El fotógrafo gallego Manuel Outumuro recibió ayer en el Carnegie Hall de Nueva York un premio Lucie por su trayectoria en el mundo de la fotografía de moda.

Ayer Manuel Outumuro se convirtió en el primer español en recibir un premio Lucie. Considerados los Oscar de la fotografía, estos galardones reconocen cada año los mejores logros relacionados con el sector en diferentes categorías y es una oportunidad única para que la comunidad de fotógrafos rinda homenaje a las personas más destacadas en este campo.

El galardón que ha recibido Outumuro ha sido en la categoría de Achievement in Fashion Photography, reconociendo así su amplia trayectoria en el mundo de la fotografía de moda y premiando una labor que ha ayudado a poner a la fotografía española en el mapa. Sus fotografías de moda, organizadas en un amplio archivo con más de 10.000 negativos y una gran cantidad de material digital, constituyen un documento único que refleja una parte de la historia de la moda en estos últimos 25 años.

director de arte y diseñador

Manuel Outumuro nació en Galicia y muy pronto se marchó junto a su familia a Barcelona. Desde muy pequeño destacó por tener un don especial en todo lo artístico, y al finalizar los estudios primarios se matriculó en la prestigiosa escuela de artes y diseño Massana, en la que se licenció en Diseño Gráfico. No tardó en hacerse un hueco en el diseño catalán y pronto fundó su propio estudio. Como diseñador gráfico y como director de arte de la revista La Vanguardia, Outumuro ha recibido varios galardones a lo largo de su carrera entre los que se pueden destacar varios premios Laus y también ha formado parte de la junta directiva de la Asociación de Diseñadores Gráficos para el Fomento de las Artes ADG-FAD.

A mediados de los setenta se traslada a Nueva York y abre un estudio en el Lower East Side, especializándose en imagen y comunicación visual en la industria de la moda. En 1990, Richard Martin, exdirector de FIT, lo invitó a comisariar y diseñar la primera retrospectiva de Elsa Peretti y su trabajo para Tiffany & Co., un encargo que despertó su apasionado interés por la historia de la ropa.

Fotografía de Manuel Outumuro

fotógrafo por casualidad

El debut profesional de Outumuro detrás de la cámara se produjo de casualidad. De vuelta a Barcelona y trabajando como director de arte en una sesión, el fotógrafo del cliente no apareció y Outumuro se vio en la necesidad de coger una cámara y comenzar a hacer fotos. Este primer encuentro casual supuso una revelación hasta el punto de que decidió dar un giro a su carrera. Esto fue a principios de los noventa, el mismo momento en el que Peter Lindbergh documentaba el fenómeno de las supermodelos en otras partes del mundo. Mientras tanto, en España, Outumuro comenzaba a ganar renombre como fotógrafo de la primera generación de top models españolas.

Fotografía de Manuel Outumuro

A partir de este momento su carrera se centró por completo en la fotografía y, con el lanzamiento de las ediciones en español de las principales revistas internacionales, sus fotografías de moda se convirtieron en un elemento habitual en Elle, Marie Claire, Harper’s Bazaar, Vogue y, sobre todo, del suplemento dominical de El País. Treinta años después, sigue siendo colaborador habitual de estos títulos icónicos.

más artesano que artista

Outumuro siempre ha pensado que la fotografía es esencialmente un oficio, tanto es así que se considera más un artesano que un artista. Esta filosofía básica reconoce el amor que algunas personas sienten por el empeño al que dedican su vida, y aunque la mayor parte de su trabajo lo realiza por encargo, siempre ha sentido que esto es totalmente compatible con una forma de mirar única, una forma verdaderamente personal.

De los diez libros publicados por Outumuro, que recopilan gran parte de su obra, hay dos especialmente significativos: Outumuro Looks, presenta las 250 fotografías de moda seleccionadas para su primera gran retrospectiva (Museo del Diseño de Barcelona, ​​2010), y The Book of Portrait, una edición finamente seleccionada con más de 200 fotografías de destacadas personalidades de diferentes ramas de las artes y la cultura.

Hasta la fecha, sus fotografías se han exhibido en exposiciones individuales de museos e instituciones de todo el mundo, la más reciente ha sido Of Clay and Light en PhotoEspaña 2021, que es una antología de sus mejores retratos.

Portada de El libro de los retratos