José Juan Belda Inglés (Bétera, 1947) también conocido como JJ Belda fue miembro junto a otros destacados diseñadores y creadores valencianos del grupo La Nave. Ha fallecido hoy a causa de un cancer y mañana la capilla ardiente se instalará a las 12.00 en el tanatorio municipal de Valencia.

Su labor profesional arrancó en 1970 centrada en el diseño de muebles y desarrollar proyectos de interiorismo. Formó parte de los equipos de diseño Jefes y Manos (1974-1984), La Nave (1984-1990), para luego constituir el Estudio Ni (1991). Fue socio fundador de las asociaciones Nuevo Diseño Valenciano (1973) y de la Asociación de Diseñadores de la Comunidad Valenciana (ADCV) en 1975.

Su obra durante las 50 años de carrera estuvo marcada por el estilo Menphis, una tendencia que se popularizó en los ochentena, en el que su máximo exponente fue Ettore Sottsass, fundador del colectivo en el año 1981.

La Nave 1984-1990

La Nave fue un grupo de diseñadores españoles activos en Valencia entre 1984 y 1991. El grupo nació de la fusión de los estudios de diseño Caps i Mans y Enebece. Estaba formado por once profesionales (Eduardo Albors, Paco Bascuñán, José Juan Belda, Carlos Bento, Lorenzo Company, Sandra Figuerola, Marisa Gallén, Luis González, Luis Lavernia, Nacho Lavernia y Daniel Nebot) de diferentes disciplinas: diseñadores industriales, gráficos, pintores, arquitectos y aparejadores que realizaban individualmente o en grupo los diferentes encargos recibidos de arquitectura, diseño industrial, ilustración, grafismo, interiorismo, etc. Ocupaban un mismo espacio de trabajo en la calle San Vicente y compartían sus experiencias. Su nacimiento y desarrollo coincidió con el ‘Nou Disseny Valencià’ y la aparición de nuevas demandas entre las empresas. El grupo se convirtió en un referente del diseño de los años 1980 y de una manera de entender esta disciplina. Marcaron el inicio del diseño valenciano, que devino en profesión.

Fue profesor de interiorismo y proyectos en la Escuela Superior de Diseño Industrial ESDI-CEU de Valencia. Ha realizado trabajos de interiorismo, de diseño de stands y de exposiciones y ha diseñado entre otros productos juguetes, lámparas, etc. Ha sido también comisario de exposiciones como “El diseño en la Escuela de Artes y Oficios. 150 Aniversario” o “20 Mesas del Siglo XX”. Sus productos han sido publicados en numerosos libros y revistas como New Spanish Design, Euro Design y han sido presentados en diversas exposiciones (“creador Européens-el Grand Palais des Arts en París,” Spain the New Style “en Harrods de Londres o “José Belda” en la Galería Luis Adelantado de Valencia).

Hace unos años participó en la exposición “Tres décadas de diseño” organizada por ADCV que daba a conocer una parte de los treinta años de diseño gráfico e industrial en la Comunidad Valenciana y en la que Jose Juan Belda participó con algunos de sus diseños.

Sillón Crucero

Sillas Triana

Silla Cebra

Silla Mosca