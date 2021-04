Los mejores expertos en creatividad, comunicación y cultura digital se unen en este encuentro multidisciplinar de 4 días para los amantes del entorno digital.

Formentera20 Cultura Digital son charlas y debates con los mejores expertos y en un formato reducido. Una visión 360º de la comunicación para amantes del entorno digital.

Una oportunidad para hacer networking, compartir ideas, buscar inspiración y estar al día de todo el que está pasando en el entorno digital acompañados por los mejores ponentes mientras se hace un recorrido por espacios paradisíacos de la isla.

Formentera20 se ha convertido en la cita de referencia y se ha consolidado ya como un acontecimiento de prestigio en el mundo digital tanto por el equipo de ponentes como por los profesionales que participan. Este acontecimiento ha puesto a la isla como referente en el mundo digital además de destino turístico.

La filosofía de Formentera20 es aprender disfrutando, creando experiencias únicas. #DesconectarParaConectar Formentera20

¿a quién va dirigido?

Va dirigido a profesionales apasionados del mundo digital, emprendedores, comunicadores, amantes del marketing y la comunicación, personas curiosas y que quieren estar al día de lo que está pasando en el mundo digital.

contenidos

Se hablará de comunicación, marketing, creatividad, branding, contenidos, social media, podcast y las últimas tendencias en nuevas tecnologías e innovación.

La proximidad entre todos los participantes hace que haya un networking real y un intercambio de ideas que sirve como punto de partida de nuevos proyectos. Hablar de cultura digital frente al mar es posible en Formentera20. #DesconectarParaConectar

equipo expertos

Patricia Reis, VP Marketing, HBO.

Directora ejecutiva con mas de 20 años de experiencia en marketing y gestión de marca en empresas multinacionales gestionando la industria de medios y entretenimiento, televisión, productos y medios de consumo. Experta en innovación, ayudando a transformar e impulsar el negocio

Elena Bule, dircom Twitter España.

Bule es la directora de comunicación de Twitter España. Hace más de 6 años que se unió a Twitter para liderar los esfuerzos de la plataforma de conversación pública creando e implementando estrategias de comunicación para sus diferentes audiencias.

Mónica Moro, directora general creativa McCann

Mónica Moro, directora general creativa McCann España, ha sido elegida como la Creativa más Admirada de España por dos veces consecutivas según Scopen, siendo la primera vez que una mujer lidera este ranking en los últimos 40 años. También ha sido incluida dos veces en la lista 100 Most Creative People in Business de Forbes y la primera española miembro del board internacional del prestigioso One Club for Creativity de Nueva York.

Isabel Martínez, directora creativa @isabelitavirtual

Isabel lanzó @IsabelitaVirtual. Hoy más de seiscientas mil personas siguen su cuenta. Ha colaborado con marcas e instituciones culturales como Dior, Hermès, Kenzo, Sony, Louis Vuitton Foundation, Vogue Italia, W Magazine y The Moscow Ballet. En 2015, Kevyn Systrom, cofundador de Instagram, reveló sus 3 principales cuentas de moda, @isabelitavirtual fue una de ellas.

Javier Piedrahita, director MarketingDirecto.com modera el debate con todos los ponentes www.marketingdirecto.com

La periodista Rosa Castells es la creadora y directora de Formentera20.

Más información: www.rosacastells.net

Información sobre los expertos e inscripciones:

www.formentera20.com

https://www.formentera20.com/es#speakers