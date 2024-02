La Biblioteca de Catalunya se enriquece con el fondo gráfico del Premio Gràffica 2013, Miguel Gallardo. Con 61 páginas de historietas originales y 30 esbozos, la colección abarca obras emblemáticas como Makoki, Retorno al Futuro y Maria y yo, ofreciendo una ventana a la brillante carrera de este creador que marcó una era en el cómic underground español.

La Biblioteca de Catalunya ha recibido una valiosa donación este enero: el fondo gráfico del ilustre dibujante y guionista de cómics, Miguel Gallardo, quien falleció en febrero de 2022 a los 66 años. La colección consta de 61 páginas de historietas originales y 30 esbozos que abarcan diversas obras de Gallardo, cuya creatividad y genialidad marcaron una época en el cómic español.

Gallardo, originario de Lleida y residente en Barcelona, fue un polifacético artista que se destacó como dibujante, guionista, diseñador, publicista e ilustrador. Su obra más icónica fue la creación del personaje Makoki en 1977, que se convirtió en un emblema del cómic underground de los años ochenta en España. La Biblioteca de Catalunya ha iniciado el proceso de catalogación de este valioso fondo gráfico, que promete ser un tesoro para los amantes del cómic y la cultura visual.

Entre las obras cedidas, que abarcan desde 1981 hasta 2016, se encuentran títulos notables como “Retorno al futuro”, “Makoki. Fuga en la Modelo”, “Buitre Buitaker”, “La muerte de Makoki”, “El Niñato”, “JR Hyde”, “Vidas rotas de la serie Perro Nick”, y “Perico Carambola el último de la cola: Escándalo en el Liceo”. Además, la colección incluye cuatro libretas de esbozos originales, que ofrecen una visión única del proceso creativo de Gallardo.

La figura de Miguel Gallardo trasciende el ámbito del cómic, ya que su influencia se extendió a la ilustración, la publicidad y la docencia. Estudió en la Escola Massana de Barcelona y, junto con Juan Mediavilla, fundó y desarrolló la revista El Víbora (1979-2005), un referente en la contracultura barcelonesa. A mediados de los noventa, Miguel Gallardo se apartó del humor para dedicarse casi exclusivamente a la ilustración, colaborando con reconocidos medios nacionales e internacionales como La Vanguardia, El País, Herald Tribune, The New York Times, The New Yorker y The Washington Post.

El personaje de Makoki, un ‘quinqui’ que se fugó de un frenopático, se convirtió en un ícono del cómic underground y marcó una etapa en la cultura visual española de los años ochenta. Además de su contribución al cómic, Gallardo también abordó temas sociales y personales en sus obras autobiográficas, como “Maria y yo” (2007), una novela gráfica que relata sus experiencias junto a su hija, quien padece autismo.

Cabe destacar que, dos años antes de su fallecimiento, Miguel Gallardo realizó una importante donación de su obra gráfica al Museu Morera de Lleida, que incluyó cerca de 200 originales de cómics y una recopilación de historietas que trazan su extensa carrera como autor de novela gráfica.

La Biblioteca de Catalunya, conocida por su compromiso con la recopilación y conservación de fondos gráficos originales de dibujantes de cómic e ilustración catalanes, ha recibido este legado como un tributo a la rica tradición del cómic español. La colección de Miguel Gallardo enriquecerá el acervo cultural de la biblioteca y ofrecerá a los visitantes una ventana única a la evolución del cómic y la creatividad visual en España.