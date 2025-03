Grenergy ha renovado su identidad visual con un diseño de Erretres que refuerza su posicionamiento en el sector de las energías renovables. La consultora ha apostado por una imagen limpia y minimalista que evoca la simplicidad y eficiencia de la energía verde.Un rebranding que se enmarca dentro de la tendencia actual de identidades visuales sin estridencias ni riesgos, donde la diferenciación queda en un segundo plano en favor de una estética funcional y accesible.

El rediseño de Grenergy sigue los códigos del branding actual: tipografías sans serif, composiciones estructuradas y una paleta de color sencilla y reconocible. Todo está pensado para transmitir modernidad y claridad sin generar fricciones. Un lenguaje visual que encaja tanto en una empresa de energía renovable como en una fintech, una startup tecnológica o cualquier otra industria que busque proyectar innovación y sostenibilidad sin renunciar a la neutralidad.

Según Pablo Rubio, CEO de Erretres, este rebranding tenía un propósito claro: “Las marcas energéticas deben sentirse tan poderosas como las fuerzas que aprovechan. El rebranding de Erretres amplifica el impacto y las ambiciones futuras de Grenergy.” Un objetivo que se traduce en un sistema visual preciso, con líneas depuradas y un diseño adaptable que se despliega con coherencia en cualquier soporte, desde presentaciones corporativas hasta el ecosistema digital de la compañía.

Esta decisión estratégica permite a Grenergy consolidar su imagen de marca en un sector donde la confianza y la estabilidad pesan más que la creatividad disruptiva. Su nuevo logotipo, basado en dinámicas “células de energía” en movimiento, enfatiza el concepto de flujo energético, mientras que el resto del sistema visual refuerza la idea de eficiencia y accesibilidad.

El trabajo de Erretres para Grenergy es impecable, pero no sorprende. Forma parte de una corriente dominante en el diseño de marcas donde el riesgo es mínimo y la personalidad se diluye en favor de una estética globalizada. No es algo negativo per se: la coherencia y la funcionalidad son activos valiosos en el branding contemporáneo. Sin embargo, la pregunta sigue en el aire: ¿hasta qué punto estas marcas siguen siendo reconocibles por su esencia y no solo por su logotipo?

En el caso de Grenergy, la nueva identidad cumple con creces su función: es sólida, adaptable y efectiva para consolidar su presencia en el mercado de la energía renovable. “Grenergy no solo está evolucionando como empresa, sino que está redefiniendo el sector energético. Esta transformación de marca es una declaración de su liderazgo y ambición”, afirma Rubio.

Pero también se suma a la lista de marcas que podrían intercambiarse entre sectores sin que su identidad visual se resienta. Un reflejo de los tiempos en los que el diseño de marcas parece más preocupado por la usabilidad y la universalidad que por el carácter propio. Grenergy ha apostado por una marca limpia, robusta y sin interferencias, un paso lógico para una compañía en crecimiento, aunque también un síntoma de un branding que, en su búsqueda de la eficacia, corre el riesgo de perder singularidad.