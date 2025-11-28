Figma se enfrenta a una demanda colectiva presentada en el Tribunal de Distrito del Norte de California, donde se acusa a la plataforma de utilizar archivos de dise\u00f1o privados de sus usuarios para entrenar modelos de inteligencia artificial sin informarles ni obtener su consentimiento. La denuncia, interpuesta el 21 de noviembre, describe un supuesto acceso a dise\u00f1os, im\u00e1genes, textos, capas, metadatos y otros materiales confidenciales con el objetivo de nutrir herramientas de IA generativa integradas en la plataforma. Seg\u00fan la demanda, Figma habr\u00eda inscrito \u201cautom\u00e1ticamente\u201d a los usuarios en un programa que permit\u00eda aprovechar sus archivos para el entrenamiento de modelos, pese a que la empresa hab\u00eda asegurado durante a\u00f1os que \u201csus datos no ser\u00edan utilizados para los propios fines de la compa\u00f1\u00eda, incluyendo el entrenamiento de IA\u201d. Los demandantes sostienen que esto habr\u00eda permitido a Figma acceder a \u201csecretos comerciales\u201d y a propiedad intelectual sensible procedente de grandes corporaciones y estudios de dise\u00f1o que utilizan la plataforma en su trabajo diario. En el documento judicial se afirma que el valor agregado de los dise\u00f1os almacenados en Figma \u201cse mide razonablemente en decenas o cientos de miles de millones de d\u00f3lares\u201d, y que estas pr\u00e1cticas \u2014si se demuestran\u2014 habr\u00edan contribuido a la valoraci\u00f3n que la compa\u00f1\u00eda obtuvo en su salida a bolsa de julio de 2025, cuando debut\u00f3 con una capitalizaci\u00f3n de 19.300 millones de d\u00f3lares. El abogado Carter Greenbaum, representante de los demandantes del despacho Greenbaum Olbrantz, declar\u00f3: \u201cEste caso subraya un principio simple e importante: los consumidores y las empresas tienen el derecho de asegurar que sus datos m\u00e1s sensibles y propietarios y sus obras creativas \u00fanicas no est\u00e9n siendo utilizados para entrenar en secreto modelos de IA\u201d. Figma, por su parte, ha negado haber utilizado datos privados sin autorizaci\u00f3n. La compa\u00f1\u00eda sostiene que no emplea archivos de clientes para entrenar modelos a menos que exista permiso expl\u00edcito y que, cuando ese permiso se otorga, aplica procesos de desidentificaci\u00f3n para que los modelos aprendan patrones generales y no contenidos espec\u00edficos. De momento, la empresa no ha emitido comentarios adicionales sobre las acusaciones. El litigio llega en un momento especialmente delicado para la industria tecnol\u00f3gica, marcada por un creciente escrutinio legal sobre el uso de datos protegidos en el entrenamiento de modelos generativos. A diferencia de otros casos centrados en derechos de autor, esta demanda se\u00f1ala directamente el acceso a informaci\u00f3n estrat\u00e9gica y dise\u00f1os en desarrollo, lo que amplifica la preocupaci\u00f3n en estudios, agencias y departamentos de dise\u00f1o corporativo. El temor es claro: que bocetos, interfaces, prototipos o piezas de marca en curso terminen integrados en modelos que luego se ofrecen como servicio est\u00e1ndar a terceros. Ante este escenario, asesores legales y responsables de compliance est\u00e1n instando a revisar contratos, pol\u00edticas de uso y cl\u00e1usulas de entrenamiento de IA, as\u00ed como a priorizar datasets \u201climpios\u201d y acuerdos de licencia m\u00e1s estrictos para minimizar riesgos reputacionales y regulatorios. El caso contra Figma podr\u00eda convertirse en uno de los precedentes m\u00e1s importantes para el sector del software creativo y su relaci\u00f3n con la inteligencia artificial.