Las ilustraciones de Vincent Mahé animadas frame by frame y en 3D para narrar con delicadeza un navideño viaje de Japón a París.

Para la campaña de Navidad de Kenzo Perfumes, el estudio de representación de artistas y animadores, Costume 3 Pièces (representantes del talentoso ilustrador Vincent Mahé) revisó los códigos navideños clásicos, reemplazando a los venados, que tradicionalmente tiran de un trineo lleno de regalos, por grullas japonesas.

Para este spot animado, imaginaban una fábrica encantada, donde los perfumes Kenzo están siendo preparados para ser ofrecidos en todo el mundo. Destacar que las grullas se animaron cuadro por cuadro, para así poder viajar desde Japón a París.

Costume 3 Pièces es una agencia creativa que tiene ilustradores, diseñadores gráficos y artistas artesanales con una variedad de sensibilidades y estilos únicos. Esta agencia de representación, contó para la creación de esta maravillosa animación con Parallel Studio y a su vez, para el magnífico trabajo de ilustración, acudieron al afamado Vincent Mahé.

Parallel Studio es un estudio creativo con sede en París, especializado en animación. Son un equipo de directores, diseñadores, ilustradores, todos movidos por una misma ambición: crear películas que despiertan emoción y sorprendan, películas que llamen la atención y sean recordadas. Sus clientes son marcas exigentes y atrevidas, dispuestas a publicitar con un toque de poesía.

Los tres fundadores de Parallel Studio se conocieron en la escuela de diseño gráfico Penninghen. Hoy, las diversas disciplinas que estudiaron están todas puestas al servicio de la animación. Juntos, son responsables de toda la concepción y dirección del estudio, extendiendo su rigor a las producciones.

la importancia de la ilustración

Vincent Mahé, el encargado de dar el máximo peso al proyecto gracias a su maravillosa ilustración, es un ilustrador francés conocido por sus trabajos detallados y elevados a la categoría de arte.

Vincent nació en París y se trasladó a Rennes para estudiar arte a la edad de 16 años, antes de regresar a París en 2003. Luego estudió animación en Gobelins y trabajó como escenógrafo en la industria de la animación después de graduarse en 2008. Durante este tiempo comenzó a desarrollar su propio trabajo personal y en 2012 se zambulló en la ilustración independiente y creó un estudio de trabajo conjunto con amigos.

Vincent dibuja continuamente y siempre comienza su trabajo con bocetos en miniatura. Después de escanear sus miniaturas, hace bocetos en la parte superior para crear sus diseños finales usando Photoshop para agregar líneas y colores. Su trabajo ha sido exhibido en París varias veces y sus clientes anteriores incluyen; The New York Times, Eurostar, The Wall Street, etc.

la ciudad de parís

Una de las cosas más características de Vincent es su nivel de observación. En este caso, representa la ciudad de París de la manera más detallista y respetuosa con su arquitectura.

Viendo sus ilustraciones uno tiene la sensación de que ha pasado horas observando cada ventana, cada calle, cada edificio para así representar de la manera más mágica una de las ciudades más estéticas del mundo.

Este proceso tan riguroso sobre las ciudades y lugares del mundo, es marca de la casa Vincent Mahé. En sus trabajos podemos apreciar el gran nivel de ilustración que tiene.

Este tipo de trabajos son prueba de la importancia de mantener el tono estético hasta el último detalle.

la animación 3d con aspecto 2d

Cabe destacar la importancia del trabajo de animación 3D para la parte de producto Kenzo. Para ello, Anti Rannus supo respetar al máximo la apariencia de las ilustraciones de Vincent Mahé y por ello, el aspecto final de los elementos 3D modelados quedó con un equilibrado aspecto 2D. La importancia de mantener el tono estético hasta el último detalle.

la animación tradicional frame by frame

Además de utilizar la técnica de animación 3D, se trabajó toda la animación de las grullas dibujando cuadro a cuadro los dibujos de Vincent Mahé. De esta manera se dio el máximo movimiento a estos singulares personajes.

Entendemos que dada la experiencia de Vincent con la animación, el equipo encargado para su materialización, lo tuvo más fácil. No hay nada mejor que un ilustrador con capacidad de animar.

KENZO

