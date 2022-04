Han sido anunciadas la Mejor Fotografía del Año, el Mejor Reportaje Gráfico, al Mejor Proyecto a largo plazo y al mejor reportaje en Formato Abierto.

Fotografía del año

El pasado 24 de marzo, la Fundación World Press Photo anunció los 24 ganadores regionales del Concurso 2022. Ahora ha anunciado los ganadores globales, que han sido seleccionados entre los 24 regionales y que se dividen en las categorías de Fotografía del Año, Reportaje Gráfico del Año, Premio al Proyecto a Largo Plazo y Premio al Formato Abierto.

fotografía del año

El jurado global del Concurso 2022 eligió la fotografía de Amber Bracken para The New York Times, Escuela residencial de Kamloops como Fotografía del Año. La presidenta del jurado global Rena Effendi dijo acerca de esta imagen: «Es una de esas imágenes que se graba en tu memoria e inspira una reacción sensorial. Casi podía escuchar la tranquilidad en esta fotografía, un momento sereno de ajuste de cuentas con la historia de la colonización, no solo en Canadá pero en todo el mundo».

Unos vestidos rojos colgados de unas cruces a lo largo de la carretera rinden homenaje a los niños que murieron en la Escuela residencial indígena de Kamloops, una institución constituida para forzar la asimilación cultural de los pequeños, tras haberse hallado 215 tumbas sin señales en Columbia Británica, Canadá el 19 de junio de 2021.

«La historia colonial no es historia antigua, es una historia viva con la que los supervivientes todavía están lidiando». Amber Bracken, ganadora de la Fotografía del Año

Las escuelas residenciales indígenas empezaron a funcionar en el siglo XIX como parte de una política para asimilar a las etnias indígenas en la cultura occidental. Más de 150.000 niños fueron arrancados de sus hogares, en algunos casos incluso se les prohibió la comunicación en su propia lengua, fueron objeto de abuso físico y, en algunas ocasiones, sexual.

La Comisión de la Verdad y la Reconciliación concluyó que al menos 4100 alumnos murieron en estas escuelas. La de Kamloops se convirtió en la escuela más grande del sistema. En mayo de 2021, un estudio especializado con radares de penetración terrestre identificó hasta 215 posibles emplazamientos de tumbas juveniles en Kamloops, lo que confirmaría la veracidad de los informes que recogen las historias explicadas de forma oral.

reportaje gráfico del año

Salvar los bosques con el fuego de Matthew Abbott, para National Geographic/Panos Pictures ha sido elegido como Reportaje Gráfico del Año.





«Lo más importante fue la voluntad de los nawarddeken y de la gente de la comunidad indígena para adoptar tecnologías modernas que los ayudan en su lucha por proteger sus tierras». Matthew Abbott, ganador del Reportaje Gráfico del Año

premio al proyecto a largo plazo

El jurado eligió Distopía amazónica de Lalo de Almeida, para Folha de São Paulo/Panos Pictures como el Premio al Proyecto a Largo Plazo.





«No se pueden separar las cuestiones ambientales y sociales como si fueran dos cosas diferentes. Estos elementos están completamente conectados». Lalo de Almeida, ganador del Premio al Proyecto a Largo Plazo

premio al formato abierto

La sangre es una semilla de Isadora Romero ha sido galardonado con el Premio al Formato Abierto.





«Podemos construir nuestra historia con estos relatos que tardan más tiempo en entenderse» Isadora Romero, ganadora del Premio al Formato Abierto

ganadores regionales de 2022: un nuevo modelo

La Fundación World Press Photo anunció los 24 ganadores regionales del 65.º Concurso anual el 24 de marzo 2022. Los ganadores globales, elegidos de entre los ganadores regionales anunciados el 24 de marzo, se dieron a conocer el 7 de abril de 2022.

Este año, el concurso contó con la participación de 4066 fotógrafos y 64.823 fotografías y trabajos de formato abierto. El nuevo modelo regional apoyó la difusión de historias de fotoperiodistas y fotógrafos documentales compartiendo trabajo localmente. En total, 19 de los ganadores son autóctonos de la región de donde provienen sus historias.

Los ganadores del Concurso World Press Photo 2022 son 24 fotógrafos de 23 países: Alemania, Argentina, Australia, Bangladesh, Brasil, Canadá, Colombia, Ecuador, Egipto, Francia, Grecia, India, Indonesia, Japón, Madagascar, México, Nigeria, Noruega, Países Bajos, Palestina, Rusia, Sudán y Tailandia.

premios

Cada ganador regional del Concurso recibe un premio monetario de 1000 €, la inclusión de su trabajo en la exposición mundial anual, inclusión en el catálogo, la publicación de su trabajo y un perfil personal en el sitio web de World Press Photo, promoción en las plataformas de World Press Photo, una invitación a las jornadas de los ganadores y un premio físico. Adicionalmente a sus premios regionales, los ganadores globales también recibirán una suma suplementaria de 5.000 € y un premio físico adicional.

exposición en barcelona

La exposición en Barcelona de los trabajos ganadores de los premios World Press Photo 2022, organizada por decimoctavo año consecutivo por la Fundación Photographic, se podrá visitar del 4 de noviembre al 11 de diciembre en el CCCB, ampliando así una semana el periodo para poder visitar la exposición.

Se da la circunstancia que la Fundación Photographic ya había expuesto en Barcelona una parte del trabajo que ahora ha sido destacado como mejor Reportaje Gráfico a Largo Plazo de la región de Europa. Se trata de unas imágenes del fotoperiodista francés Guillaume Herbaut, acerca de la crisis en Ucrania. El autor lleva desarrollando este trabajo de largo recorrido desde 2014 y el DOCfield, el festival de fotografía documental que solía organizar en Barcelona la Fundación Photographic, ya mostró en 2015 una muestra primeriza del mismo reportaje que ahora ha galardonado World Press Photo.