Hoy, 27 de abril, todos los diseñadores están de fiesta porque se conmemora el Día Internacional del Diseño, una fiesta de la creatividad que se celebrará por primera vez en la historia bajo esta denominación.

Por primera vez en la historia hoy celebramos el Día Internacional del Diseño. Aunque la festividad se lleva conmemorando desde 1991, se celebra bajo esta denominación por primera vez en la historia tras diferentes cambios de nombre.

día internacional del diseño

La primera edición fue en 1991 y se bautizó como el «Día Mundial del Diseñador Gráfico». Más adelante pasó a llamarse el «Día Mundial de los Gráficos» y en 2012 se convirtió en el «Día Mundial del Diseño de la Comunicación». En 2015 se cambió de nuevo al «Día Mundial del Diseño» y, finalmente, en 2021, ha sido nombrado el «Día Internacional del Diseño».

Pero, ¿por qué es el 27 de abril el día elegido? La iniciativa fue desarrollada por Kim Paulsen para conmemorar la fundación de la entonces Icograda (hoy Consejo Internacional de Diseño), una institución fundada el 27 de abril de 1963 en Londres, que promueve la unión de las voces de los diseñadores gráficos y diseñadores de la comunicación visual alrededor del mundo y que ocupa el rango de asesor en el Consejo Europeo, la Unesco, la Onudi y la Wipo.

La festividad pretende conmemorar las funciones esenciales del diseñador gráfico en la sociedad y en el comercio, dando a conocer la importancia de esta profesión y su contribución para generar cambios significativos, y convertirse así en una herramienta de valor social.

design for each and all

Desde 1997, el Consejo Internacional de Diseño determinó que cada año habría un tema específico para esta festividad. En esta edición, el tema elegido para el Día Internacional del Diseño es Design for Each and All (Diseño para todos y cada uno). Con la elección de esta temática, se busca recordar que el diseño debe ser importante en la sociedad actual y se pretende reconocer el valor del diseño y su capacidad para cambiar el mundo.

En los últimos años los temas elegidos habían sido «Be professional!» en 2020, «Women in Design» en 2019, «Kids can too!» en 2018 y «Start Young» en 2017. Todos estos temas fueron motivados por un fin social, con el objetivo de convertir el diseño en una herramienta que transforme el mundo.

En el día de hoy se sucederán diferentes iniciativas desde diferentes partes del mundo y creadas por diseñadores que buscarán recordar que el diseño es fundamental para nuestra sociedad y sin él nada sería lo mismo. ¡Feliz Día Internacional del Diseño!