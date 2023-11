Actualizado 15/11/2023

El estudio de diseño ha obtenido el reconocimiento de la Down Syndrome International por su compromiso con el empleo inclusivo. Los premios se entregarán el próximo 21 de marzo de 2024 en la sede de Naciones Unidas en New York.

El estudio de diseño La Casa de Carlota ha sido reconocido por los World Down Syndrome Awards 2023 en la categoría de Empleo Inclusivo, un premio otorgado por Down Syndrome International (DSi) que destaca proyectos que facilitan y mejoran la vida de las personas con síndrome de Down.

Las cinco iniciativas premiadas —en las categorías de Empleo Inclusivo, Educación Inclusiva, Salud Inclusiva y Organizaciones Inclusivas— se alinean con principios como incluir a las personas son síndrome de Down de manera igualitaria en cualquier aspecto de la vida cotidiana y que, a su vez, tengan las mismas oportunidades que el resto; así como que tengan igualdad de derechos, como se describe en la United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities.

Down Syndrome International es la red mundial de personas con síndrome de Down y sus familias que ha organizado la primera edición de los World Syndrome Awards 2023, seleccionando —de entre un total de 200— los cinco proyectos ganadores de estos premios, que representan empresas y entidades de Australia, Canadá, Francia y España tendrán la oportunidad de presentar sus proyectos el próximo 21 de marzo de 2024 en la sede de Naciones Unidas en New York.

Silvia Alsina, presidenta y CEO de Roman, ha destacado el importante papel que juega La Casa de Carlota en la generación de impacto positivo:

“Este nuevo reconocimiento nos estimula a seguir impulsando los retos transformadores que la sociedad y el mundo necesitan. Liderar el cambio desde dentro de las organizaciones es la mejor forma de acercarnos al objetivo de conseguir una inclusión laboral real”.

Por su parte José María Batalla, fundador de La Casa de Carlota y Chief Creative & Purpose de Roman, ha declarado que:

“Este reconocimiento es un espaldarazo a nuestro posicionamiento de ética empresarial ante el nuevo paradigma social. Hoy ya no basta decir que somos responsables, hay que mostrarlo con hechos”.

Bridget Snedden, presidente de Down Syndrome International, ha explicado que “La Casa de Carlota es un ejemplo brillante de cómo el empleo inclusivo puede conducir al éxito y la innovación. El premio es un merecido reconocimiento a su trabajo para crear una sociedad inclusiva en la que todos tienen la oportunidad de alcanzar su pleno potencial”.

La Casa de Carlota ya fue distinguida anteriormente por la ONU en 2018 como un referente en innovación e impacto social a nivel mundial y, en sus diez años de trayectoria, ha sido así mismo reconocida tanto por sus trabajos como por su innovador modelo de negocio, integrando en su equipo a personas con síndrome de Down y autismo. Entre los premios más destacados, ha recibido el Premi Ciutat de Barcelona al mejor proyecto con impacto social en 2016, el Premio Gràffica 2019, Premios Pentawards 2022 y en los Premis Impacte en las ediciones 2022 y 2023.