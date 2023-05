Getxophoto, Festival Internacional de la Imagen, reunirá entre el 1 y el 25 de junio a los mejores nombres de la fotografía a nivel mundial en una edición plagada de referencias al país nipón.

Fotografía de Matthias Ley (Getxophoto 2023)

Comienza la cuenta atrás para Getxophoto 2023. Bajo el título Pausa!, El Festival Internacional de la Imagen que se celebrará en Getxo del 1 al 25 de junio reunirá a 22 artistas procedentes de países como Japón, Suiza, Marruecos, Ecuador, México, Argentina, Reino Unido, Brasil o Grecia que mostrarán su obra en otras tantas exposiciones e instalaciones (la mayoría al aire libre) en tres ejes: el centro de Algorta, el paseo de la playa de Ereaga y Romo Kultur Etxea.

María Ptqk es la nueva comisaria de este año y ha asegurado que «La 17ª edición de Getxophoto quiere ser un lugar para decir: basta, stop, PAUSA! Para detenernos a reflexionar sobre este mundo acelerado y exigir nuestro derecho a la improductividad. A bajar el ritmo, a decrecer, a decir no puedo, no quiero. Porque ¿qué significa no hacer nada? ¿Qué otros tiempos ganamos cuándo se supone que perdemos el tiempo? ¿Es la inactividad el nuevo lujo? ¿Y qué papel juegan aquí las imágenes? Parar se ha convertido en un acto de rebeldía y por ello queremos invitarte a reclamar con nosotras esa PAUSA! que tanto necesitamos».

«La 17ª edición de Getxophoto quiere ser un lugar para decir: basta, stop, PAUSA! Para detenernos a reflexionar sobre este mundo acelerado y exigir nuestro derecho a la improductividad» María Ptqk

una mirada nipona

Pero a pesar de la gran riqueza de invitados provenientes de diferentes países, cabe destacar la mirada japonesa que engloba todo el programa artístico del festival, una cultura que casa muy bien con el concepto de pausa que se quiere destacar en el festival y que nos recuerda la importancia de reflexionar y bajar el ritmo dentro del muchas veces estresante mundo laboral.

De esta forma, estarán presentes cuatro artistas cuyas obras tienen su origen en Japón: Mitsutoshi Hanaga, documentando los monjes budistas que recorren Japón haciendo crítica a la contaminación por parte de grandes empresas; Matthias Ley, con un recopilatorio de vallas publicitarias vacías en Tokyo; Miguel Leache, que fotografía a personas que duermen en el metro de Tokyo; y Photographerhal, que presenta una inquietante serie de retratos familiares envasados al vacío.

Hay presentes 4 artistas cuyas obras tienen su origen en el país nipón

Entre los 24 proyectos que se mostrarán en el Festival, muchos de ellos marcados por un profundo mensaje ecologista, es reseñable el trabajo inédito en Europa del fotógrafo japo­nés ya fallecido Mitsutoshi Hanaga. Este artista y reportero gráfico documentó en 1970 las acciones de un grupo de monjes budistas que recorrió Japón lanzando conjuros contra los dueños de las empresas más contaminantes del país. A este colectivo pronto se unieron estudiantes y activistas en lo que se convirtió en la primera gran movilización ecologista de la historia de Japón.

Fotografía de Mitsutoshi Hanaga (Getxophoto 2023)

El fotógrafo alemán Matthias Ley presenta una crítica a la saturación del espacio visual en las ciudades con Empty Promises, una serie de fotografías realizada en 2013 en la que se muestran vallas publicitarias en blanco en la ciudad de Tokio. Para Ley, este trabajo es una crítica a las falsas promesas de la publicidad, pero también un comentario sobre el vacío en la cultura oriental, idea presente en su arquitectura y en textos budistas fundamentales como el Sutra de la Esencia. Desde esta perspectiva, la visión de una valla publicitaria en blanco puede ser interpretada no como un sinónimo de crisis sino de desocupación.

Fotografía de Matthias Ley (Getxophoto 2023)

La serie de fotografías Empty Promises es un gesto de resistencia que libera nuestra mente y la hace sensible a otro tipo de estímulos.

En tercer lugar, Rápido REM de Miguel Leache es una serie de retratos de viajeros del metro de Tokio practicando el inemuri, término que define un estado de sueño vigilante, una forma de «dormir estando presente» que se realiza habitualmente en lugares públicos, ya sea en la oficina, en la escuela o en el transporte. El inemuri tiene un importante componente cultural que a veces cuesta comprender en Occidente. No se considera como una falta de educación pues la persona no está dormida del todo, solo reposa mentalmente por un breve lapso de tiempo, pudiendo volver a la actividad en cuanto sea necesario.

Fotografía de Miguel Leache (Getxophoto 2023)

Parejas y familias envasadas al vacío frente a sus casas y jardines, también envasados al vacío. Bajo el seudónimo Photographerhal, el japonés Haruhiko Kawaguchi presenta una inquietante serie de retratos sobre la ansiedad por la vida perfecta. En la actualidad, la cultura de la productividad se traduce también en el diseño del yo como marca personal, que se fabrica para su admiración y consumo público y que, en su versión más conservadora, se amplía al entorno familiar exhibido como trofeo: amor romántico, prole y una buena casa son la prueba del triunfo en todos los ámbitos de la vida.

