El Istituto Europeo di Design (IED) lanza la segunda temporada de IED MUSES Talks: Decoding Inspirational Minds, un ciclo de conversaciones cara a cara con figuras clave del panorama creativo internacional. Tras una primera edición que consolidó a la escuela como un epicentro del pensamiento en diseño, esta nueva temporada amplía horizontes con cinco encuentros en sus tres sedes en España: en Barcelona, Bilbao y Madrid y Bilbao

La propuesta invita a descifrar las mentes de artistas, diseñadores y directores creativos que están redefiniendo los límites entre disciplinas. Desde la robótica aplicada al arte hasta la ética en el diseño del futuro, las talks buscan inspirar a una nueva generación de creativos y abrir el diálogo sobre los giros de guión en el proceso del diseño.

Quayola

Un recorrido por las ideas que están dando forma al futuro del diseño

El ciclo comienza en el IED Barcelona con el artista Quayola (12 de noviembre de 2025), conocido por su exploración de la tecnología como herramienta estética con destacadas intervenciones artísticas en el V&A Museum de Londres; Park Avenue Armory en Nueva York; National Art Center de Tokio; o, recientemente, en la Casa Batlló de Barcelona.

Le seguirá Omar Sosa (25 de febrero de 2026), cofundador de Apartamento Magazine, que abordará la relación entre diseño editorial y narrativa visual, también en el IED Barcelona.

El 5 de marzo de 2026 en el IED Kunsthal Bilbao, Albert Folch —uno de los directores creativos más influyentes del país— protagonizará un capítulo centrado en “In-ter-dependent Design, Beyond The Visual y Memorable Brands”. Una conversación en torno al diseño interdependiente, la comunicación contemporánea y las nuevas narrativas de marca.

Folch repasará más de dos décadas de trayectoria al frente de Folch Studio, Acid House y proyectos como Gallery Sessions, que han marcado un antes y un después en la cultura visual española.

Una cita imprescindible para quienes buscan entender cómo se construye hoy la identidad visual en un mundo híbrido entre lo físico y lo digital.

IED MUSES Talks viajará a continuación al IED Madrid (8 de abril de 2026) con un ponente internacional cuyo nombre se dará a conocer próximamente.

Y en mayo, la arquitecta Silvia Brandi (6 de mayo de 2026) compartirá, de nuevo en el IED Barcelona, su experiencia sobre nuevos materiales, ética y futuros sostenibles en proyectos colaborativos internacionales como FarmLab o el IAAC.

Silvia Brandi

En su segunda temporada, IED MUSES Talks se ha consolidado como la plataforma que combina inspiración y conocimiento práctico marcando el pulso del diseño contemporáneo.

IED MUSES Talks Season 2 se desarrollará de noviembre de 2025 a mayo de 2026 en las sedes del IED Barcelona, del IED Kunsthal Bilbao y del IED Madrid.

Consulta la programación completa y reserva tu plaza: IED.es

Actualizado 06/11/2025