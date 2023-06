Tras Un millón de años (Astiberri, 2017) y En otro lugar, un poco más tarde (Astiberri, 2019), Fuego de bengala (Astiberri, 2023) viene a cerrar lo que David Sánchez concibió como un tríptico, en el que luce su mejor trabajo en solitario.

¿Dónde está la entrada al siguiente nivel? Un hombre con casco está obsesionado con llegar al último nivel, como si de un videojuego se tratase. Tendrá que atravesar túneles, conductos y tubos y fijarse en símbolos tallados en la roca para encontrar el camino. Pero ¿por qué nuestra mente se empeña en poner límites a la realidad, si la existencia es infinita? Este es el contexto e Fuego de bengala, el último lanzamiento de David Sánchez con Astiberri que complementa a Un millón de años (Astiberri, 2017) y En otro lugar, un poco más tarde (Astiberri, 2019).

Con Fuego de bengala, David Sánchez vuelve con especial brillo y fulgor, en una obra que se vale de serpientes antropomórficas y patos mutantes para hacernos reflexionar sobre el bucle infinito que es la vida y la realidad. Asimismo, cita a Moebius, su mayor referente, para ilustrar su propósito: «Una historia no tiene por qué ser como una casa, con su puerta para entrar, sus ventanas para ver el paisaje y su chimenea para el humo. También es perfectamente imaginable una historia en forma de elefante, de campo de trigo o de fuego de bengala».

sobre david sánchez

David Sánchez (Madrid, 1977). Su primera novela gráfica, Tú me has matado (Astiberri, 2010), le valió el premio al autor revelación en el Salón Internacional del Cómic de Barcelona y su siguiente trabajo, No cambies nunca (Astiberri, 2012), fue nominado a la mejor obra de autor español en el mismo salón. Asimismo, es el creador de Videojuegos (Astiberri, 2012), de La muerte en los ojos (¡Caramba!, 2012), e ilustró los dos glosarios de fraseología española Con dos huevos (Astiberri, 2014) y Cagando leches (Astiberri, 2015), con textos de Héloïse Guerrier.

En 2017 publica, con guion de Santiago García, Museomaquia (Astiberri / Museo Thyssen-Bornemisza) y en 2021 Los años de internet, junto con el fundador de WeTransfer, Damian Bradfield (Astiberri). Sus últimas novelas gráficas en solitario son Un millón de años (Astiberri, 2017), En otro lugar, un poco más tarde (Astiberri, 2019) y Fuego de bengala (Astiberri, 2023).