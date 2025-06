La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha presentado esta mañana en Madrid su nuevo logotipo y el ambicioso Plan Estratégico 2025-2029, en un acto conducido por la meteoróloga de RTVE, Mónica López, y con la presencia de la presidenta de la agencia, María José Rallo, y el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán. El rediseño del logo Aemet abandona los colores de la bandera española y opta por una combinación de blanco y azul que, según la propia agencia, quiere trasladar “la modernidad y la vanguardia de la ciencia”.

El nuevo logotipo fue presentado por Frank Kelly Pons, responsable de Creatividad y Publicidad en el Ministerio para la Transición Ecológica. Kelly explicó que la tipografía elegida es la Futura (Paul Renner, 1927), una tipografía geométrica diseñada hace más de un siglo, en la era del plomo tipográfico. Según él, la Futura “tiene más de 100 años y queríamos transmitir que es una tipografía que siempre ha estado ahí y eso es lo que queremos que sea un logo duradero”. Un argumento poco convincente si tenemos en cuenta que existen cientos de miles de familias tipográficas más actuales y adaptadas a los retos de la comunicación digital. Más aún cuando la propia Futura, por su construcción y proporciones, no funciona bien en pantallas y en tamaños pequeños: el ojo desproporcionado de la ‘a’ y la modificación de la ‘t’ —a la que recortó la parte trasera sin una razón lógica— generan un desequilibrio evidente y comprometen la legibilidad del conjunto. Futura no es precisamente el paradigma de innovación y actualidad y mucho menos una tipo apropiada para el Branding actual.

Kelly defendió también la presencia del mapa de España, formado por isobaras y con puntos destacados para Ceuta, Melilla y los dos archipiélagos. Argumentó que “la meteorología tiene elementos gráficos que afortunadamente podemos utilizar”, como si una marca necesitara obligatoriamente ilustrar a qué se dedica. Un razonamiento que suena a cliché en un momento en que el branding no trata de representar literalmente la actividad de la organización, sino de construir identidad y proyectarla de forma coherente y memorable. Coca-Cola no necesita una botella en su logo, Nike no necesita una zapatilla y Renault no necesita un coche. La Aemet, tampoco necesitaba un mapa para contar que hace predicciones meteorológicas.

La paleta de color elegida —un azul plano y blanco para el logo y una gama de azules con amarillo— parece tan obvia que se queda corta: obvia otras posibilidades cromáticas que habrían resultado más expresivas y pertinentes. Rojos para las alarmas y avisos, verdes para los espacios naturales y la sostenibilidad, tonos que forman parte del imaginario colectivo cuando pensamos en el tiempo, la naturaleza y el cambio climático. En su lugar, se ha apostado por un azul que se presenta como un “denominador común del país” pero que, en realidad, reduce la identidad visual a un lugar común que carece de fuerza o personalidad. Una apuesta que nace casi caducada, demasiado neutra y sin chispa.

La presidenta María José Rallo explicó que, aunque la imagen cambia, la misión de la Aemet sigue siendo “proveer servicios meteorológicos y climáticos de alta calidad para proteger a las personas y los bienes y contribuir al desarrollo sostenible”. Reconoció también la necesidad de reforzar la plantilla con nuevos perfiles y duplicar la inversión anual en los próximos cinco años para modernizar la infraestructura y hacer frente al reto climático. Esperemos que también lo haga en el departamento de diseño.

En la presentación, el secretario de Estado Hugo Morán recalcó el compromiso de los cerca de mil profesionales que trabajan cada día en la Agencia Estatal de Meteorología y recordó que la web de la Aemet —con más de 21 millones de visitas diarias en marzo— es la más consultada de la Administración General del Estado, superando incluso a plataformas como LinkedIn, Netflix o Shein. Una magnitud que hace aún más incomprensible que el rediseño no haya sido encargado a un estudio especializado en branding. Aunque la ley permite que el proyecto se quede dentro del ministerio, la lógica y la responsabilidad profesional —las mismas que exige la Aemet cuando pide predicciones científicas— invitan a confiar este tipo de encargos a profesionales externos con la experiencia y la perspectiva necesaria para crear una identidad duradera.

La realidad es que, aunque era evidente que el antiguo logo Aemet necesitaba una actualización, esta oportunidad se ha quedado a medio camino. Con el tiempo, probablemente nos acostumbraremos y diremos que “mejor que estaba está” o que “no está tan mal”. Pero no deja de ser una oportunidad perdida para crear un logotipo sólido, contemporáneo y funcional que acompañe a la Aemet en su papel esencial: anticipar lo que viene y proteger a la sociedad. En lugar de eso, nos queda un rediseño bien intencionado pero tan básico y tópico como el manual que lo acompaña. Y en un contexto donde la identidad también comunica confianza, rigor y profesionalidad, es difícil no ver que este logo ya ha envejecido. Como se suele decir, ‘mejor que estaba está’ o aquello de ‘podría ser peor’, pero en este momento del diseño del nuevo logo Aemet cabía esperar mucho más.

¿Quieres ver más rediseños de logotipos? Pincha aquí

Actualizado 03/06/2025