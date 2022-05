El proyecto @EarthIsSaying, la cuenta en Twitter con la que el Planeta Tierra nos informa de las alertas climáticas, explicado desde dentro.

Sin duda el lienzo de la creatividad es inmenso, analizas todos los pigmentos para pintar y darle forma a esa gran idea que inicialmente solo te marca el punto de partida.

No a todos se nos da la misma fórmula, pero emocionarse con una idea puede jugar más en contra que a favor, no dejarla descansar es sinónimo de afán, pero dejarla mucho tiempo en el cajón se convierte en un pensamiento más. Inicialmente consideras que puede ser simple, atractiva y funcional, luego analizas los múltiples filtros de aprobación o ejecución que debe atravesar esta idea; y todo esto resulta pareciendo más una quimera, una sensación común en la vida de un creativo publicitario.

Con el apoyo de Greenpeace le dimos vida a una idea que se propuso darle la vuelta al mundo, y es aquí donde nace @EarthIsSaying, una iniciativa que busca darle voz al planeta Tierra, con el objetivo de exponer el panorama diario real en el que se encuentra; y en paralelo, busca que su llamado no siga siendo ignorado por la humanidad.

Para darle forma, creamos la primera cuenta de Twitter donde la Tierra estará comunicándose por sí sola, sin intervención humana. La cuenta recibe información de sistemas de medición terrestre y satelital que nutren un algoritmo con las diferentes alertas climáticas que se detectan en todo el mundo. Incendios forestales, polución, calentamiento, altos niveles de CO2, entre otros indicadores que se sincronizan con una plataforma automática, que clasifica la información recibida y la traduce a un tweet.

Después de 4.543 billones de años pudimos darle su propia voz a la Tierra, convertimos números y alertas en un mensaje contundente y significativo. Los desastres naturales y el cambio climático son parte de nuestra responsabilidad como humanidad, el planeta viene pidiéndonos ayuda mucho tiempo atrás y nuestro mínimo compromiso es escucharlo y actuar ante ello.

Retomando el momento de la ejecución, extendimos sobre la mesa las evidencias que nos llevaron a construir esta idea y entendimos que a pesar de ver a diario noticieros, videos, activistas que exponen la realidad medioambiental, los seres humanos pasamos por alto estos mensajes.

Consideramos que Twitter funcionaría como el principal canal de comunicación, pues allí es donde se democratiza el debate y se viraliza toda información que tenga valor. En resumen, consolidamos una gran cantidad de información técnica climática y la simplificamos sin obviar detalles para un mejor entendimiento.

Desde otro punto del proceso, la campaña que promocionaría la idea parecía estar lista; y por supuesto estábamos emocionados por salir a contarle esta gran iniciativa al mundo. Sin embargo, detrás de ella había una cantidad inimaginable de datos complejos, procesos de programación, filtros y tecnologías que muchos ni siquiera conocíamos en su momento; en este punto, no habíamos dimensionado todos los factores que complementarían este proyecto.

La parte más difícil fue encontrar fuentes de información basadas en hechos reales y medidas científicas, también entender cuáles eran los parámetros y con qué precisión se activarían las alarmas. No queríamos una cuenta que hablara solo de especulaciones climáticas y ambientales, esperábamos que la gente lo asimilara en tiempo real.

En medio de esta osadía, nos enfrentamos a una enorme lista de fuentes informativas, unas muy completas, otras que requieren habilidades avanzadas de interpretación y muchas de ellas que solo pueden ser descifradas por ingenieros y analistas de datos especializados en alimentar estos algoritmos.

Esta gran mixtura de factores empezaba a presentar varios desafíos no solo técnicos sino creativos, a lo que dejamos descansar la idea y entramos a una fase de prueba beta. Aquí nuestro foco estaba en el algoritmo, este debía tener un equilibrio entre no ser alarmista, pero tampoco demasiado laxo.

Finalmente el proyecto empezaba a concretarse y eran infinitos los aprendizajes que a ese punto ya teníamos, entendimos cómo la data puede articularse con procesos creativos y soportar con fuerza una idea; y al mismo tiempo vimos cómo a través de la creatividad podemos traducir información técnica y data en ideas con propósito, @EarthIsSaying es fiel testigo de ello.

Al tratarse de un proyecto en curso, la herramienta sigue en proceso de mejora, considerando que trabaja en paralelo con tecnologías que están en constante cambio. La idea sigue creciendo y es cada vez más global. No siendo su propósito, ha pasado por festivales internacionales de creatividad como Cannes Lions, The One Show, Clio Awards, The Andy’s Awards, Ojo de Iberoamérica (mejor idea regional) entre otros.

Hi, I’m the Earth and this is how I can communicate without human intervention. Watch this video. / Hola, soy la Tierra y así es como puedo comunicarme sin intervención humana. Mira este video. / https://t.co/KaszDAaWrn

— Earth Is Saying (@earthissaying) April 12, 2021