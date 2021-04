El estudio The show must go on se ha lanzado a un nuevo proyecto de desarrollo de marca para el sector arquitectónico.

YAP Architecture es un estudio de arquitectas con sede en París, después de conocer diferentes proyectos de marca del estudio TSMGO —conformado por profesionales de las áreas de marketing, ilustración, diseño y comunicación—, deciden abordar el suyo propio que cristaliza en una propuesta que explora el espacio a través de diferentes planos y dimensiones.

objetivos

Según nos cuentan desde el estudio, el objetivo era «crear una marca relevante y propia que sirva para singularizar las fortalezas del estudio de arquitectura al mismo tiempo que proyectara los valores de sus promotoras que reivindican una práctica arquitectónica adaptada al medio de cada proyecto, ecológicamente responsable y resiliente. Y sin perder de vista la sostenibilidad y versatilidad».

La propuesta se diseñó de forma tan flexible para poder adaptarse a cada soporte. Se creó un nuevo sistema gráfico para estructurar el lenguaje de marca del estudio de arquitectura, mediante el uso de una paleta cromática luminosa que permite modular el tono según las diferentes aplicaciones, para resaltar la diversidad de los planos que lo conforman.

«Una propuesta arriesgada que sintetiza de manera adecuada la voluntad de transformar el espacio por parte de este estudio, especialmente todo lo relacionado con los volúmenes urbanos.» TSMGO

La curiosidad de sus promotoras se convierte en experimentación a través de una propuesta que explora la versatilidad de diferentes planos y dimensiones.

volúmenes y formas

Según The Show Must Go On, se buscó una composición que recogiera el impacto social positivo que tienen sus proyectos al jugar con volúmenes y formas.

El logo está inspirado en los elementos arquitectónicos de soporte como planos, la tridimensionalidad de las formas, incorporando una suerte de rasgos que resalten la personalidad de la marca de una identidad limpia y elegante.

Subyace también una estructura en retícula detrás de las composiciones además de una configuración por capas que le añade profundidad, otro volumen y espacio a la propuesta. La paleta de colores explora emociones positivas, alegres y dinámicas.





→ TSMGO