Europa ha retrocedido en la construcci\u00f3n de pol\u00edticas p\u00fablicas de dise\u00f1o. Esa es la conclusi\u00f3n m\u00e1s contundente que deja el Design Policy Mapping in Europe, el informe reci\u00e9n publicado por el Bureau of European Design Associations (BEDA). Seg\u00fan el documento, solo Letonia e Islandia mantienen hoy estrategias nacionales de dise\u00f1o formalmente adoptadas. El resto del continente \u201437 pa\u00edses\u2014 se mueve entre menciones dispersas, integraci\u00f3n superficial y un paisaje pol\u00edtico que, lejos de avanzar, muestra una p\u00e9rdida evidente de ambici\u00f3n respecto a la d\u00e9cada pasada. En los a\u00f1os 2010, m\u00e1s de una docena de pa\u00edses contaban con pol\u00edticas de dise\u00f1o aprobadas por sus gobiernos. Hoy, aquel impulso ha desaparecido. La mayor\u00eda de estrategias se han desmantelado, otras han quedado obsoletas y algunas nunca llegaron a consolidarse. El informe retrata un continente donde el dise\u00f1o aparece mencionado en documentos sectoriales \u2014innovaci\u00f3n, econom\u00eda circular, competitividad industrial, cultura o digitalizaci\u00f3n\u2014 pero sin peso estructural, sin gobernanza clara y sin continuidad presupuestaria ni institucional. La paradoja es evidente. El dise\u00f1o aparece \u201cm\u00e1s visible que nunca\u201d, como se\u00f1ala el propio informe, pero esa visibilidad es superficial. No implica recursos, programas, ni instrumentos. Es presencia ret\u00f3rica, no pol\u00edtica p\u00fablica. Que un plan de sostenibilidad hable de ecodise\u00f1o o que una estrategia de digitalizaci\u00f3n mencione el dise\u00f1o de servicios no significa que esos pa\u00edses hayan integrado el dise\u00f1o en sus sistemas de decisi\u00f3n o en sus estructuras administrativas. El an\u00e1lisis tambi\u00e9n subraya un problema cr\u00f3nico: la fragmentaci\u00f3n. Las pocas iniciativas existentes se reparten entre ministerios, agencias y programas que no dialogan entre s\u00ed. El dise\u00f1o queda atrapado entre cultura, industria, innovaci\u00f3n, educaci\u00f3n o econom\u00eda circular sin que ninguna estructura se responsabilice de su desarrollo. Y sin esa coordinaci\u00f3n, resulta imposible transformar el reconocimiento simb\u00f3lico en impacto real. BEDA ante el retroceso: ausencia de autocr\u00edtica y una inacci\u00f3n que ya no puede seguir ignor\u00e1ndose Pero m\u00e1s all\u00e1 de los datos, el informe deja otro vac\u00edo dif\u00edcil de pasar por alto: la ausencia total de autocr\u00edtica institucional. BEDA, la entidad que lo publica, existe desde 1969. Lleva m\u00e1s de cincuenta a\u00f1os representando al dise\u00f1o europeo, solicitando fondos p\u00fablicos y ocupando un espacio formal en el ecosistema institucional del continente. Y sin embargo, el mapa de 2025 muestra un retroceso hist\u00f3rico: menos pol\u00edticas, menos estrategias, menos visi\u00f3n p\u00fablica y menos compromiso gubernamental que hace diez a\u00f1os. \u00bfC\u00f3mo puede una organizaci\u00f3n que ha acompa\u00f1ado cada d\u00e9cada del dise\u00f1o europeo no asumir responsabilidad alguna en este declive?\u00bfC\u00f3mo puede presentar un panorama donde el dise\u00f1o pierde presencia pol\u00edtica sin preguntarse qu\u00e9 ha fallado en su propia capacidad de influencia?\u00bfDe qu\u00e9 sirve diagnosticar la fragmentaci\u00f3n si durante medio siglo no se ha articulado una estructura que contribuya a corregirla? El informe analiza a los pa\u00edses, pero no se analiza a s\u00ed mismo. Mide menciones, pero no impacto. Eval\u00faa documentos, pero no eval\u00faa su propia acci\u00f3n. Y mientras describe lo que falta \u2014gobernanza, continuidad, coordinaci\u00f3n\u2014 omite el papel que la propia BEDA no ha sido capaz de desempe\u00f1ar. Existe una sospecha, extendida en el sector, de que estos informes de mapeo, meticulosamente financiados con fondos de la UE (como parte del proyecto MADres), terminan sirviendo m\u00e1s para justificar la continuidad y la estructura de las organizaciones intermedias que para forzar una ruptura estrat\u00e9gica en los gobiernos. Son la excusa perfecta para seguir reuni\u00e9ndose, viajando y manteniendo el statu quo de la conversaci\u00f3n, sin penetrar en la ra\u00edz del problema. El dise\u00f1o no necesita m\u00e1s diagn\u00f3sticos que corroboren lo obvio; necesita agentes de cambio pol\u00edtico que transformen ese conocimiento en poder de negociaci\u00f3n real y estable. Si el dise\u00f1o es tan crucial para la sostenibilidad y la transformaci\u00f3n digital, como bien indica el informe, la lecci\u00f3n que BEDA y sus miembros deben aprender es que el actual enfoque de "habilitador silencioso" ha diluido su voz pol\u00edtica. La integraci\u00f3n transversal es necesaria, s\u00ed, pero no a costa de la desaparici\u00f3n de la identidad estrat\u00e9gica. Cuando el dise\u00f1o se disuelve en "todo", corre el riesgo de no ser "nada" para el presupuesto y la continuidad pol\u00edtica. Para los dise\u00f1adores europeos, a quienes se supone que representa, el valor pr\u00e1ctico de este informe es escaso. Explica una situaci\u00f3n que la profesi\u00f3n conoce desde hace d\u00e9cadas: Europa reconoce culturalmente al dise\u00f1o, pero lo excluye de las decisiones pol\u00edticas. Y las instituciones del dise\u00f1o, en vez de transformar esa distancia, parecen limitarse a producir informes, asistir a reuniones y mantenerse en el circuito burocr\u00e1tico que alimenta su propia existencia. El Design Policy Mapping in Europe es un documento \u00fatil como fotograf\u00eda comparativa, pero insuficiente para revertir la deriva que retrata. Europa ha dejado caer la pol\u00edtica de dise\u00f1o. Y mientras ese vac\u00edo crece, BEDA sigue sin responder la pregunta fundamental: \u00bfqu\u00e9 est\u00e1 haciendo \u2014y qu\u00e9 deber\u00eda hacer\u2014 para evitarlo?