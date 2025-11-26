España se ha consolidado este año como una de las grandes potencias creativas en Europa. En la 34ª edición de los ADCE Awards, celebrada en Barcelona dentro de la ADCE Creative Week 2025, el país ha obtenido un palmarés sobresaliente: 6 Oros, 10 Platas y 12 Bronces, situándose como el segundo país más premiado de todo el certamen. Solo otro país ha logrado superar la marca española en una edición que ha reunido 653 trabajos de 25 países, con 32 Oros, 58 Platas y 92 Bronces concedidos.

La edición estuvo marcada por un fuerte compromiso político y social en los grandes premios. El ADCE Grand Prix fue para “Birds Never Forget To Fly”, una campaña de Playmakers / Tbilisi (Georgia) para PSP creada —literalmente— desde dentro de una prisión. El proyecto, convertido en símbolo de resistencia frente a la deriva autoritaria del país, fue reconocido además con el European Star–Johannes Newrkla Award. El jurado resaltó su valentía narrativa y su capacidad para generar un debate nacional pese a haber sido prohibida en canales progubernamentales.

Otros premios especiales también señalaron el tono político del año: el Genius Loci Award recayó en la ucraniana “Minefield Honey: Designing Hope” (Saatchi & Saatchi Ukraine), el Equal Star Award fue para “Rainbow Wool” (Serviceplan Germany) y el Green Star Award se lo llevó “Nothing as lovely as another child’s toy” (Happiness Amsterdam).

El impulso español en un palmarés muy técnico y diverso

El desempeño español brilló especialmente en disciplinas de tecnología, craft, diseño editorial, packaging, identidad y experiencias interactivas. Entre los seis Oros, destacan:

– “Impulse” de Cheil Madrid para Samsung (Integrated & Innovation: Best Use of Technology)

– “Mimir is great” de Fuego Camina Conmigo para What The Sleep, doblemente premiada en Film & Audio (Craft – music and sound y Online Videos)

– “The Cause of The Accident That Started The Fire” de CANADA para ICEX, Audiovisual from Spain (Film & Audio: Craft – dirección, cinematografía y montaje)

– “Allevia Pollen Passport” de MRM Spain para Opella-Allegra (Interactive & Mobile: Data Visualisation)

– “The World is on Fire” de Ibán Ramón para la Falla Mossén Sorell – Corona (Design: Editorial Design)



En Platas, España obtuvo 10 reconocimientos. Se repitieron nombres clave como Fuego Camina Conmigo, MRM Spain o el estudio MABA, junto a trabajos destacados de Prodigioso Volcán (por su “Marca Navarra”) y piezas de packaging firmadas por Víctor García Gutiérrez, Meteorito y MABA, confirmando el buen momento del diseño de producto y la identidad territorial en nuestro país.

Los 12 Bronces ampliaron todavía más el mapa español del talento, con menciones para estudios como Pensando en Blanco, Run, NotReal, Studio Sin Título-1 y la presencia —cada vez más sólida— de campañas de impacto social como “Eco-illogical” de Darwin & Verne para SEO/BirdLife. También volvieron a destacar Fuego Camina Conmigo, CANADA e Ibán Ramón, lo que confirma una continuidad de excelencia y una madurez creativa reconocida en toda Europa.

En conjunto, España sumó además 19 trabajos seleccionados en shortlist, situándose entre los países con mayor volumen de proyectos en la fase final del certamen.

Actualizado 26/11/2025