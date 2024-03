Actualizado 22/03/2024

El evento tendrá lugar los días 9 y 10 de mayo en el Centro de Arte, Cultura y Congresos Muxikebarri. Contará con la presencia, entre otros, de Little Spain, productora audiovisual del artista C. Tangana, y de Annie Attkins, diseñadora gráfica galesa, colaboradora habitual del cineasta Wes Anderson. Las entradas están ya disponibles en la web del festival.

El festival de diseño y cultura visual Serifalaris que se desarrolla en Getxo (Bizkaia) regresa al Centro de Arte, Cultura y Congresos Muxikebarri los días 9 y 10 de mayo para celebrar su undécima edición. Bajo la dirección y coordinación de Peio Atxalandabaso y Marina Goñi, fundadores de los estudios Freskue y Estudio Marina Goñi respectivamente, Serifalaris propone para esta edición una combinación de figuras estelares y jóvenes creativas para disfrutar de dos días llenos de inspiración. Las entradas están ya a la venta en la web del festival.

Serifalaris arrancó el pasado mes de diciembre con una masterclass en Getxolan, de la mano del estudio de diseño Two Points, y culminará los días 9 y 10 de mayo con un programa repleto de conferencias a cargo de grandes nombres del diseño y la creatividad nacional e internacional, además de propuestas imaginativas y alguna que otra sorpresa.

El cartel de esta edición contará con la participación de Little Spain, la productora de moda por realizar el documental Esta ambición desmedida del artista C. Tangana, y con una ponencia de la mano de Annie Attkins, diseñadora gráfica galesa y creadora de utilería para cine y televisión, colaboradora habitual del cineasta Wes Anderson. El programa acogerá, asimismo, las propuestas del galardonado estudio holandés Sander Plug, del artista gráfico, autor y educador británico afincado en Berlín, Patrick Thomas, y de las agencias Clase, Brosmind, Fuegocaminaconmigo y la diseñadora Paula de Álvaro, ubicadas en Barcelona. Serifalaris brindará además un espacio a Women at work, un podcast iniciativa de Hey Studio, que tiene como objetivo motivar a las mujeres en el ámbito creativo y en posiciones de liderazgo.

En esta úndecima edición, además de conferencias, los asistentes podrán disfrutar de un mercado de diseño en el que hacerse con libros, posters, objetos y ropa, y divertirse con las características sorpresas y detalles del festival getxoarra, como sus clásicas pastas con forma de letras con serifas o la mítica fiesta de despedida en el Casino de Algorta. Detalles que se han convertido en seña de identidad de Serifalaris, un encuentro cercano, familiar y de máxima calidad tanto por el nivel de los ponentes, como por el mimo y buen gusto de la organización, que sin duda ha permitido consolidar al evento como una cita ineludible para el sector.

Creado por diseñadores y dirigido a diseñadores, Serifalaris tiene como meta sorprender cada año con sus propuestas creativas y de calidad, y con esta fórmula ha conseguido crear a su alrededor una comunidad fiel que cada año va en aumento. Más de 600 asistentes se dieron cita en la exitosa décima edición de 2022.

Las entradas para esta edición ya están disponibles en la web del festival serifalaris.com, a un precio de 85 euros el pack de dos días, y 48 euros el día suelto.

La web incluye además un apartado con información sobre los alojamientos en Getxo y Bilbao, a fin de que el público que se quiera acercar desde distintos puntos del Estado pueda organizar una escapada al norte a principios de mayo.

Toda la información en: serifalaris.com