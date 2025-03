Una campaña que convierte un brief táctico en una pieza de alto valor visual y conceptual se alza como la gran ganadora del certamen publicitario más importante del país. Find Your Summer, de LOLA MullenLowe para Magnum, reivindica el poder del diseño y la dirección de arte como motor creativo y estratégico.

La campaña Find Your Summer, desarrollada por la agencia LOLA MullenLowe para Magnum (Unilever), ha sido galardonada con el Gran Premio Nacional de Creatividad 2025, el máximo reconocimiento otorgado por el Club de Creatividad (c de c). El anuncio se hizo público durante la gala celebrada en el Palacio de Congresos y Auditorio Kursaal de Donostia / San Sebastián, ante un auditorio de casi 2.000 profesionales del sector.

Más allá del impacto del premio, la campaña destaca por su capacidad de elevar una necesidad de negocio —desestacionalizar el consumo de helados— a una ejecución que combina estrategia, diseño, fotografía y narrativa visual en equilibrio perfecto. El jurado, compuesto por 40 profesionales de la industria y presidido por Roberto Fara (Chief Creative Officer en Ogilvy España), no dudó en señalarla como una de las piezas más brillantes del año: “Find Your Summer es una joya de dirección de arte y fotografía, anclada a un concepto nacido de una necesidad de negocio. Lograr algo tan artístico a partir de un brief tan táctico demuestra lo brillante de esta idea”, apuntó Fara.

Dirección de arte y diseño como eje de campaña

En Find Your Summer, la dirección de arte no es solo una herramienta estética, sino el motor que articula todo el discurso. La campaña propone encontrar el verano en pleno invierno mediante una serie de imágenes en blanco y negro donde varias personas disfrutan de un helado Magnum justo en el instante en que un rayo de sol irrumpe entre las sombras invernales.

Lejos de ser una construcción simbólica, la ejecución fue fruto de una producción meticulosamente planificada. El equipo estudió calles y esquinas de diferentes ciudades europeas para determinar los momentos exactos en los que el sol se hacía visible durante el invierno. Estos datos —coordenadas, fecha y hora— aparecen anotados en los márgenes de cada fotografía, reforzando la autenticidad y convirtiendo cada pieza en un testimonio casi documental. Las imágenes, firmadas por Ale Burset, consiguen ese equilibrio entre poesía visual y precisión técnica que suele distinguir las grandes campañas.

Una noche para recordar en el Día C

La entrega del Gran Premio tuvo lugar como colofón a una nueva edición del Día C que cada año reúne a lo más destacado de la creatividad publicitaria en España. Conducida por David Broncano y acompañada musicalmente por Albert Pla, la gala fue el cierre de una jornada que combinó talento, música y celebración.

En total se entregaron 187 metales —un incremento notable respecto a los 111 del año anterior— entre las 423 piezas seleccionadas para el Anuario del c de c 2025. Las categorías con más reconocimientos fueron Craft (75 metales), Ideas (42), Estrategia (28), Medios (16), Contenido (13), Health (7) e Innovación (6). Para nosotros la campaña de SAS fue la mejor y más emotiva presentada en la gala, y que a nuestro juicio es la que mejor engloba muchos valores actuales y uno de los objetivos que tiene la publicidad, cambiar a la sociedad y ser un reflejo de su momento.

Find Your Summer obtuvo cinco Oros en cuatro de estas categorías: Ideas, Medios, Estrategia y dos en Craft (uno por Dirección y Realización del spot, y otro por Fotografía). Una combinación poco habitual que subraya su excelencia transversal.

Una campaña entre las más premiadas del año

Además del Gran Premio, Find Your Summer forma parte del grupo de campañas más reconocidas en esta edición del festival, junto a piezas como La causa del accidente que provocó el incendio de CANADA para ICEX (8 metales), Fries Compensation de PS21 y MeMe para KFC (6), The Surrender by Hans Zimmer de Ogilvy y Hogarth para Turismo de Andalucía (6), o There is no second de &Rosàs para CUPRA (6).

La presencia de Magnum en el palmarés no se limitó a Find Your Summer. La marca también participó con Effortlessly Iconic, una campaña en colaboración con la firma de joyería Twojeys, que se llevó un Bronce en la categoría de Medios. Unilever, por su parte, participó con campañas para varias de sus marcas —Cornetto, Wall’s, Axe y Omo—, todas desarrolladas junto a LOLA MullenLowe, lo que refuerza el protagonismo de la agencia en esta edición.

Premios a la trayectoria y nuevos talentos

El festival también rindió homenaje a figuras clave del sector. Alberto Astorga y Daniel Ilario recibieron el c de c de Honor por su trayectoria conjunta, que fue repasada en una pieza audiovisual que repasó sus campañas más memorables.

En el apartado Jóvenes Creativos, que este año propuso un briefing de Mahou Cinco Estrellas, el Oro fue para El latido que nos une, de Albert Casamayor Pastor y Mario Ramón Beltrán (Barcelona School of Creativity). Plata y Bronce fueron para estudiantes de Brother Valencia y la Universidad de Vigo, respectivamente. La participación en esta categoría superó las 200 inscripciones, lo que da cuenta del interés de las nuevas generaciones por formar parte activa del ecosistema creativo.

LOLA MullenLowe, agencia destacada del festival

Con seis metales y el Gran Premio bajo el brazo, LOLA MullenLowe se posiciona como la agencia con mejor desempeño del certamen, compartiendo protagonismo con otras firmas clave del panorama actual como Jungle (PS21 y MeMe), &Rosàs o Fuego Camina Conmigo.

El caso de Find Your Summer es especialmente significativo para quienes trabajan desde la intersección entre diseño, creatividad y estrategia: una campaña construida desde una necesidad táctica que, gracias a una ejecución impecable, logra tocar emociones y generar nuevas formas de percepción. Un recordatorio de que el diseño no solo embellece, sino que transforma.

Actualizado 25/03/2025