Actualizado 28/06/2023

Ocupará la presidencia hasta 2025 sucediendo a Mónica Moro, que ejerció el cargo durante los últimos dos años.

Gonzalo Figari será el presidente del Club de Creativos durante los dos próximos años, y sustituye a Mónica Moro que ha ocupado el puesto en el periodo 2021-2023. Así lo decidió ayer la Asamblea General de socios del Club de Creativos.

El nuevo presidente ha sido director creativo en radio Panamericana, América Televisión y Y&R Perú. También ha trabajado en Ogilvy y McCann Chile y ha sido director creativo regional en Wunderman Argentina. Llegó al grupo Contrapunto BBDO en 1998. En 1999 fue socio fundador y director creativo general en RemoD6 con oficinas en Madrid, Valencia y Lima. En 2018 llegó a Dentsu como director de disrupción. Desde hace 2 años es fundador y director creativo en Figari Candy Store su proyecto más personal.

Los 11 miembros que formarán con él la junta directiva son Alba Vence, directora creativa y fundadora de Lady Brava; Antonio Montero, director creativo ejecutivo en Hamaca Connection; Bitan Franco, socio fundador y CCO de Mono Madrid; César García, director general creativo y socio de Sra. Rushmore; Eva Bedón, directora creativa en La Despensa; Nerea Cierco, directora creativa ejecutiva en DDB Madrid; Noelia Fernández, directora creativa ejecutiva en Ogilvy; Paula Páramo, directora de innovación y creatividad en Grupo Dentsu; Pepa Rojo, creative strategist en Meta; Raquel Quintana, directora creativa en Bap&Conde, y Ricardo Llavador, director creativo en Prodigioso Volcán. Tanto Ricardo Llavador como Pepa Rojo, César García, Antonio Montero y Alba Vence formaron parte de anteriores juntas, Alba concretamente de la última.

Gonzalo Figari y su junta.

la cita con los socios del c de c

La asamblea, celebrada en la sede del c de c en Madrid, se inició con la intervención de Mónica Moro, que presentó el balance de estos dos años de mandato y explicó que su junta había continuado trabajando en los cinco objetivos que se había marcado al asumir la presidencia: Fama e influencia, convertir al club en una marca con calado capaz de generar conversación y ser relevante; Desarrollo personal creativo, convertir al club en una herramienta de acompañamiento para los socios que lo necesiten, desde desarrollar su carrera hasta mejorar su relación emocional con el trabajo; Negocio, potenciar la relación entre creatividad y negocio; Diversidad e inclusión, conseguir el mejor ecosistema posible promocionando la conversación, la educación y el análisis; y Futuro; apostar por la creatividad en estado puro más que nunca como la herramienta capaz de cambiarlo todo.

Comentó las acciones que se han emprendido en este tiempo como DPC, un programa para medir la salud emocional y mental de nuestra profesión, Creyentes, un contenido que descubre a los anunciantes más valientes de nuestra industria, los cursos como Cultura Corporativa Creativa o Empoderamiento Creativo, diseñados ad hoc para empresas.

las bodas de plata del c de c

Este cambio se da en un aniversario redondo, ya que la institución cumplirá sus bodas de plata. En palabras de Gonzalo Figari: «25 años juntos. Esta junta acompañará a cumplir los 25 años al c de c con un paquete de emociones fuertes, gente diversa, gente con ganas de hacer cosas diferentes, donde el socio será el centro. El socio estudiante, el socio senior, el exsocio y el que aún no se lo ha planteado. Queremos ser más grandes, más fuertes y, sobre todo más felices. Lets make creativity great again!»

→ c de c