La City of London Corporation ha actualizado su hist\u00f3rica tipograf\u00eda de se\u00f1alizaci\u00f3n con un dise\u00f1o del tip\u00f3grafo Toshi Omagari. Inspirada en la Albertus original de Berthold Wolpe, la fuente se renueva tras casi cuatro d\u00e9cadas como uno de los rostros m\u00e1s reconocibles del paisaje londinense. En 1988, la City of London Corporation \u2014el gobierno aut\u00f3nomo que rige el coraz\u00f3n hist\u00f3rico y financiero de Londres\u2014 estren\u00f3 una nueva identidad visual. Aquel sistema inclu\u00eda una tipograf\u00eda personalizada para las placas de las calles, basada en Albertus, el tipo dise\u00f1ado por Berthold Wolpe en los a\u00f1os treinta y distribuido por Monotype. El autor de aquella adaptaci\u00f3n nunca fue identificado, aunque el dise\u00f1ador John Ward FCSD, FRSA fue acreditado como responsable del sistema de se\u00f1alizaci\u00f3n en su conjunto. Esa primera versi\u00f3n, conocida informalmente como COL Sign, tomaba el esp\u00edritu lapidario de Albertus y lo ajustaba a las necesidades de la calle: trazos m\u00e1s gruesos, proporciones m\u00e1s uniformes, eliminaci\u00f3n de esquinas demasiado afiladas en letras como B o R, y un contraste m\u00e1s suave. Las min\u00fasculas se ampliaron y la tipograf\u00eda gan\u00f3 estabilidad y legibilidad. \u201cEra un tipo pensado para operar en grandes tama\u00f1os, no para impresi\u00f3n\u201d, explica ahora Toshi Omagari, autor de la actualizaci\u00f3n encargada por la instituci\u00f3n en 2025. https:\/\/www.instagram.com\/p\/DQAzQd6CF8-\/?img_index9&igshaTAwNmV4cjh1bjFu El dise\u00f1ador japon\u00e9s afincado en Londres, conocido por haber desarrollado Albertus Nova para Monotype, fue contactado por la propia City para digitalizar y perfeccionar aquella versi\u00f3n. Su objetivo: unificar el uso tipogr\u00e1fico en toda la se\u00f1alizaci\u00f3n urbana, que con el tiempo hab\u00eda derivado en una mezcla de fuentes derivadas \u2014Albertus, Flareserif 821, A028 o incluso la propia Albertus Nova\u2014. \u201cMis mejoras son menores y quiz\u00e1 pasen desapercibidas, pero me enorgullece haber contribuido a lo que considero un rostro ic\u00f3nico de Londres\u201d, escribe Omagari en su web. Detalles del redise\u00f1o Entre los ajustes m\u00e1s relevantes destacan varios cambios \u00f3pticos y estructurales: la barra de la A se ha bajado para aumentar el espacio interior; la G se ha estrechado para acercarla al ancho de la C; las O y Q ganan peso; la W se ampl\u00eda para equilibrar su densidad; y algunas letras como K, M o X recuperan un leve flare que refuerza su car\u00e1cter. En las min\u00fasculas, Omagari ampli\u00f3 el grosor y la anchura, reforz\u00f3 las uniones finas en letras como n y elev\u00f3 ligeramente los puntos de la i y la j. Adem\u00e1s, la nueva versi\u00f3n incorpora por primera vez kerning digital completo. M\u00e1s all\u00e1 de lo t\u00e9cnico, el dise\u00f1ador subraya un aspecto simb\u00f3lico: \u201cEs significativo que la tipograf\u00eda m\u00e1s ic\u00f3nica de Londres fuese creada por un inmigrante y actualizada por otro \u2014dos veces\u2014. Me enorgullece que mi trabajo, por peque\u00f1o que sea, contribuya a esa diversidad\u201d. Un tipo con historia La Albertus original, concebida en los a\u00f1os treinta como tipograf\u00eda de t\u00edtulos y grabados, se convirti\u00f3 con el tiempo en un emblema londinense. Adem\u00e1s de la City, su uso es habitual en el barrio de Lambeth y en diversas instituciones culturales del Reino Unido. Su elegancia tallada, mezcla de may\u00fasculas cl\u00e1sicas y remates discretos, confiere una autoridad que pocas fuentes sans serif logran. Esa condici\u00f3n h\u00edbrida \u2014una tipograf\u00eda flared serif, es decir, de remates sutiles\u2014 la hace especialmente singular en el \u00e1mbito de la se\u00f1alizaci\u00f3n. \u201cEs seria, pero no sacrifica personalidad ni clase\u201d, se\u00f1ala Omagari, que recuerda otro caso similar: BAA Sign, un tipo basado en Bembo Bold usado durante a\u00f1os en el aeropuerto de Heathrow, reemplazado posteriormente por Frutiger. De lo artesanal a lo digital El sistema de 1988 no exist\u00eda en forma de tipograf\u00eda comercial. Los caracteres y las instrucciones de espaciado se reproduc\u00edan manualmente por los artesanos que fabricaban las placas met\u00e1licas. Con la llegada de la era digital, la uniformidad se perdi\u00f3 y distintas versiones empezaron a convivir en el espacio p\u00fablico. La actualizaci\u00f3n de 2025 devuelve coherencia al conjunto, respetando su est\u00e9tica original pero con una base digital uniforme y precisa. Como gui\u00f1o personal, Omagari encarg\u00f3 una placa con su propia versi\u00f3n de la tipograf\u00eda, reproducida con el nombre de una calle real: John Carpenter Street. Una elecci\u00f3n simb\u00f3lica \u2014el cineasta John Carpenter es famoso por usar Albertus en sus t\u00edtulos de cr\u00e9dito\u2014 que a\u00f1ade una nota de iron\u00eda y homenaje al legado visual londinense. El nuevo City of London Street Nameplate Typeface es exclusivo de la corporaci\u00f3n municipal y no est\u00e1 disponible para uso comercial. Su despliegue ya ha comenzado en la renovaci\u00f3n de se\u00f1alizaciones de la City, consolidando una herencia tipogr\u00e1fica que une pasado y presente en la piel misma de la ciudad.