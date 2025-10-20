Ya hace tiempo que vengo observando algo curioso. El mundo del dise\u00f1o se ha llenado de voces nuevas. En apariencia, eso deber\u00eda ser una buena noticia. Pero no lo es. Porque entre esas voces hay cada vez m\u00e1s impostores. Gente que se presenta como gur\u00fa, mentor, coach o asesor de dise\u00f1adores, que ocupa el espacio del debate profesional, que organiza charlas o cursos, que publica v\u00eddeos y hasta manuales de \u201c\u00e9xito creativo\u201d... pero que, en realidad, jam\u00e1s ha tenido que asumir las responsabilidades que dicen conocer. Y no hablo de matices. Hablo de personas que nunca han dirigido una marca, que no han gestionado un estudio, que no han tenido que firmar una n\u00f3mina, ni enfrentarse a un cliente complejo, ni lidiar con los n\u00fameros rojos de fin de mes. Que nunca han tenido que despedir a nadie \u2014qu\u00e9 van a despedir si no han contratado ni a su madre\u2014. Personas que no han creado nada m\u00e1s que su propio relato, y que ahora pretenden venderlo a los dem\u00e1s como si fuera experiencia. Lo preocupante no es solo que existan \u2014porque siempre los ha habido\u2014, sino que hoy tienen un altavoz m\u00e1s grande que nunca. Redes sociales repletas de \u201cmentores del dise\u00f1o\u201d que repiten f\u00f3rmulas ajenas, que leen un par de libros de autoayuda y los traducen al lenguaje del branding o la creatividad, y que, con voz de autoridad impostada, aconsejan sobre c\u00f3mo \u201cvivir del dise\u00f1o\u201d. Lo hacen sin haberlo vivido. Lo hacen con frases huecas, recicladas de otros, o directamente copiadas de medios y art\u00edculos que luego presentan como propios. Son j\u00f3venes, ya de entrada mal. Hace unos a\u00f1os, nadie con menos de 40 se atrev\u00eda a dar demasiados consejos por simple modestia, porque entend\u00eda que le faltaba experiencia. Ahora, con 20 a\u00f1os reci\u00e9n cumplidos, hay quien te dice c\u00f3mo gestionar una empresa \u2014cuando jam\u00e1s ha gestionado ni un proyecto real\u2014, c\u00f3mo ser un buen freelance \u2014cuando nunca lo han sido\u2014, o c\u00f3mo elegir tipograf\u00edas, colores, webs o herramientas. Y lo hacen con una seguridad que roza lo c\u00f3mico. Muchos se expresan en tono grandilocuente, con titulares de clickbait que parecen sacados de un programa de televenta: \u201c\u00a1Te va a explotar la cabeza con esta app!\u201d, \u201c\u00a1De locos! Esta tipograf\u00eda (que es horrorosa) te sirve para todo\u201d, \u201c\u00a1Atento! Te ense\u00f1o a dise\u00f1ar un logo de cinco cifras\u201d. Y lo m\u00e1s ir\u00f3nico es que se sorprenden de lo que no conocen: lo que para ellos es una revelaci\u00f3n, para cualquier estudio o agencia es el pan de cada d\u00eda. La mayor\u00eda de software que recomiendan ni siquiera lo han probado m\u00e1s all\u00e1 del tutorial oficial. Muestran los highlights de las herramientas, pero no saben c\u00f3mo se comportan cuando realmente trabajas con ellas. Y luego est\u00e1n los que intentan explicarte el dise\u00f1o en el mundo de los negocios\u2026 sin tener negocio alguno. O los que presumen de haber trabajado en tal sitio o con tal cliente, pero luego a\u00f1aden ese cl\u00e1sico \u201cme reinvent\u00e9\u201d, que suele ser la forma amable de decir \u201cme qued\u00e9 sin curro y me he montado un canal para ver si cae algo\u201d. El dise\u00f1o \u2014el de verdad\u2014 no se basa en afirmaciones motivacionales ni en plantillas de Canva para emprendedores. Es una profesi\u00f3n que requiere tiempo, esfuerzo y frustraci\u00f3n. Es ensayo y error. Es convivir con la duda y aprender a gestionar el fracaso. Es enfrentarse a presupuestos imposibles, a clientes que no entienden tu trabajo, a la incertidumbre de fin de mes. Nada de eso aparece en los v\u00eddeos de un minuto que circulan por redes. Lo m\u00e1s ir\u00f3nico es que muchos de estos supuestos mentores viven de decirle a otros c\u00f3mo vivir del dise\u00f1o. Son la versi\u00f3n creativa de los criptobros: venden promesas vac\u00edas, cursos milagro y charlas que solo benefician a quien las imparte. Y lo hacen con una seguridad que asusta. Porque lo saben. Saben que son impostores. Lo m\u00e1s peligroso de todo esto no es el rid\u00edculo, sino el da\u00f1o que pueden causar. Porque cuando alguien sin experiencia se coloca en una posici\u00f3n de autoridad, puede desorientar a quienes comienzan. Puede hacerles creer que hay atajos, que basta con saber hacer un presupuesto o con tener una buena presencia en redes. Y no, no basta. El dise\u00f1o es una carrera de fondo. Y como toda carrera larga, est\u00e1 llena de obst\u00e1culos que no caben en un tutorial de YouTube. Hay que aprender a trabajar en equipo, a asumir errores, a defender una idea frente a un cliente, a negociar condiciones, a sobrevivir a la desmotivaci\u00f3n, al cansancio y al silencio. Todo eso forma parte del oficio. Y nada de eso lo ense\u00f1an los impostores. No todos los que comunican sobre dise\u00f1o son impostores, claro. Hay divulgadores honestos, generosos, que comparten lo que saben con rigor y experiencia. Pero cada vez cuesta m\u00e1s distinguirlos entre tanto ruido. Y, a veces, hasta el propio profesional duda. Todos, en alg\u00fan momento, hemos sentido el \u201cs\u00edndrome del impostor\u201d. Pero una cosa es sentirlo, y otra muy distinta es vivir de \u00e9l. La diferencia est\u00e1 en la honestidad. El impostor no duda: predica. No comparte dudas: vende certezas. No busca aprender: busca seguidores. Y mientras tanto, quienes realmente trabajan, quienes dise\u00f1an, dirigen o producen, siguen haci\u00e9ndolo en silencio, sin tiempo para fingir.