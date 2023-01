Cargadas de fuerza y expresividad, estas ilustraciones establecen un diálogo con las palabras de Nicolás Guillén en una de sus obras más reconocidas.

En 1958, el poeta vanguardista Nicolás Guillén escribió El Gran Zoo, una de las obras cumbre de la poesía latinoamérica y una brillante muestra de lirismo, humor y crítica social. Desde la editorial de Libros del Zorro Rojo han vuelto a recuperar este bestiario atípico y libro de fábulas, que incluye las potentes ilustraciones del Premio Nacional de Ilustración Arnal Ballester, en una nueva edición en rústica y de mayor tamaño.

La deslumbrante fuerza verbal del autor, símbolo de la lírica antillana junto con José Martí, adquiere su máxima expresión en estas composiciones, que son un reflejo de la Cuba y la sociedad de la época. Guillén se torna jovial, irónico y mordaz, y construye un zoo como metáfora del mundo. Con un estilo desnudo y directo, retrata los vicios y virtudes de la sociedad, personajes y problemáticas del momento, muchas de ellas todavía vigentes, que van desde la «Bomba atómica» y el «K K K» hasta «El hambre» o la «Policía».

En sus versos, el escritor nos muestra algunos seres que pueblan la geografía latinoamericana -el Aconcagua, el ciclón, el mar Caribe- como si se trataran de animales de un curioso zoológico animado. Amigos, enemigos o conocidos del autor se encuentran reunidos en este volumen, que el propio Guillén definió como un libro de «poemas muy simples de forma, de ritmo apenas insinuado; donde cada uno representa una imagen en desarrollo».

La obra de Guillén, como su vida, está marcada por un fuerte compromiso social. Para él, literatura y política son inseparables: «Un escritor ha de luchar por el imperio de la justicia, la abolición de las clases y el acercamiento de los grandes problemas para contribuir a su resolución. El compromiso ha de asumirlo con todos los medios que tenga en sus manos», dijo en una entrevista en 1978.

Escrito hace más de setenta años, este libro ha logrado trascender su tiempo y establecerse como una de las piezas más importantes del poeta cubano. El mismo Guillén afirmó: «Se ha escrito, y yo creo que es cierto, que un autor no tiene más que un solo libro. Los otros, cuando los hay, son variaciones sobre el primero. Esto me viene al papel ahora pensando en El Gran Zoo».

ilustraciones que son diálogo

Arnal Ballester ha sabido establecer un diálogo profundo con la palabra viva del poeta a través de imágenes cargadas de fuerza y expresividad, en las que aúna belleza y crítica social. «Yo creo que, si miramos un poco de lo que tenemos alrededor, veremos que estos problemas no solo siguen vigentes, sino que siguen existiendo en versión 2.0, es decir, amplificada», explica el ilustrador.

Las obras presentes en esta obra retratan a la perfección el estilo con el que Arnal lleva años sorprendiendo al gran público. Con un estilo impregnado de referentes del Constructivismo, a Arnal se le ha calificado muchas veces como seguidor de la línea clara, pero su espíritu va más allá de las dos dimensiones. Las ilustraciones de El gran zoo son una clara muestra de ello, pues retratan el mensaje poético abriendo infinitas posibilidades.

A lo largo de su multifacética trayectoria, Arnal Ballester ha ilustrado cerca de ochenta libros. Su trabajo gráfico ha aparecido, además, en los principales periódicos del país, en carteles de instituciones a nivel internacional y en animaciones para televisión, fundaciones y festivales de cine.

Durante treinta años enseñó Narración Visual en la Escuela Massana de Arte y Diseño de Barcelona. Su trayectoria ha sido reconocida en premios como el Illustrators of the Year Award de la Fiera del Libro per Ragazzi di Bologna-UNICEF (1993), el Premio a las mejores ilustraciones para libros Infantiles y Juveniles (1993), y en 2008, con el Premio Nacional de Ilustración, con el que el Ministerio de Cultura del gobierno español distinguía por primera vez la trayectoria de un ilustrador.