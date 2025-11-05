La compa\u00f1\u00eda de Dylan Field anuncia la compra de la startup israel\u00ed Weavy, especializada en generaci\u00f3n y edici\u00f3n de contenido mediante inteligencia artificial. Con esta integraci\u00f3n nace Figma Weave, un entorno que combinar\u00e1 imagen, v\u00eddeo, animaci\u00f3n y efectos visuales dentro del propio ecosistema Figma. Figma ha confirmado la adquisici\u00f3n de Weavy, una joven empresa fundada en Tel Aviv en 2024 que ha desarrollado una plataforma de creaci\u00f3n y edici\u00f3n de medios basada en inteligencia artificial. La operaci\u00f3n, cuyo monto no se ha hecho p\u00fablico, se traducir\u00e1 en el lanzamiento de Figma Weave, una nueva herramienta que ampl\u00eda el alcance de Figma m\u00e1s all\u00e1 del dise\u00f1o de interfaces y prototipos. Seg\u00fan la compa\u00f1\u00eda, Figma Weave integrar\u00e1 los modelos generativos m\u00e1s avanzados \u2014como Flux, Ideogram, Seedream o Veo\u2014 con herramientas de edici\u00f3n profesional sobre un lienzo \u00fanico y colaborativo en el navegador. Su estructura node-based permitir\u00e1 ramificar y refinar contenidos generados por IA, combinando exploraci\u00f3n creativa con control t\u00e9cnico, algo in\u00e9dito hasta ahora dentro del entorno Figma. El equipo fundador de Weavy \u2014Lior, Itay y los dos Jonathan\u2014 se incorporar\u00e1 al grupo de trabajo de Figma, que prev\u00e9 seguir creciendo en Tel Aviv y otras ciudades. En apenas un a\u00f1o, Weavy hab\u00eda reunido a una comunidad diversa de arquitectos, artistas de VFX, dise\u00f1adores y agencias que utilizaban la plataforma para generar im\u00e1genes, v\u00eddeos o efectos visuales con un enfoque profesional. \u201cCreemos que la IA no sustituye la creatividad, sino que abre un nuevo medio para la expresi\u00f3n humana\u201d, ha declarado Dylan Field, cofundador y CEO de Figma. \u201cEl primer prompt no es el destino final, sino el punto de partida\u201d. Un paso m\u00e1s en la estrategia de expansi\u00f3n de Figma La compra de Weavy refuerza el movimiento estrat\u00e9gico de Figma para convertirse en una plataforma de creaci\u00f3n total, donde dise\u00f1o, prototipado y generaci\u00f3n de contenidos convivan en un mismo flujo. Tras la integraci\u00f3n de herramientas de IA en su editor, la compa\u00f1\u00eda se posiciona ahora como un actor central en la evoluci\u00f3n del dise\u00f1o hacia procesos h\u00edbridos, en los que el dise\u00f1ador colabora con la m\u00e1quina sin perder el control creativo. Con Weave, Figma se adentra de lleno en el terreno que hoy disputan Adobe, Runway o Canva, donde la frontera entre dise\u00f1o, animaci\u00f3n y generaci\u00f3n de medios se diluye. Y aunque la operaci\u00f3n abre nuevas posibilidades, tambi\u00e9n plantea interrogantes sobre la autor\u00eda, el proceso y el papel del dise\u00f1ador en esta nueva era de creatividad aumentada.