con las fibras largas y resistentes de \u00c1baca (Musa textilis) y al contemplar las obras de Kikis, decidi\u00f3 crear esta elegante familia tipogr\u00e1fica, concebida para enriquecer proyectos editoriales de moda, gastronom\u00eda, arte y cultura. En 2025, Nestl\u00e9 M\u00e9xico la contact\u00f3 para crear una tipograf\u00eda personalizada para los chocolates Carlos V. En este proyecto retom\u00f3 las formas tipogr\u00e1ficas de la marca para crear una familia completa. \u00c1lamo la describe como \u00abuna tipograf\u00eda display con una personalidad fuerte, formal y elegante, con curvas y detalles suaves que generan una voz firme pero emp\u00e1tica y cercana. Su reminiscencia caligr\u00e1fica y detalles contempor\u00e1neos sugieren una marca actual, viva y deliciosa\u00bb. Tras esta experiencia reconoce que lo que m\u00e1s le fascina es la creaci\u00f3n de letras capitulares y versales que, junto con las letras de caja alta, logran una composici\u00f3n visual estilo lettering. Jess \u00c1lamo aprecia que en M\u00e9xico \u00abquienes dise\u00f1an tipograf\u00eda buscan constantemente mostrar y defender su valor entre dise\u00f1adores gr\u00e1ficos, mercad\u00f3logos y comunicadores. El valor reside no s\u00f3lo en el conocimiento sobre tipograf\u00eda, sino tambi\u00e9n en su uso adecuado. Defender el valor de la tipograf\u00eda implica hacer consciente su importancia como medio de representaci\u00f3n de nuestra lengua y c\u00f3mo sus formas enfatizan mensajes que, aunque parezcan irrelevantes, son percibidos y aportan significado a lo que leemos\u00bb. Asimismo, \u00c1lamo reivindica el hecho que en su pa\u00eds hay muchas personas apasionadas por el dise\u00f1o tipogr\u00e1fico, aunque el gremio es reducido, debido a que crear una fuente o familia tipogr\u00e1fica es un trabajo meticuloso, que lleva tiempo y requiere mucha paciencia y observaci\u00f3n en el detalle.