La Generalitat ha presentado el cartel oficial de la Diada Nacional de Catalunya, obra de la cooperativa creativa Partee. La pieza, que reinterpreta la senyera a través de técnicas y materiales diversos, se convierte en la imagen institucional del 11 de septiembre y se expone en el Palau Robert de Barcelona junto a los carteles finalistas.

Una reinterpretación participativa de la senyera

El cartel de la Diada 2025 no lleva un lema escrito ni recurre a consignas políticas directas. Su lenguaje es visual y se basa en la fuerza simbólica de la senyera. La cooperativa Partee, formada por los diseñadores Ignasi Roviró, Roger Orriols y Jordi Farrés, ha creado una composición que convierte las cuatro barras rojas en un mosaico de texturas y técnicas. Crochet, recortes de corazones, sprays de pintura, pinceladas a mano alzada o trazos a lápiz conviven en una misma pieza que transmite diversidad y pertenencia.

Con fondo amarillo, el cartel busca reflejar una Catalunya plural, abierta y culturalmente rica. No se trata de una bandera uniforme, sino de una suma de miradas y voces que construyen una identidad compartida. “La idea fue nuestra, pero en el trabajo creativo han participado sensibilidades muy distintas. Ese proceso es tan importante como el resultado final”, explicaron los miembros de Partee en la inauguración.

La elección se enmarca en el concurso organizado por la Generalitat con la colaboración de la ADG-FAD, la asociación de diseño gráfico y comunicación visual. Un jurado paritario, integrado por profesionales de reconocido prestigio, seleccionó diez propuestas finalistas a partir de un proceso transparente y remunerado, que culminó con la designación del cartel oficial.

El conseller de la Presidencia, Albert Dalmau, destacó que la obra ganadora “refuerza los valores de la diversidad, de la igualdad de oportunidades y del sentido de pertenencia compartido por todo el pueblo catalán”. En la misma línea, Àlex Gobern, presidente de ADG-FAD, señaló que el concurso “dignifica la profesión y debería ser un modelo para otras instituciones públicas que quieran trabajar de manera coherente con el sector”.

La exposición en el Palau Robert

El cartel de Partee no llega solo. Hasta el 28 de septiembre, los jardines y el vestíbulo del Palau Robert en Barcelona acogen la muestra de la cuarta edición de la Muestra de Carteles de la Diada Nacional de Catalunya. Junto al cartel oficial, se presentan los diez trabajos finalistas, que permiten descubrir diferentes lecturas gráficas del 11 de septiembre.

La exposición quiere ser también un espacio de reflexión sobre el papel del diseño en la construcción de identidad. Las propuestas reivindican el sentido de la Diada como fiesta nacional y, a la vez, muestran la riqueza de enfoques de la creatividad catalana. Además, en pequeño formato, los carteles se exhiben en todas las delegaciones territoriales del Govern, extendiendo la iniciativa a todo el territorio.

El Govern subraya que este concurso no es solo un ejercicio estético, sino un compromiso institucional con el talento creativo local. “El tejido creativo y el talento del país gozan de buena salud, y es necesario darles salida con iniciativas como esta”, apuntó el conseller Dalmau.

La inauguración de la muestra, celebrada el 3 de septiembre, reunió a autoridades, representantes de la ADG-FAD, los autores y finalistas, y se convirtió en un acto de reivindicación del diseño como disciplina clave en la proyección cultural de Catalunya.

Con esta cuarta edición, el cartel de la Diada se consolida como un proyecto que trasciende lo institucional para convertirse en un símbolo de pluralidad. No se trata solo de la imagen oficial del 11 de septiembre, sino de un ejercicio colectivo que celebra el poder del diseño gráfico para expresar identidad, diversidad y futuro.

Actualizado 04/09/2025