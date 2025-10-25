El gobierno nip\u00f3n acusa a la compa\u00f1\u00eda de vulnerar derechos de autor tras la proliferaci\u00f3n de im\u00e1genes generadas en Sora inspiradas en personajes como Mario o Pikachu. El gobierno de Jap\u00f3n ha pedido formalmente a OpenAI que detenga el uso no autorizado de obras derivadas de su patrimonio cultural y creativo. Seg\u00fan inform\u00f3 el medio japon\u00e9s ITMedia, citado por IGN, el Ejecutivo ha emitido una queja oficial tras detectar un aumento masivo de material generado con inteligencia artificial en Sora, la aplicaci\u00f3n social de v\u00eddeo de OpenAI, en la que los usuarios han creado contenidos con personajes y estilos inspirados en el manga y el anime. El ministro Minoru Kiuchi, responsable de la estrategia de propiedad intelectual y de la conocida iniciativa gubernamental Cool Japan, calific\u00f3 estas pr\u00e1cticas de \u201cinaceptables\u201d y advirti\u00f3 que el manga y el anime son \u201ctesoros insustituibles\u201d de la cultura japonesa. Kiuchi se\u00f1al\u00f3 que el Gabinete japon\u00e9s ha solicitado oficialmente a OpenAI que ponga fin a toda actividad que pueda suponer una infracci\u00f3n de derechos de autor o una apropiaci\u00f3n indebida de estilos art\u00edsticos nacionales. La pol\u00e9mica estall\u00f3 despu\u00e9s de que Sora \u2014lanzada como una plataforma para generar v\u00eddeos mediante IA\u2014 se llenara r\u00e1pidamente de clips y animaciones en los que proliferaban personajes reconocibles del universo Nintendo o de estudios como Studio Ghibli, as\u00ed como imitaciones del estilo visual de series ic\u00f3nicas. Las im\u00e1genes de Mario, Pikachu o Totoro multiplicadas en la red desataron la indignaci\u00f3n de artistas, estudios y entidades de gesti\u00f3n de derechos japonesas. El conflicto llega en un momento delicado para OpenAI, que ya se enfrenta a m\u00faltiples cr\u00edticas y demandas internacionales por el uso de material protegido para entrenar sus modelos. La compa\u00f1\u00eda se ha visto forzada a revisar su pol\u00edtica de \u201copt-out\u201d, que permit\u00eda a los creadores solicitar que sus obras no fueran utilizadas, pero sin garantizar su exclusi\u00f3n efectiva de los sistemas de entrenamiento. El propio Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, ha reconocido en varias ocasiones la influencia que la cultura japonesa ha tenido en el desarrollo de sus tecnolog\u00edas visuales y en la comunidad creativa que alimenta herramientas como DALL\u00b7E o Sora. Sin embargo, el gobierno japon\u00e9s considera que esta \u201cinspiraci\u00f3n\u201d ha traspasado los l\u00edmites del respeto y la legalidad. Este nuevo frente con Jap\u00f3n se suma a un contexto global en el que la inteligencia artificial generativa est\u00e1 reconfigurando los debates sobre autor\u00eda, derechos de imagen y protecci\u00f3n cultural. Mientras tanto, Tokio refuerza su posici\u00f3n como uno de los pa\u00edses que m\u00e1s firmemente defiende la propiedad intelectual en el \u00e1mbito digital, y no descarta medidas adicionales si OpenAI no responde a su petici\u00f3n.