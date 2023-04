El próximo 14 de abril a las 12:00 en el Hub de empresas del Sabadell de Valencia tendrá lugar un nuevo encuentro presencial de Gràffica Talks en el que debatiremos sobre el rol de los creativos en el nuevo ecosistema publicitario.

La publicidad ha cambiado radicalmente en los últimos años. La irrupción de internet ha alterado los mecanismos publicitarios más tradicionales y ha difuminado el lugar en el que se alojan las audiencias. Aunque la televisión, la radio y la prensa siguen estando presentes, los soportes, lugares y maneras de encontrar ese público objetivo se han multiplicado por mil sembrando numerosas incógnitas y muy pocas certezas. Con el fin de arrojar luz sobre esta cuestión, Gràffica ha organizado la mesa redonda «¿Qué es realmente la publicidad ahora mismo?».

Día y hora: Viernes 14 de abril a las 12:00.

Lugar: Hub de empresas de Sabadell de Valencia (calle Justicia 2, 4).

Participantes:

Mª Ángeles Safont, Head of Digital de Havas Media Group.

Pablo Lucas, socio y director creativo de Rosebud.

Víctor Palau, director de Gràffica.

Entrada libre para suscriptores Basic y Plus. Hasta completar aforo, la entrada es necesaria pero no garantiza el acceso, se recomienda llegar con antelación.

¿Dónde se posicionan los creativos en este nuevo contexto? ¿Van a ser los algoritmos los que nos seduzcan? ¿Qué nuevos escenarios nos esperan en los próximos años? Estas y otras muchas preguntas saldrán a debate en este nuevo encuentro en el que, por encima de todo, se procurará definir qué se entiende realmente por publicidad en la actualidad.

Antes de la mesa redonda, se presentará el número 29 de la revista Gràffica especial Publicidad, un número que hemos rediseñado para adaptar la revista a nuevos escenarios, nuevos retos y nuevas metas y en el que se analiza la situación actual de la publicidad de la mano de voces autorizadas como Mónica Moro, Toni Segarra o Brian Collins.

También se proyectará la entrevista que hemos realizado a Toni Segarra. Una conversación de 45 minutos con una de las mentes más creativas del panorama nacional que, además de contar con su versión en papel, cuenta con una versión extendida en formato vídeo, una pieza audiovisual imperdible para cualquier creativo.

