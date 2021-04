Charles Geschke, cofundador de Adobe y creador del PDF falleció el pasado viernes según ha informado la empresa californiana en un comunicado.

Charles Geschke, cofundador de Adobe y padre del PDF. RICHARD DREW (AP)

Según ha informado Adobe en un comunicado, el empresario e informático estadounidense Charles Geschke falleció el pasado viernes a los 81 años rodeado de su familia. Este prestigioso empresario es especialmente conocido por ser el fundador de la empresa de software gráfico y editorial Adobe INC. junto a John Warnock en 1982. También se le reconoce la creación del formato PDF.

Geschke nació en Cleveland, Ohio, el 11 de septiembre de 1939 y estudió en el colegio Saint Ignatius. Obtuvo una licenciatura en clásicas en 1962 y un máster en matemáticas en 1963, ambos por la Universidad de Xavier. Más adelante, enseñó matemáticas en la Universidad de John Caroll entre los años 1963 a 1968. En 1972, completó sus estudios de doctorado en ciencias de la computación en la Universidad de Carnegie Mellon bajo el asesoramiento de William Wulf. Además, fue coautor junto a Wulf del libro de The Design of an Optimizing Compiler en 1975.

En octubre de 1972 empezó a trabajar en el Centro de Investigación de Palo Alto (PARC) de Xerox. Tras un primer proyectó que consistió en la creación de un ordenador central, trabajó en lenguajes de programación y desarrolló herramientas que se utilizaron para construir la estación de trabajo de Xerox Star.

Fue en 1978 cuando Geschke puso en marcha el Laboratorio de Ciencias de la Imagen en PARC, e investigó en las áreas de gráficos, óptica y procesamiento de imágenes. Fue en este momento cuando conoció a John Warnock, y juntos desarrollaron Interpress, un lenguaje de descripción de páginas que podía describir formas tan complejas como los tipos de letra. Tras una serie de problemas burocráticos, ambos decidieron abandonar este primer proyecto para crear su propia empresa.

adobe, la fundación de un imperio

Geschke y Warnock crearon Adobe en el garaje del segundo en 1982, bautizando a la empresa con el nombre del arroyo que pasaba por detrás de la casa de Warnock. Su aplicación en los ordenadores dio lugar a uno de los primeros sistemas de autoedición, que permitía a los usuarios componer documentos en un ordenador personal y verlos en pantalla exactamente como aparecían impresos.

La empresa no tardó en crecer y desde ese momento hasta julio de 1994, Geschke fue director de operaciones de Adobe. Y desde abril de 1989 hasta abril de 2000 fue presidente de la empresa. Se retiró como presidente de Adobe en el año 2000, justo después de que su socio fundador dejara de ser consejero delegado. Además, también había sido copresidente del consejo de administración de Adobe desde septiembre de 1997 hasta 2017.