Fotografía de Haruhiko Kawaguchi (Getxophoto 2023)

otros artistas y exposiciones

Pero además de este interesante enfoque japonés, el festival contará con otros artistas y exposiciones más que relevantes que también procurarán ser una reivindicación de la pausa como gesto de rebeldía y resistencia ante este mundo acelerado. Otro ejemplo interesante es el artista brasileño Lucas Bambozzi que, a través de unas inquietantes imágenes, muestra coches colgados de árboles e ironiza sobre el cambio de estatus social del automóvil.

Fotografía de Lucas Bambozzi (Getxophoto 2023)

Por otra parte, el fotógrafo británico Stephen Gill presenta su internacionalmente aclamado trabajo The Pillar(premio al mejor libro de autor en Les Rencontres d’Arles). Gill, amante de los pájaros, instaló un pilar de madera frente a la ventana de su casa. Durante cuatro años, este pilar fue visitado por centenares de aves que el autor fotografió con el mismo encuadre y frente al mismo paisaje.

Con Before It’s Gone (Antes de que desaparezca) M’hammed Kilito, quien forma parte del Programa Explorer de National Geographic y ha sido uno de los vencedores del Open Call Internacional de Getxophoto, indaga y documenta la muerte de los oasis de su país de origen, Marruecos. Refugios de biodiversidad y barreras naturales contra el desierto, los oasis están desapareciendo debido al cambio climático y el uso irracional de sus escasos recursos hídricos.

Con Before It’s Gone M’hammed Kilito indaga y documenta la muerte de los oasis de su país de origen

La hora de comer es un momento cotidiano de descanso, un paréntesis en el que el frenesí diario se detiene. Pero la comida es también un importantísimo vector cultural que expresa la identidad personal y colectiva. «Cocinando historias de patatas», que surge de la experiencia migrante de la artista Ana Nuñez Rodríguez entre América Latina y Europa, recoge testimo­nios, anécdotas, recetas y memorias vinculadas con ese alimento viajero, sentido como propio en lugares muy distintos del mundo.

Fotografía de Ana Nuñez (Getxophoto 2023)

Parte de nuestro interés se centra en el modo en el que la hiperproductividad se cuela en la vida cotidiana y qué papel juegan las imágenes. En ello profundiza de manera poética la destacada y veterana artista Hanna Collins en The Knifethrower, trabajo que aborda la multitarea general a la que nos vemos abocados en la sociedad contemporánea. Queremos llegar a todo, pero tenemos la sensación de no llegar a nada.

sobre la programación

El Mercado de Algorta se convertirá en uno de los centros neurálgicos del Festival pues acogerá el Punto de información y varias exposiciones. Las Galerías Punta Begoña serán otro de los puntos importantes del Festival pues, además de acoger dos exposiciones centrales, allí se desarrollarán varias actividades.

Otra novedad de esta edición será la instalación del artista británico Stephen Gill en el ascensor de Ereaga, apuesta creada para ser vista desde el interior del mismo en sus trayectos de ascenso y descenso. Además, el diseñador gráfico del Festival, Carles Murillo, realizará una instalación específica de 33 carteles con eslóganes que reivindican y llaman a la pausa.

Otra novedad de esta edición será la instalación del artista británico Stephen Gill en el ascensor de Ereaga

Por otra parte, el Festival dedicará un homenaje a la mítica discoteca algorteña Gwendolyne, más conocida por sus asiduos como el Gwendo. De seguir abierta, esta sala de referencia para la música en vivo, que además acogía conciertos, sesiones de baile, concursos o es­pectáculos, habría cumplido medio siglo de vida en 2023.

Por ello, Getxophoto realizará una exposición en el Casino Algorteño, compuesta por imágenes y material de archivo cedidos por antiguos clientes locales. También se editará una colección de posavasos con 8 de las imágenes que se distribuirán en locales hosteleros de la zona.

Discoteca Gwendolyne de Algorta

En lo que se refiere al programa de conversaciones, la clásica jornada de diálogos Encerrona contará, entre otras, con la presencia de Elisa Medde (editora de la revista FOAM, Ams­terdam), Marta Gili (directora de la École Nationale Supérieure de la Photographie, Arles), Luis Juárez (editor de la Revista Balam y director de la Feria Migra, Buenos Aires) o Alba Lafarga (gestora cultural y videoensayista colaboradora habitual del CCCB, Barcelona).

En clave más local, en el pro­grama Hamaiketako los y las participantes podrán conversar alrededor de una mesa con el fotógrafo Vicente Paredes y con la artista y diseñadora Susana Blasco.

Getxophoto también se podrá disfrutar allá donde uno esté a través de internet. Ya se encuentra disponible un Canal Getxophoto en plataforma de cine Filmin. La fotógrafa y editora del fan­zine Girls from Today, Andrea Savall es el encargado de seleccionar seleccionar la lista de películas que se podrán ver en esta plataforma durante el mes de junio. Por otra parte, el músico, compo­sitor y productor Raül Refree ha realizado una playlist para esta edición.

El extenso programa de visitas guiadas, en euskara y castellano, incluye recorridos diurnos y nocturnos (con linterna) durante todos los fines de semana de junio. Serán ofrecidas por un mediador que presenta y contextualiza los temas claves de cada exhibición. Se han reser­vado los sábados por la tarde para ofrecer visitas especiales entre las que es destacable la que ofrecerá la performer Yogurinha Borova y recorridos en bici por las exposiciones de la playa, Areeta y Romo.

→ Puedes conocer a todos los artistas invitados aquí.